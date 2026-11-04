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América vs Atlético de Madrid: la lista completa de jugadores para el partido de leyendas

Las Águilas y el conjunto español presentaron sus listas para el encuentro del 15 de noviembre. Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas, Falcao y Maxi Rodríguez estarán entre los protagonistas

(Ilustración: Jesús Aviles)
(Ilustración: Jesús Aviles)
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El futbol mexicano y el español volverán a encontrarse en un escenario especial con la celebración de un partido entre históricos del América y el Atlético de Madrid. El encuentro amistoso se disputará el próximo domingo 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, donde aficionados tendrán la oportunidad de reencontrarse con algunas de las figuras más emblemáticas de ambas instituciones.

Recientemente se dieron a conocer las convocatorias de los dos equipos para este compromiso, que reunirá a exjugadores que dejaron huella tanto en la Liga MX como en el futbol europeo. La presencia de nombres como Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas, David Villa y Radamel Falcao ha generado expectativa entre los seguidores que esperan disfrutar de una tarde de nostalgia y espectáculo.

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América reúne a sus grandes figuras para el partido de leyendas

(Especial)
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El conjunto azulcrema contará con una amplia representación de futbolistas que defendieron sus colores en diferentes etapas y que conquistaron el cariño de la afición americanista.

Entre los nombres más destacados aparecen Cuauhtémoc Blanco, uno de los máximos referentes en la historia del club; Salvador Cabañas, recordado por su capacidad goleadora; y Luis Roberto Alves Zague, histórico delantero de las Águilas.

Zague - luis roberto alves - zague américa
Zague reveló porqué no pudo jugar en Europa (Foto: Twitter/@jcdiazmurrieta)

La convocatoria también incluye a otros jugadores que tuvieron un papel importante en la institución, como Adrián Chávez, Adolfo Ríos, Miguel Layún, Francisco Javier Rodríguez, conocido como Maza, y Aquivaldo Mosquera.

(Especial)
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La lista completa del América está integrada por:

  • Adolfo Ríos
  • Adrián Chávez Ortiz
  • Miguel Layún
  • Francisco Javier Rodríguez (Maza)
  • Aquivaldo Mosquera
  • Ricardo Rojas (El Cuervo)
  • Óscar “Kevin” Rojas
  • Germán Villa
  • Jesús Molina
  • Rubens Sambueza
  • Osvaldo Martínez
  • Cuauhtémoc Blanco
  • Luis Roberto Alves Zague
  • Oribe Peralta
  • Salvador Cabañas
  • Claudio López (El Piojo)
  • Luis Hernández (El Matador)

La presencia de futbolistas de distintas generaciones permitirá reunir a varios referentes que protagonizaron momentos importantes en la historia reciente del conjunto de Coapa.

Atlético de Madrid contará con campeones y figuras internacionales

Falcao ganó la Europa League con el Atlético de Madrid en 2012; anotó dos goles en la final frente al Athletic Club de Bilbao - crédito Reuters
Falcao ganó la Europa League con el Atlético de Madrid en 2012; anotó dos goles en la final frente al Athletic Club de Bilbao - crédito Reuters

Por su parte, el cuadro rojiblanco también presentará una convocatoria con futbolistas que consiguieron importantes logros durante su paso por el equipo español y otras instituciones europeas.

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Entre los principales atractivos destacan el uruguayo Diego Godín, uno de los capitanes más emblemáticos de la etapa reciente del Atlético; el colombiano Radamel Falcao, quien brilló como goleador durante su paso por el club; y David Villa, campeón del mundo con España en 2010.

David Villa
zzzzinte1Atletico Madrid's forward David Villa reacts as he scores his first goal during the Spanish league football match RC Celta de Vigo vs Club Atletico de Madrid at the Balaidos stadium in Vigo on March 8, 2014. Atletico won 2-0. AFP PHOTO/ MIGUEL RIOPA zzzz

También estarán presentes Juanfran, Sergio Asenjo, Miguel Ángel Moyá y José María Movilla, además de otros exjugadores que formaron parte de distintas etapas de la institución madrileña.

(Especial)
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La convocatoria de los Colchoneros está conformada por:

  • Miguel Ángel Moyá
  • Sergio Asenjo
  • Jesús Gámez
  • João Miranda
  • Diego Godín
  • Juanfran
  • Iván Amaya
  • Mario Suárez
  • Ignacio Camacho Barnola
  • Augusto Matías Fernández
  • José Manuel Jurado
  • Raúl García
  • José María Movilla
  • David Villa
  • Radamel Falcao
  • Maxi Rodríguez

Puebla se prepara para una tarde de nostalgia futbolística

El Estadio Cuauhtémoc será el escenario donde ambas escuadras se encuentren en un compromiso que busca celebrar la historia y el legado de sus protagonistas.

El duelo del 15 de noviembre ofrecerá a los aficionados la oportunidad de ver nuevamente en acción a figuras que marcaron una época en el futbol nacional e internacional, en un ambiente pensado para recordar grandes momentos y disfrutar de la rivalidad deportiva desde una perspectiva amistosa.

Con las convocatorias ya anunciadas, el América y el Atlético de Madrid se preparan para protagonizar una jornada especial en Puebla, en la que el pasado de ambos clubes volverá a cobrar vida sobre el terreno de juego.

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