Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX expresan condolencias por la muerte de Jesús de Miguel Alameda

03/11/2026 Jesús de Miguel ESPAÑA EUROPA ISLAS CANARIAS DEPORTES CD TENERIFE

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El balompié internacional se vistió de luto este martes tras confirmarse el fallecimiento del futbolista español Jesús de Miguel Alameda, hecho que provocó inmediatas muestras de pesar y solidaridad que cruzaron el Atlántico. A través de una esquela institucional difundida en sus canales oficiales, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en conjunto con la Liga BBVA MX lamentó profundamente el deceso del deportista, quien figuraba en los registros del Club Deportivo Tenerife.

El organismo rector del balompié azteca y la máxima categoría del circuito profesional mexicano emitieron un mensaje solemne: “La Federación Mexicana de Futbol lamenta profundamente el sensible fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, jugador del Club Deportivo Tenerife. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del futbol español en este difícil momento”, concluyendo la misiva con el tradicional voto de pésame “Descanse en paz” fechado el 3 de noviembre de 2026.

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El futbol mexicano muestra su solidaridad con la familia y los amigos del jugador fallecido. (Liga MX)

¿Qué le pasó a Jesús de Miguel?

Jesús de Miguel, delantero de 30 años del CD Tenerife, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio y complicaciones neurológicas derivadas de un grave traumatismo en el pecho tras un violento choque en el campo durante el tiempo añadido de un partido de Segunda División frente al FC Andorra.

En la disputa por el balón, el guardameta rival, Jesús Owono, salió de su área e impactó con fuerza sobre el pecho del atacante, quien cayó al césped y perdió el conocimiento de inmediato, sufriendo una parada cardiorrespiratoria que obligó a los servicios médicos a realizar maniobras de reanimación en plena cancha antes de su urgente evacuación.

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Trasladado de emergencia a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en Tenerife, el estado neurológico de De Miguel se deterioró de forma crítica durante la madrugada, confirmándose su deceso a las 8:00 horas del martes 3 de noviembre de 2026.

Ante este trágico desenlace y al tratarse de una muerte que no obedece a causas naturales, la Policía Nacional de España abrió una investigación judicial de oficio para esclarecer los hechos ocurridos en el terreno de juego.

Los jugadores del CD Tenerife y del FC Andorra rodean a Jesús de Miguel mientras es atendido por los servicios médicos. (Europa Press)

Quién era Jesús de Miguel Alameda

Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, Jesús de Miguel Alameda forjó su camino en el fútbol español a base de perseverancia, fortaleza física y un instinto goleador que lo llevó a escalar paulatinamente desde las divisiones formativas y el fútbol regional hasta el profesionalismo de alta exigencia.

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Desempeñándose primordialmente como delantero centro, De Miguel destacó siempre por ser un «nueve» de referencia: capaz de jugar de espaldas a la portería, fijar a los defensas centrales rivales, dominar el juego aéreo y asociarse con los mediapuntas en la generación de espacios ofensivos. Su carrera deportiva estuvo caracterizada por el esfuerzo constante en categorías sumamente complejas y disputadas del sistema de ligas de España:

Inicios y etapas formativas en el fútbol madrileño: Comenzó su desarrollo en las canteras y filiales de la capital española, pasando por clubes como el CD Leganés B y la AD Unión Adarve, instituciones reconocidas por el rigor competitivo de sus planteles y por servir como plataforma de despegue para jóvenes promesas.

Consolidación en el bronce español: Su madurez futbolística se hizo evidente con su paso por el CF Fuenlabrada y especialmente en el Internacional de Madrid, escuadra donde comenzó a registrar cifras anotadoras determinantes que llamaron la atención de proyectos con aspiraciones de ascenso.

Etapa en Unionistas de Salamanca: Posteriormente recaló en el conjunto charro dentro de la Primera Federación (antigua Segunda División B). En Salamanca se consolidó como uno de los atacantes más cotizados y respetados de la categoría, destacando por su entrega incansable y su capacidad para liderar la línea de ataque.

El hito con el CD Castellón: Uno de los momentos más brillantes y recordados de su trayectoria deportiva se dio vistiendo la camiseta del CD Castellón. Siendo el referente ofensivo indiscutible del equipo albinegro, De Miguel fue una pieza angular para la conquista del campeonato de grupo de la Primera Federación en la temporada 2023-2024, sellando un histórico ascenso directo a la Segunda División (LaLiga Hypermotion) y firmando campañas goleadoras que quedaron grabadas en la memoria de la afición de Castalia.

Vinculación con el CD Tenerife: Su rendimiento lo mantuvo en el radar de instituciones históricas del fútbol insular y nacional, derivando en su relación con el Club Deportivo Tenerife, conjunto donde continuó siendo valorado por su entrega y profesionalismo en el campo.

La partida de Jesús de Miguel deja un vacío irreparable en el balompié español, recordado no solo por sus goles y logros deportivos en los campos de juego, sino también por el aprecio unánime de los compañeros de equipo y rivales que compartieron cancha con él a lo largo de su carrera.

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