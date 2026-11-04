México

El grupo de K-pop IDNTT (Identity) llega por primera vez a México: así podrás verlos gratis

Los cantantes surcoreanos de K-pop cerrarán su primera gira latinoamericana este 10 de noviembre con una presentación sin costo en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero

Nueve jóvenes con ropa deportiva, vendas de boxeo y maquillaje artístico posan frente a un fondo claro con una estatua alada dibujada.
La visita, organizada por la agencia Modhaus, se extiende del 2 al 10 de noviembre e incluye un cierre con un festival gratuito en la capital mexicana. (Redes sociales)
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El grupo surcoreano de K-pop idntt se presentará por primera vez en México este mes, dentro de una gira que combina conciertos, encuentros con fans y actividades comerciales en la Ciudad de México y en Santiago de Chile.

La visita, organizada por la agencia Modhaus, se extiende del 2 al 10 de noviembre e incluye un cierre con un festival gratuito en la capital mexicana.

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Fechas confirmadas en la Ciudad de México

La llegada de idntt a México se divide en tres jornadas distintas, según detalló su agencia a través de redes sociales oficiales.

La primera actividad se realizó el 2 de noviembre, con una presentación de busking (actuación en espacio público) en la Ciudad de México. Posteriormente, el 9 de noviembre, el grupo participó en un evento para artistas organizado en conjunto por las tiendas Photoism y Whosfan, enfocado en la venta de mercancía oficial.

idntt es un grupo surcoreano de K-pop que realiza su primera gira por Latinoamérica en noviembre de 2026. Se presentará de forma gratuita el 10 de noviembre en el Centro Cultural Futurama, en la Ciudad de México, como parte del K-Festival, luego de pasar también por Santiago de Chile dentro de la misma gira.

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La gira marca la primera incursión del grupo en el continente americano, luego de una etapa previa de promoción en Corea del Sur, Japón y Macao a través de su tour de fan-con llamado “20”.

K-Festival en el Centro Cultural Futurama

El cierre de la visita del grupo a México se dará el 10 de noviembre, cuando idntt se presente en el K-Festival.

Según informó la cuenta photoism_mexico en redes sociales, el evento se realizará en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Cartel con diez jóvenes, el monumento del Ángel de la Independencia y textos sobre el evento K-Festival en la Ciudad de México
Un cartel promocional anuncia la presentación del grupo idntt en el K-Festival, programada para el 10 de noviembre en el Centro Cultural Futurama de la Ciudad de México. (@photoism_mexico/Instagram)

El horario anunciado para la jornada completa es de 12:00 pm a 9:00 pm, y el ingreso al K-Festival será gratuito.

De acuerdo con la misma publicación, el festival está pensado como uno de los grandes encuentros para los seguidores de la cultura coreana en el país, y reunirá actividades vinculadas al K-pop durante toda la jornada.

El Centro Cultural Futurama, también conocido como Centro de la Juventud Arte y Cultura, es un recinto que de forma habitual alberga festivales culturales y exposiciones en la Ciudad de México.

El lanzamiento de “Linda Mía”

Antes de iniciar su recorrido por Latinoamérica, idntt lanzó “Linda Mía”, su primer tema con letra original en español.

IDNTT gira por Latinoamérica tema Linda Mía (Photoism_méxico/Instagram)

La canción se estrenó el 9 de octubre en plataformas digitales a nivel global y fusiona sonidos latinos con elementos de reggae y EDM. Según se informó, se trata del primer tema latino original en el que participan los veinte integrantes de idntt, incluidas las distintas unidades que conforman el proyecto.

El lanzamiento fue presentado por la agrupación como un gesto dirigido a sus seguidores latinoamericanos, antes de su primera visita presencial a la región.

El tema se suma a sencillos previos del grupo, entre ellos “Pretty Boy Swag” y “Kids Return”, con los que idntt había ampliado su propuesta musical en meses anteriores.

Trayectoria y perfil del grupo

Los integrantes del grupo IDNTT aparecen sentados frente a una mesa cubierta con un mantel rojo y botellas de agua durante una conferencia de prensa o encuentro con medios. (Centro Cultural Futurama)

idntt se presenta como un proyecto de “ídolos de cultura callejera” (street-culture idols), bajo el sello de la agencia Modhaus.

El grupo lanzó en julio de 2026 el álbum itsnotover, que incluyó la presentación de nuevos integrantes y de una unidad adicional dentro del proyecto.

Previo a su llegada a Latinoamérica, idntt completó su primera gira de fan-con, titulada “20”, que comenzó en Seúl y continuó con presentaciones en Tokio y Osaka, en Japón, además de una última fecha en Macao.

Los seguidores del grupo son identificados oficialmente bajo el nombre de fandom Denju, confirmado de manera previa a esta gira por Latinoamérica.

Para esta primera visita a México, se confirmó la participación de diez integrantes del grupo, quienes recorrerán las distintas actividades programadas en la Ciudad de México.

La visita a México y Chile representa, según lo comunicado por Modhaus, la primera ocasión en que idntt se encuentra de manera presencial con sus seguidores de la región, tras consolidar su fandom de forma oficial.

Paso del grupo por Chile

Entre las dos etapas mexicanas, idntt viajará a Santiago de Chile para continuar con su agenda de promoción latinoamericana.

El 6 de noviembre, el grupo sostendrá un encuentro con sus seguidores en la capital chilena.

Un día después, el 7 de noviembre, idntt se presentará en el concierto K-EXPO, en el marco del evento 2026 K-Content Expo Chile, organizado con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de ese país como entidad anfitriona y la Agencia de Contenidos Creativos de Corea (KOCCA) a cargo de la organización.

Esa misma jornada incluirá el idntt K-POP Dance Challenge, una competencia de baile en la que participarán seis equipos seleccionados mediante una etapa clasificatoria previa.

El equipo ganador de ese desafío tendrá la oportunidad de abrir el miniconcierto que ofrecerá idntt como parte del programa en Santiago, según se detalló en la información difundida por los organizadores del evento chileno.

El acceso al K-POP Stage with idntt en Chile también será gratuito, aunque estará reservado a quienes hayan completado una reserva de entrada de forma anticipada.

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