Galilea Montijo y Andrea Legarreta defienden a Paola Dalay tras ruptura con José Eduardo Derbez: “Siempre señalan a la mujer”

Durante el matutino, las conductoras reprobaron el doble estándar en redes sociales contra las madres y salieron en defensa de la influencer. (Especial )

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Las presentadoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta cuestionaron los ataques dirigidos hacia Paola Dalay tras finalizar su relación con José Eduardo Derbez, luego de que la creadora de contenido enfrentara críticas machistas por su nuevo noviazgo y el esquema temporal de cuidados de su hija.

El debate se originó tras confirmarse que la pequeña Tessa, nacida el 30 de junio de 2024, permanece temporalmente bajo el cuidado de su padre mientras Dalay concluye las remodelaciones del departamento al que se mudó hace tres meses.

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Esa circunstancia desató una ola de cuestionamientos digitales contra Dalay, a quien diferentes usuarios acusaron de desatender a la menor tras hacer público su vínculo con el futbolista César Romo.

Las conductoras de Hoy rechazan el doble rasero contra las madres

Durante la emisión matutina del programa Hoy, Montijo abordó los juicios que recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres cuando concluye una relación sentimental.

Montijo reprobó los ataques dirigidos a la joven frente a las cámaras: “Qué raro que siempre se le señala a las mujeres, ¿no? “.

La presentadora tapatía sostuvo que los acuerdos privados entre ambos padres no justifican la intromisión de terceros: “Cuando lo dijeron ellos dos en mutuo acuerdo: ‘no está pasando nada, tenemos nuestro mejor tesoro’. La historia que tengan, no sabemos, no nos importa. ¿Quién tiene la culpa? La mujer, que raro”.

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Legarreta respaldó el posicionamiento y apuntó a la costumbre colectiva en redes sociales de descalificar decisiones ajenas.

“Y además la gente siempre sabe mejor cómo vivir la vida de otros que la suya”, expresó Legarreta en la mesa de diálogo.

La conductora cuestionó los parámetros morales con los que la audiencia juzga el comportamiento de una madre tras un divorcio o separación.

“Ay, es que no debería, sí debería. ¿Por qué nosotros vamos a decir qué debería y qué no debería? Cada quien sabe sus historias”, añadió Legarreta.

Montijo concluyó su postura al desestimar a los internautas que pretenden intervenir en la crianza de la menor: “Ahora, si van a mantener a la niña toda la vida, entonces tienen todo el derecho de opinar, ¿no? Bueno, pero qué tristeza”.

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Ambas conductoras rechazaron las críticas hacia la influencer y defendieron su derecho a continuar con sus proyectos personales y profesionales sin ser juzgada. (Captura de pantalla )

Paola Dalay exhibe el contraste social entre padres y madres

La postura de las conductoras coincidió con el reclamo que Dalay difundió en sus plataformas digitales frente a los constantes mensajes de hostigamiento.

Dalay compartió un mensaje que contrastó las felicitaciones dirigidas a Derbez por cuidar a su hija con los insultos recibidos por continuar con su vida privada.

El pronunciamiento compartido por la influencer sintetizó esa disparidad: “A él lo aplauden por ser papá. A ella la critican por seguir siendo mujer”.

El texto argumentó que un padre presente no realiza una hazaña extraordinaria, sino que atiende las obligaciones que le corresponden ante su propia familia.

El mensaje expuso también que el comienzo de una relación sentimental no convierte a una madre en una figura ausente o desinteresada.

Dalay encaró de forma directa a una usuaria que la acusó de buscar notoriedad tras difundir una imagen en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Qué joya que ahora resulta que son adivinos y saben por qué y cómo pasaron las cosas, nombre, pues no sabía que vivías metida en mi casa para saberlo todo”, respondió la influencer de 24 años.

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La creadora de contenido expone el doble rasero social que enfrentan las madres frente a la paternidad. (captura de pantalla/IG)

Los acuerdos sobre la custodia de Tessa y el nuevo romance

La expareja comunicó el término de su vínculo sentimental de casi siete años el 1 de noviembre a través de una grabación compartida en redes sociales.

Dalay declaró ante la prensa que el noviazgo concluyó en el ámbito privado hace cinco meses, periodo durante el cual decidieron procesar la separación con total hermetismo.

La creadora de contenido descartó cualquier situación de agresión o episodios de infidelidad durante su relación con el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

“No hubo infidelidades de ninguno de los dos. Los dos estamos muy tranquilos por ese lado”, aseguró Dalay al detallar que conoció a Romo después de terminar con el actor.

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Dalay aclaró que la estancia temporal de Tessa con su padre no implica una pérdida de custodia legal ni un acuerdo definitivo.

“En cuanto esté todo acomodado, Tessa va a vivir conmigo”, explicó Dalay tras reiterar que su expareja mantiene convivencia abierta con la pequeña.

“José Eduardo no me la va a quitar”, puntualizó Dalay ante las versiones que insinuaban un distanciamiento definitivo de su hija.

Paola Dalay hace público su noviazgo con el futbolista César Romo tras finalizar su relación previa. (CUARTOSCURO/Captura de pantalla)

José Eduardo Derbez descarta pleitos y confirma crisis prolongada

Por su parte, José Eduardo Derbez sostuvo ante reporteros que la ruptura fue consecuencia de dificultades acumuladas durante varios meses de distanciamiento.

Derbez relató que ambos intentaron rescatar el romance dándose un tiempo de reflexión mutua: “En ese tiempo estábamos tomando distancia y viendo qué se podía solucionar, pero pues no, no se solucionó claramente”.

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Victoria Ruffo solicita a los medios de comunicación mantener a su nieta al margen de la cobertura sobre la separación. (@jose_eduardo92)

El intérprete de 34 años negó que existiera una tercera persona involucrada en el término de la vida compartida.

“Nada, no, infidelidad no”, aseveró el actor al ser cuestionado sobre las versiones que circularon en plataformas de internet.

Derbez detalló que absorbe los gastos correspondientes mientras la niña permanezca en su domicilio: “Yo estoy aquí con mi hija y yo me haré cargo de todo al cien por ciento”.

El actor afirmó que Dalay convive a diario con Tessa en tanto concluyen los trabajos en su nueva residencia.

Por su parte, la madre de José Eduardo, la actriz Victoria Ruffo solicitó a los medios de comunicación mantener a su nieta al margen de las coberturas sobre la separación, mientras la expareja determinó evitar trámites judiciales para fijar un calendario de visitas estricto.

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