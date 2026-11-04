Jalisco cierra la presa de Las Pintas: Lemus anuncia inversión de 8 mil millones para sanear el agua en Guadalajara

El lago de Chapala aporta 60% del agua que abastece a la zona metropolitana de Guadalajara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, anunció el cierre de la presa de Las Pintas y un esquema de rotación de agua limpia en la zona metropolitana de Guadalajara, mientras avanzan el saneamiento del embalse y obras para evitar que el líquido contaminado llegue a los hogares. El mandatario reconoció que la mala calidad del suministro y los cortes son resultado de un rezago acumulado durante décadas.

“Me toca dar la cara y solucionar el problema del agua”, afirmó Lemus en un video difundido en redes sociales, donde aceptó el disgusto de la población. “La gente tiene razón de estar molesta”, dijo ante los reportes de agua sucia y afectaciones por la rotación del servicio.

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Dicha medida forma parte del Plan Hídrico anunciado el pasado 28 de octubre por el gobierno federal y el de Jalisco. El proyecto contempla dos nuevos acueductos, el saneamiento de presas existentes y obras para ampliar el suministro de agua potable en la entidad.

La presa de Las Pintas integra la red que abastece a sectores de Guadalajara y municipios cercanos. El gobierno estatal prevé construir colectores alrededor del vaso regulador para canalizar las aguas residuales e impedir que continúen las descargas contaminantes.

Chapala aporta 60% del agua para Guadalajara

El canal antiguo hacia Las Pintas pierde hasta 50% de su caudal por evaporación y enfrenta descargas contaminantes. (Jesus Avilés )

Lemus explicó que el área metropolitana de Guadalajara se abastece principalmente del lago de Chapala y del sistema El Zapotillo. La laguna aporta 60% del agua que recibe la ciudad mediante dos sistemas que desembocan en la planta potabilizadora número uno de Miravalle.

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El primero es un canal abierto con 70 años de antigüedad que llega a la presa de Las Pintas. Por su condición expuesta, puede perder hasta 50% del agua durante el trayecto por evaporación y está sujeto a contaminación por descargas residuales o industriales, que deben controlarse mediante colectores.

De este sistema antiguo, Guadalajara recibe un caudal de 2.5 metros cúbicos por segundo. El segundo conducto es el Acueducto Chapala-Guadalajara, una infraestructura cerrada construida hace más de 30 años, capaz de trasladar cinco de los 7.5 metros cúbicos por segundo que requiere la ciudad.

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Ambos flujos se conectan en la planta potabilizadora de Miravalle, que también tiene siete décadas de operación y abastece 42% de la red del SIAPA. El gobernador sostuvo que el crecimiento urbano superó la capacidad de la infraestructura hídrica existente.

En marzo, la planta enfrentó un episodio de mala calidad del agua por la llegada de sedimentos procedentes de la presa de Las Pintas. Las autoridades redujeron entonces el flujo del sistema antiguo de 2.5 a 1.5 metros cúbicos por segundo para mejorar el líquido que llegaba a la potabilizadora.

Nueva planta y bypass buscan evitar contaminación

El plan hídrico prevé la construcción de un nuevo acueducto Chapala-Guadalajara y el aprovechamiento de El Zapotillo. EFE/Francisco Guasco

El Plan de Gestión Integral del Agua inició con una inversión superior a 8 mil millones de pesos para atender la calidad del suministro proveniente del sistema antiguo, según explicó Lemus. Los recursos serán aportados por el gobierno de Jalisco, sin deuda, sin privatización del servicio y sin aumento en la tarifa del agua.

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Una de las obras es la ampliación de la planta potabilizadora número uno de Miravalle. El proyecto consiste en construir una nueva instalación en el mismo sitio sin suspender las operaciones de la actual, con tecnología para mejorar la limpieza del agua procedente del acueducto y de la presa de Las Pintas.

La primera etapa de la planta estaría terminada en marzo del 2027 y la obra completa dentro de dos años. El otro proyecto es el acueducto de desvío de La Calera, conocido como bypass, que busca impedir que el agua de Chapala atraviese el tramo más contaminado del canal de Las Pintas.

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El conducto de desvío permitiría mantener el uso del sistema antiguo mientras se concretan las soluciones de largo plazo. También separaría el flujo destinado al consumo humano de las zonas afectadas por contaminación antes de que llegue a la infraestructura de potabilización.

Además, el plan federal y estatal incluye un acueducto sustituto Chapala-Guadalajara para renovar la conducción desde el lago hacia el área metropolitana. Lemus agregó que habrá trabajos para aprovechar el sistema de El Zapotillo, con el propósito de ampliar las fuentes de abasto y disminuir la presión sobre los cuerpos de agua que sostienen el suministro regional.

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La protesta del 11 de octubre dejó 40 detenciones

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco informó de 40 personas detenidas tras la marcha del 11 de octubre por el abasto de agua potable. EFE/Francisco Guasco

Miles de personas marcharon el pasado domingo 11 de octubre desde la Glorieta de La Minerva hasta Casa Jalisco para exigir agua limpia y apta para consumo, luego de meses de denuncias por contaminación en el suministro doméstico.

Dicha movilización derivó en enfrentamientos entre asistentes y elementos de seguridad estatal. Participantes y organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de chorros de agua, gas lacrimógeno y agresiones físicas durante el operativo.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco informó de 40 detenciones. La Red de Defensoras México registró alrededor de 51 personas arrestadas, de las cuales 24 serían mujeres, y solicitó a las autoridades informar sobre su identidad, estado de salud y situación jurídica. Posteriormente, todos fueron liberados, aunque algunos con cargos.

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Oficialmente se señaló que la protesta avanzó sin incidentes hasta que un grupo de unas 400 personas, algunas encapuchadas y con palos, habría cometido actos violentos. Según las autoridades, los agentes utilizaron primero agua y después gas lacrimógeno tras el lanzamiento de piedras, palos y petardos.