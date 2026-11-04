David Benavidez critica duramente la pelea de Canelo Álvarez tras no noquear a Mbilli: “Si gana todo ese dinero es lo que esperamos”

El mexicoestadounidense no espera enfrentar al Saúl Álvarez, pese a los cruces verbales de años y a la admiración que expresa por su trayectoria en el boxeo mexicano. (Especial)

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La pelea en Riad devolvió a Saúl “Canelo” Álvarez a la cima del peso supermediano, aunque no terminó de convencer a David Benavidez.

El mexicoestadounidense esperaba una actuación más agresiva y una definición antes del límite ante Christian Mbilli, un rival al que veía vulnerable y por debajo del nivel técnico del tapatío, que no consiguió despejar todas las dudas sobre su capacidad para terminar los combates.

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Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo tras superar por decisión a Christian Mbilli en Riad. REUTERS/Stringer

Canelo recuperó el cinturón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110. El “Monstruo Mexicano” reconoció su superioridad, pero consideró que la pelea quedó corta por la falta de una búsqueda sostenida del nocaut.

Benavidez cuestionó que el Canelo no llevara la pelea al límite

El “Monstruo Mexicano” no puso en duda el resultado ni el control de Álvarez durante los 12 asaltos. Su reclamo se dirigió a la falta de presión ante un Mbilli que, desde su lectura, no encontró recursos para comprometer al tapatío.

El mexicoestadounidense entendió que la diferencia entre ambos debía llevar a Canelo a tomar más riesgos. Consideró que pasó demasiado tiempo esperando las entradas de su rival, cuando tenía condiciones para avanzar, mover la cintura y llevarlo hacia las cuerdas.

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Mientras prepara su combate frente a Michal Cieślak, el "Monstruo Mexicano" afirma que las bolsas millonarias demandan actuaciones más ofensivas por parte del tapatío. (Instagram/ @benavidez300)

Durante una entrevista con Fight Hub TV, David sostuvo que las expectativas aumentan cuando un campeón recibe bolsas de inmensas dimensiones: “Si gana todo ese dinero esperamos que entre ahí y noquee a este tipo, no esperamos que entre a buscar sólo contragolpes”.

De esta manera, para Benavidez, la victoria del Canelo no quedó en discusión, pero sí la forma en que la construyó en el ring. Vio a un campeón con el control de la pelea desde el inicio, pero sin la urgencia que, a su juicio, exigía un rival como Mbilli y una noche en la que el nocaut parecía al alcance de sus manos.

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Caleb Plant fue el espejo para cuestionar la falta de nocaut

El “Bandera Roja” recurrió a la pelea de Canelo contra Caleb Plant para explicar qué esperaba ver en Arabia Saudita. En noviembre de 2021, Saúl elevó la presión en la segunda mitad de la pelea y consiguió un nocaut técnico en el undécimo round.

Antes de la función en Riad, Benavidez dijo que el estilo de Mbilli favorecía al mexicano. Veía al franco-camerunés expuesto al ataque al cuerpo y las combinaciones, por lo que incluso pronosticó una victoria antes del límite. Después de la decisión, mantuvo esa valoración de desigualdad entre ambos.

Benavidez comparó la pelea en Riad con el triunfo del Canelo por nocaut técnico sobre Caleb Plant en noviembre de 2021. (FotoJoe Camporeale-USA TODAY Sports)

Al evaluar el desempeño del tapatío, afirmó que el campeón tenía recursos de sobra para aspirar a más: “Canelo es mucho mejor que Mbilli. Ustedes lo vieron, tenía más herramientas. Simplemente no estaba buscando el nocaut como debería haberlo hecho”.

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La comparación con Caleb Plant dejó expuesto el punto de Benavidez: vio a un Canelo efectivo y cómodo, pero dosificado, que prefirió asegurar el triunfo antes que mostrar una mejor versión y vaciar el tanque en busca de una definición.

La crítica se suma a una rivalidad que permanece sin fecha entre ambos

David Benavidez y Saúl Álvarez han mantenido cruces verbales durante años, pero nunca compartieron ring. El mexicoestadounidense ha dicho que no espera concretar ese combate, aunque también ha reconocido la dimensión de Canelo dentro del boxeo mexicano.

El “Monstruo Mexicano” ha expresado admiración por la carrera de Álvarez y ha señalado que le gustaría construir un legado comparable.

Esa mirada explica por qué combinó elogios a su técnica con reparos por su actuación ante Christian Mbilli .

También cree que una revancha contra Terence Crawford sería el reto que podría exigir una versión distinta del Canelo .

Al recordar la segunda pelea del mexicano frente a Gennady Golovkin , sostuvo que Saúl puede responder con mayor intensidad después de una derrota cerrada.

El próximo 5 de diciembre , Benavidez enfrentará a Michal Cieślak en una pelea de unificación en peso crucero, donde buscará sumar otro cinturón a su colección.

Oleksandr Usyk ya expresó interés en enfrentarlo si regresa a las 200 libras, una posibilidad que David recibió con bastante entusiasmo.

La rivalidad entre Saúl Álvarez y David Benavidez ha persisitido durante años en declaraciones públicas sin que exista una fecha pactada para enfrentarse. (Foto: Jovani Pérez)

Así, mientras construye su propio camino en el peso crucero, Benavidez vio en Riad a un campeón que recuperó el título con oficio de sobra, pero sin vaciar el tanque y dejando pendiente el golpe final que muchos esperaban.

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Para quien pronosticó un nocaut al cuerpo, la victoria del Canelo Álvarez sobre Christian Mbilli quedó incompleta cuando sonó la última campana.