Entre la batalla por un sindicato de futbolistas y su enfrentamiento contra La Volpe: así construyó Carlos Albert un legado como voz crítica

Luego de su demanda a los Rayos en 1971, Albert abrió una tribuna crítica que mantuvo en televisión, radio y prensa durante décadas de carrera. (Especial)

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En el futbol mexicano, Carlos Albert fue primero un defensor que discutió con los dueños del balón y, años después, un comentarista que llevó esa disputa a las pantallas.

Su muerte, este 3 de noviembre de 2026, a los 83 años, cerró la trayectoria de un hombre que nunca separó su paso por Necaxa de la batalla que dio por los derechos de los jugadores.

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El periodista y exfutbolista Carlos Albert falleció este 3 de noviembre a los 83 años tras una trayectoria de 43 años en los medios. (X/ @andremarinpuig)

Antes de las discusiones televisivas, de los cruces con técnicos y de las críticas a dirigentes, Albert conoció las tensiones del futbol desde el vestidor.

Esa experiencia lo llevó de una demanda laboral y un intento de organización sindical a una carrera de 43 años en los medios, donde convirtió cada micrófono en un espacio para cuestionar al poder.

La disputa con Necaxa llevó a Carlos Albert a defender a los futbolistas

La etapa de Carlos Albert como jugador estuvo marcada por su paso en Necaxa, club al que representó entre 1961 y 1971. También vistió la camiseta de México en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 y obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967.

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Durante sus últimos años como futbolista, Carlos cuestionó las reglas que limitaban la libertad de los jugadores para negociar con otros equipos o reclamar condiciones contractuales más justas.

En 1971 , tras diferencias con la directiva de Necaxa , decidió iniciar una demanda laboral . El exdefensor de los Rayos sostuvo que el proceso se extendió durante casi 18 años y que obtuvo una resolución favorable .

Aquella batalla lo acercó a otros futbolistas que enfrentaban problemas similares. Junto a ellos, promovió una iniciativa para organizar a los jugadores y defender sus intereses colectivos .

El proyecto sindical no logró consolidarse. Albert señaló que la falta de organización, las presiones y el temor de varios futbolistas terminaron por debilitar el intento.

Carlos Albert defendió la camiseta de Necaxa durante una década y ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1967. (RS)

Aquella batalla laboral no terminó con su salida de las canchas. Carlos Albert entendió que el futbolista podía quedar aislado frente a los clubes y las dirigencias y, con el paso de los años, trasladó ese reclamo a cada mesa de debate, convirtiendo la defensa de los futbolistas en uno de los ejes de su carrera.

La televisión y los micrófonos le dieron un espacio para convertirse en una voz crítica del poder en el futbol mexicano

Después de dejar las canchas, Albert encontró en los medios una nueva forma de mantenerse ligado a la redonda. Su llegada a Imevisión en 1978, junto a José Ramón Fernández y Raúl Orvañanos, le abrió una tribuna para analizar partidos, pero también para cuestionar las reglas que regían al deporte mexicano.

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Su mirada no se detenía en resultados, alineaciones o polémicas arbitrales. Carlos hablaba sobre el poder de los directivos, la situación de los futbolistas y las decisiones de la Federación Mexicana de Futbol .

Participó en la investigación sobre el caso de Los Cachirules , que derivó en la exclusión de México del Mundial de Italia 1990 . Ese capítulo reforzó su imagen como un periodista dispuesto a incomodar a las estructuras del futbol.

En distintas etapas de su carrera sostuvo que sus posturas tuvieron consecuencias. Albert afirmó que fue vetado de coberturas mundialistas por sus críticas a dirigentes y organismos deportivos.

Pasó por televisión, radio y prensa escrita, con participaciones en TV Azteca, CNI Canal 40, ESPN, Fox Sports y Radio Centro, entre otros espacios.

La investigación periodística encabezada por José Ramón Fernández y Albert sobre el caso de Los Cachirules derivó en la exclusión de la Selección Mexicana del Mundial de Italia 1990. (X/ @joserra_espn)

Con el tiempo, su voz se volvió reconocible porque no hablaba desde la distancia. Cuando cuestionaba una decisión federativa o un abuso contra los jugadores, lo hacía desde una historia personal que había comenzado mucho antes de las cámaras.

La entrevista con Ricardo La Volpe mostró su forma de confrontar al poder

El estilo de Carlos Albert quedó expuesto en octubre de 2003, durante una entrevista con Ricardo La Volpe en CNI Canal 40.

El entonces entrenador de la Selección Mexicana acudió al programa para hablar de su gestión, pero la conversación terminó como una de las escenas más recordadas del periodismo deportivo.

Albert cuestionó a La Volpe por sus decisiones al frente del Tri , sus explicaciones sobre la falta de jugadores y su relación con la prensa deportiva.

La charla pasó por las diferencias del técnico con Hugo Sánchez y llegó al debate sobre la convocatoria de futbolistas jóvenes para la Selección Mexicana .

Carlos defendió que el equipo nacional debía convocar a los mejores jugadores disponibles. La Volpe insistió en que también debía considerar a elementos en proceso de formación.

El técnico terminó por levantarse de su lugar y abandonar el estudio. Antes de retirarse, lanzó una frase que quedó ligada al episodio: “¿De qué estás hablando? Hasta lueguito”.

El exentrenador de la Selección Mexicana, Ricardo La Volpe, abandonó una entrevista en vivo tras un debate sobre las convocatorias y desiciones dentro del Tri. (X/ @EnriqueVonBeas)

Su muerte reunió mensajes de quienes compartieron con él transmisiones, redacciones y cabinas de radio. Para unos fue un compañero de discusiones intensas; para otros, un maestro que abrió oportunidades.

Carlos Albert se fue con una trayectoria que dejó debates pendientes en el futbol mexicano y una marca reconocible en generaciones.