Detienen a Alejandro Duarte Jáquez, hermano del exgobernador de Chihuahua, en posesión de drogas y cartuchos útiles

Alejandro Duarte fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación. Crédito: FGE Chihuahua

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Alejandro Duarte Jáquez fue arrestado en flagrancia el pasado martes 3 de noviembre en la ciudad de Parral. Agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) lo sorprendieron en posesión simple de narcóticos y con cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.

Es hermano de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua que gobernó el estado entre 2010 y 2016 y permanece recluido en el penal del Altiplano, donde enfrenta un proceso federal por presunto lavado de dinero.

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César Duarte, exgobernador de Chihuahua. (Cuartoscuro)

El arresto ocurrió sobre la calle República de Haití, en la colonia Américas, cuando Alejandro Duarte Jáquez conducía una camioneta Toyota FJ Cruiser de color azul. Entre sus pertenencias, los agentes encontraron tres envoltorios de plástico con diversas porciones de cocaína, así como una cajetilla de la marca Marlboro que contenía 11 cigarrillos forjados con marihuana y un cigarrillo quemado del mismo enervante.

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