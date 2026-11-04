México

Detienen a Alejandro Duarte Jáquez, hermano del exgobernador de Chihuahua, en posesión de drogas y cartuchos útiles

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación lo sorprendieron en Parral, cuando conducía una camioneta Toyota, con cocaína, cigarrillos forjados con marihuana y municiones calibre .45 de uso militar

Alejandro Duarte fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Crédito: FGE Chihuahua
Alejandro Duarte fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Crédito: FGE Chihuahua
Guardar

Alejandro Duarte Jáquez fue arrestado en flagrancia el pasado martes 3 de noviembre en la ciudad de Parral. Agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) lo sorprendieron en posesión simple de narcóticos y con cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Es hermano de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua que gobernó el estado entre 2010 y 2016 y permanece recluido en el penal del Altiplano, donde enfrenta un proceso federal por presunto lavado de dinero.

PUBLICIDAD

César Duarte
César Duarte, exgobernador de Chihuahua. (Cuartoscuro)

El arresto ocurrió sobre la calle República de Haití, en la colonia Américas, cuando Alejandro Duarte Jáquez conducía una camioneta Toyota FJ Cruiser de color azul. Entre sus pertenencias, los agentes encontraron tres envoltorios de plástico con diversas porciones de cocaína, así como una cajetilla de la marca Marlboro que contenía 11 cigarrillos forjados con marihuana y un cigarrillo quemado del mismo enervante.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

César DuarteChihuahuaDetencionesMarihuanaCartuchosNarco en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bobby Pulido bromea sobre si amaneció “desvelado” tras ganar las elecciones en Texas

El cantautor demócrata derrotó a la republicana Monica De La Cruz en los comicios legislativos y celebró en redes sociales con expresiones que se viralizaron entre sus seguidores

Bobby Pulido bromea sobre si amaneció “desvelado” tras ganar las elecciones en Texas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de noviembre?: Línea B cumple 12 horas sin servicio tras incendio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 4 de noviembre?: Línea B cumple 12 horas sin servicio tras incendio

Federico Döring acusa falta de avances en su denuncia contra Andy López Beltrán por huachicol fiscal

El diputado del PAN aseguró que desconoce los avances de la investigación presentada en agosto de 2025 y afirmó que la Fiscalía no ha permitido consultar la carpeta

Federico Döring acusa falta de avances en su denuncia contra Andy López Beltrán por huachicol fiscal

A 23 años de su encontronazo en televisión, Ricardo La Volpe dedica despedida a Carlos Albert

El episodio ocurrió cuando el exjugador y periodiista cuestionó el proyecto del Tri rumbo al Mundial de Alemania 2006

A 23 años de su encontronazo en televisión, Ricardo La Volpe dedica despedida a Carlos Albert

Pensión del Bienestar 2026: los principales fraudes que sufren los Adultos Mayores y cómo prevenirlas

Los fraudes contra personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar suelen buscar tres cosas: el dinero de la tarjeta, el NIP y los datos personales

Pensión del Bienestar 2026: los principales fraudes que sufren los Adultos Mayores y cómo prevenirlas
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: cae hombre con droga en Iztapalapa

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 4 de noviembre: cae hombre con droga en Iztapalapa

Capturan en Coatzacoalcos a Samuel de la Cruz, alias “El Panda”, presunto líder regional del CJNG

Va a juicio la secretaria del Bienestar de Uruapan por presuntamente encubrir el asesinato de Carlos Manzo: se le dictó prisión preventiva

Emma Coronel responde si estará en La Mansión VIP tras la supuesta filtración de un video

Detienen con más de 43 millones de pesos en efectivo a Bojun “N”, alias “El Chino”, presunto líder lavador de dinero

ENTRETENIMIENTO

Fallece a los 77 años María Alicia Delgado, reconocida actriz y comediante de Televisa

Fallece a los 77 años María Alicia Delgado, reconocida actriz y comediante de Televisa

Nuevos señalamientos de presunta violación contra Vadhir Derbez: defensa de la víctima pedirá cita con Ernestina Godoy

Bobby Pulido bromea sobre si amaneció “desvelado” tras ganar las elecciones en Texas

Emma Coronel responde si estará en La Mansión VIP tras la supuesta filtración de un video

Galilea Montijo y Andrea Legarreta defienden a Paola Dalay tras ruptura con José Eduardo Derbez: “Siempre señalan a la mujer”

DEPORTES

A 23 años de su encontronazo en televisión, Ricardo La Volpe dedica despedida a Carlos Albert

A 23 años de su encontronazo en televisión, Ricardo La Volpe dedica despedida a Carlos Albert

David Benavidez critica duramente al Canelo Álvarez tras no conseguir noquear a Mbilli: “Si gana todo ese dinero es lo que esperamos”

Reviven video ‘candente’ de Lalo Trelles con su esposa Lorena Cid en plataforma para adultos

¿Se pierde el GP de Brasil? Cadillac anuncia que Checo Pérez dejará su monoplaza al estadounidense Colton Herta

América vs Atlético de Madrid: la lista completa de jugadores para el partido de leyendas