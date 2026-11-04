Capturan en Coatzacoalcos a Samuel de la Cruz, alias “El Panda”, presunto líder regional del CJNG

La captura se realizó el pasado martes 3 de noviembre. Crédito: Especial

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La Secretaría de Marina (Semar) capturó el martes 3 de noviembre a Samuel de la Cruz Anaya, alias “El Panda”, en Coatzacoalcos, Veracruz, señalado como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en los municipios de Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán.

La captura se concretó a la 1:05 de la tarde mediante un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades estatales y municipales en la colonia Estero del Pantano.

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La captura se concretó la tarde del pasado 3 de noviembre. Crédito: Gabinete de Seguridad

El Panda contaba con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad y fue puesto a disposición de un juez local, quien dispuso su traslado al Juzgado de la Ciudad de Xalapa.

Su captura se enmarcó en la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, operativo que llevaba acumuladas 163 detenciones, de las cuales 103 estarían vinculadas con organizaciones delictivas del sur de Veracruz, con una afectación económica estimada en 40 millones de pesos.

Semar rastreó sus patrones de movilidad antes de ejecutar la detención

Elementos de la Secretaría de Marina identificaron a “El Panda” mediante labores de inteligencia naval, análisis de información y seguimiento de sus actividades, según información compartida por esa dependencia junto con la SSPC.

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El trabajo permitió establecer su zona de operación y sus posibles vínculos con delitos de secuestro, extorsión, venta de droga y comercialización ilícita de combustible.

A partir de esa información, las autoridades identificaron sus patrones de movilidad y ubicaciones posibles, lo que derivó en el despliegue del operativo en la colonia Estero del Pantano. El Registro Nacional de Detenciones ubicó la aprehensión en la calle General Anaya, frente a un comercio de la marca Ford, con registro de autoría a cargo de la Policía Ministerial de Investigación.

La captura de "El Panda" se concretó a la 1:05 pm del pasado 3 de noviembre. Crédito: SSPC/Especial

Sin embargo, el RND consignó dos referencias distintas sobre el domicilio: en la descripción del detenido señaló la colonia Manuel Ávila Camacho, mientras que en el campo de lugar de detención indicó la colonia Transitmica, ambas en Coatzacoalcos.

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El documento describió al detenido con complexión robusta, de tez morena, con una playera negra estampada con la Pantera Rosa, short deportivo negro con rayas amarillas y moradas, y sandalias azules.

Hasta el cierre de la consulta al Registro Nacional de Detenciones, el miércoles 4 de noviembre a las 15:44 horas, Samuel de la Cruz Anaya permanecía en Xalapa.

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