México

Va a juicio la secretaria del Bienestar de Uruapan por presuntamente encubrir el asesinato de Carlos Manzo: se le dictó prisión preventiva

La fiscalía michoacana dispondrá de dos meses para robustecer las pruebas de su investigación

Secretaria del Bienestar de Uruapan
Foto: Facebook / Rosa Alejandra Vargas
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Una jueza de control de Michoacán vinculó a proceso a Rosa Alejandra Vargas, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, dentro de las investigaciones por el homicidio del alcalde Carlos Manzo Rodríguez. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró además que se le impusiera prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La resolución se conoció el 4 de noviembre, días después de que la funcionaria fuera detenida en un operativo realizado en Uruapan.

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Resolución judicial y medida cautelar

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba que la autoridad jurisdiccional valoró para resolver la vinculación a proceso de Vargas. Con esa decisión, la jueza determinó que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra.

La jueza de control impuso a la imputada prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá recluida mientras avanza la causa. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En ese período, la Fiscalía continuará con las diligencias ministeriales y periciales necesarias para fortalecer la carpeta de investigación contra la funcionaria municipal.

Secretaria del Bienestar Uruapan
Foto: Fiscalía de Michoacán

La vinculación a proceso de Rosa Alejandra Vargas se originó en la investigación por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza pública de Uruapan durante el Festival de las Velas. La funcionaria era buscada por la FGE desde antes de su arresto, en el marco de las pesquisas por ese crimen.

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La detención en Uruapan

Vargas fue detenida el 29 de octubre en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan, durante un operativo de personal de la FGE con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). El arresto se concretó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de encubrimiento.

Horas antes de la captura, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, informó que la funcionaria había recibido tres citatorios para declarar ante la Fiscalía por el caso Manzo, a los que no respondió. Esa omisión le generó una multa.

Secretaria del Bienestar Uruapan
Foto: Facebook / Rosa Alejandra Vargas

Vega Rodríguez explicó ese mismo día que, pese al incumplimiento de los requerimientos, Vargas era localizable y no representaba riesgo de fuga, a diferencia del caso del coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo. “Es algo de los actos de investigación que estamos garantizando para que no haya ninguna situación con eso”, declaró el vicefiscal. Horas después de esas declaraciones, la funcionaria fue detenida.

Vínculos familiares con la célula señalada del CJNG

La funcionaria era requerida por las autoridades debido a sus vínculos familiares con tres hombres detenidos por el homicidio de Manzo, a quienes se relaciona con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según Vega Rodríguez, Vargas es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, quien se desempeñaba como escolta de confianza del exalcalde. También es tía de Christian Martin Medina García, alias “El Vikingo”, y de Alexis Medina García, alias “El Brilloso”, ambos señalados de participar en la planeación del ataque junto con integrantes del CJNG.

De acuerdo con los datos de la Fiscalía, Christian García fue boxeador profesional durante varios años, con un récord de ocho victorias, tres derrotas y un empate, y entrenó en el entorno del Canelo Álvarez. Su hermano Alexis García se convirtió en operador regional del CJNG en Uruapan tras la detención, en noviembre de 2025, de Jorge Armando, alias “El Licenciado”, señalado como presunto líder de la célula que ejecutó el ataque.

Caso Carlos Manzo: Fiscalía destapa vínculo de "El Brilloso" con reconocido boxeador que extorsionaba a nombre del CJNG. Fiscalía de Michoacán / IG: crismedina.78
Caso Carlos Manzo: Fiscalía destapa vínculo de "El Brilloso" con reconocido boxeador que extorsionaba a nombre del CJNG. Fiscalía de Michoacán / IG: crismedina.78

“El Brilloso” también es señalado de haber participado en el grupo de mensajería donde se planeó y coordinó el ataque contra Manzo, comandado por “El Licenciado”. Tras su arresto, Grecia Quiroz, viuda del exalcalde y actual edil de Uruapan, confirmó que el sujeto formaba parte del círculo cercano de su esposo, a quien dijo haber apoyado para que evitara caer en la delincuencia. Quiroz explicó que “El Brilloso” convivió con sus hijos, ya que era ahijado de Manzo.

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, detalló a principios de agosto que Christian “N” estaría involucrado en la extorsión de aguacateros como parte de las redes del CJNG. “Principalmente es el que generaba las extorsiones”, explicó Cruz Medina.

Estructura criminal y avance de la investigación

Detrás de esta célula del CJNG se encontraría el grupo de “Los R’s”, liderado por Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, detenido en julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Manzo.

Según las autoridades, “El Vikingo” habría confesado que operaba bajo las órdenes de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2”, hermano de Ramón Ángel, quien asumió el liderazgo del grupo criminal tras la captura de este último.

Se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRAD SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM
Se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRAD SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Con un avance del 90% en las investigaciones del caso Manzo, la Fiscalía de Michoacán reportó que hasta el momento suman 34 personas detenidas, entre ellas el señalado autor intelectual del asesinato.

La FGE indicó que continuará con las actuaciones ministeriales y periciales encaminadas al esclarecimiento total del homicidio, con el compromiso de garantizar el acceso a la justicia y conducir cada etapa de la investigación con apego a la legalidad y al debido proceso.

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