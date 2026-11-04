México

Fallece a los 77 años María Alicia Delgado, reconocida actriz y comediante de Televisa

María Alicia Delgado participó en programas como Derbez en Cuando, Cero en Conducta, La Casa de la Risa y más; Televisa confirmó su muerte

Primer plano de María Alicia Delgado sonriendo, con cabello castaño y blusa de cuello a rayas sobre un fondo claro
La actriz y comediante mexicana María Alicia Delgado posa durante una sesión de estudio sobre un fondo neutro.
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La actriz María Alicia Delgado falleció este miércoles 4 de noviembre del 2026 a los 77 años de edad, así lo confirmó Televisa Espectáculos a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con reportes del medio del espectáculo, la actriz enfrentaba cáncer antes de su fallecimiento, sin embargo, de momento se desconoce la causa oficial de su muerte.

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María Alicia Delgado es recordada por sus papeles en exitosos programas de comedia en Televisa, como Derbez en Cuando, Cero en Conducta, La Casa de la Risa; así como programas infantiles como Odisea Burbujas y El tesoro del saber.

Quién fue María Alicia Delgado

A lo largo de su carrera, María Alicia Delgado ha encarnado personajes entrañables.
A lo largo de su carrera, María Alicia Delgado ha encarnado personajes entrañables. (Anabel, Facebook)

María Alicia Delgado fue una actriz y locutora mexicana, nacida el 18 de marzo de 1949 en Monterrey, Nuevo León. Falleció el miércoles 4 de noviembre de 2026, según informó en redes sociales la periodista María Luisa Valdés y lo confirmó Televisa.

Hasta el momento no se revelaron las causas de su muerte. Delgado debutó en televisión en 1984 en El tesoro del saber, donde interpretó a Marilú.

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La actriz se hizo célebre con su papel de “la Abuela”

María Alicia Delgado como "La Abuela"
María Alicia Delgado como "La Abuela"

A la actriz y comediante se le recordaba sobre todo por su papel de “La Abuela” en programas de comedia como ¡Anabel!, al lado de Anabel Ferreira y Eugenio Derbez, y en Derbez en Cuando.

También participó en telenovelas como Zacatillo, un lugar en tu corazón, Amorcito corazón, De que te quiero, te quiero, Enamorándome de Ramón y La vecina, además de unitarios como La rosa de Guadalupe. Su trabajo más reciente lo realizó en la serie Médicos, línea de vida y, desde 2022, en ¿Tú crees?, donde daba vida a “Dora”.

Trabajaba a los 76 años para sostener a su hijo sordo

La actriz tuvo a su hijo después de los 40 años.
La actriz tuvo a su hijo después de los 40 años. (Café el Dicho, Facebook / Sale el Sol, YouTube)

María Alicia Delgado seguía activa en la televisión por una razón personal: sostenía económicamente a su hijo Rafael, un joven sordo de 28 años que estaba por concluir su carrera universitaria. Así lo contó en una entrevista en octubre de 2025.

En esa conversación recordó que su embarazo fue considerado un milagro, pues antes le habían dicho que no podría ser madre. “A mí ya me habían dicho que no podía ser mamá. Por eso considero que la llegada de Rafa fue un milagro. Fue una increíble noticia”, contó en 2019 durante una entrevista con Sale el Sol.

La actriz expresaba orgullo por los logros de su hijo y aseguraba que su prioridad era garantizarle una buena calidad de vida, incluso a costa de postergar su propio retiro.

Una carrera de más de cuatro décadas en la televisión mexicana

María Alicia Delgado
María Alicia Delgado

Delgado formó parte del elenco de proyectos de Televisa desde los años noventa, en series como Monteverde y XHDRBZ, que consolidaron su presencia en la pantalla. Su versatilidad le permitió alternar entre papeles cómicos y dramáticos sin salir de circulación.

Además de la televisión, incursionó en el teatro y en eventos especiales de la cadena. Al cierre de esta nota, ni su familia ni representantes han confirmado públicamente la causa de su muerte.

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