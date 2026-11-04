Bobby Pulido bromea sobre si amaneció “desvelado” tras ganar las elecciones en Texas

Bobby Pulido festejó en el escenario la noche del 3 de noviembre en Texas tras confirmarse su victoria en el Distrito 15, momentos antes de sus publicaciones en redes sociales. (X: @bobbypulido425)

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El intérprete Bobby Pulido ganó el escaño legislativo por el Distrito 15 de Texas en los comicios intermedios de Estados Unidos el 3 de noviembre de 2026, jornada electoral tras la cual el candidato demócrata asumirá sus funciones en la Cámara de Representantes en enero de 2027.

Los registros oficiales otorgaron a Pulido una ventaja superior a 20 puntos porcentuales sobre la congresista republicana Monica De La Cruz, quien perdió la curul que ocupaba en el recinto legislativo federal.

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La confirmación de las proyecciones en las urnas activó de inmediato la conversación digital, donde el cantautor desplazó los comunicados tradicionales de victoria política para dirigirse a sus simpatizantes en la plataforma X mediante mensajes directos y de corte informal.

Bobby Pulido rompió el protocolo con un festejo viral en la red social X

Apenas conocida la tendencia definitiva del conteo, Pulido publicó en su cuenta oficial la expresión “Huesuputamare!”, un mensaje redactado en lenguaje coloquial mexicano que acumuló más de 50 mil me gusta durante la madrugada del 4 de noviembre.

La publicación superó un millón de vistas en pocas horas, al registrar el tráfico generado por simpatizantes que celebraron el triunfo del artista desde sus teléfonos celulares en diversas ciudades fronterizas.

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El primer mensaje de celebración publicado por Bobby Pulido en la red social X durante la madrugada del 4 de noviembre, el cual superó el millón de visualizaciones (X: @bobbypulido425)

Los votantes respondieron al mensaje con expresiones de júbilo y felicitaciones hacia el artista tejano, quien prescindió de formatos institucionales para expresar el resultado del proceso electoral estadounidense.

El tono informal del representante electo generó discusiones entre analistas de medios digitales, quienes observaron una ruptura con las estrategias de comunicación pública empleadas por candidatos de los partidos tradicionales en el sur estadounidense.

Los votantes respondieron al mensaje con expresiones de júbilo y felicitaciones hacia el artista tejano. (Especial Infobae)

Una alusión a su canción “Desvelado” detonó una ola de respuestas digitales

Horas más tarde, un usuario de la red social X escribió una consulta directa al perfil del cantante para aludir al título de la balada con la que Pulido alcanzó notoriedad internacional en 1995.

“¿Alguien sabe si el congresista electo @bobbypulido425 amaneció ‘desvelado’?”, redactó el usuario en su mensaje público, en busca de una reacción del nuevo integrante del Congreso estadounidense.

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Pulido citó de forma directa la publicación de su seguidor y respondió a la pregunta con la palabra “Afirmativo”, réplica que detonó miles de interacciones en la plataforma digital.

Bobby Pulido confirmó de forma cómica haber amanecido 'desvelado' tras la jornada electoral en Texas. (X: @bobbypulido425)

La interacción propició la difusión masiva de imágenes, memes y videos breves con fragmentos musicales de la pieza texana, elementos compartidos por usuarios que recordaron las presentaciones del intérprete en escenarios de México y el territorio texano.

Decenas de cibernautas aplaudieron en sus comentarios la ausencia de filtros propios de los gabinetes de prensa partidistas, al destacar que el candidato contestó de manera espontánea a las bromas de sus electores.

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Decenas de cibernautas aplaudieron en sus comentarios la ausencia de filtros propios de los gabinetes de prensa partidistas. (Raquel Natalicchio/Houston Chronicle vía AP)

El Distrito 15 de Texas cambió de representación hacia las filas demócratas

La victoria de Pulido alteró el balance político en el sur de Texas, una demarcación donde la representante republicana Monica De La Cruz aspiraba a ratificar su mandato parlamentario.

El cantautor estructuró su campaña electoral mediante asambleas vecinales en condados rurales y urbanos, donde conjugó temas de economía local con su arraigo como figura de la cultura popular méxico-estadounidense.

Los cómputos reflejaron una alta participación de electores hispanos en distritos como Hidalgo y Cameron, comunidades donde la propuesta del artista sumó respaldo decisivo frente a la oferta republicana.

Bobby Pulido gana un escaño en el Congreso de EEUU tras imponerse a Monica De La Cruz en las elecciones intermedias. (Instagram: Bobby Pulido)

La agenda legislativa del músico contempla su incorporación formal al pleno de la Cámara de Representantes en Washington una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones el 3 de enero de 2027.

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Los festejos ciudadanos continuaron en ciudades como McAllen y Edinburg, donde grupos de seguidores entonaron canciones populares de Pulido frente a las sedes distritales tras la confirmación de los datos electorales por las autoridades locales.

El nuevo congresista planea reuniones de trabajo con autoridades locales del valle de Texas durante las próximas semanas para coordinar los temas prioritarios de infraestructura antes de su juramentación en el recinto federal.