Desde el Altiplano: César Jáuregui exige respaldo de la dirigencia del PAN y acciones concretas para enfrentar su proceso en libertad

El exalcalde de Chihuahua, Juan Blanco, sostuvo que César Jáuregui debe enfrentar las acusaciones en libertad y con respeto a la presunción de inocencia. Afirmó que las circunstancias del caso deben aclararse públicamente y advirtió que una presunta persecución política podría afectar a ciudadanos de distintos ámbitos, no sólo a quienes participan en la política.

Guardar

Tres integrantes del movimiento Libertad para César Jáuregui acudieron este martes a la sede nacional del Partido Acción Nacional (PAN) para entregar una carta escrita por el exfiscal de Chihuahua desde el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece recluido por una acusación federal de traición a la patria.

Roberto Lara, Juan Blanco y René Sotelo, panistas con una larga trayectoria dentro del partido y cercanos al exfuncionario, entregaron el documento a Santiago Taboada, secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

PUBLICIDAD

Durante el encuentro solicitaron que la dirigencia nacional, así como sus legisladores, asuman una postura pública y emprendan acciones para respaldar a Jáuregui.

Taboada escuchó los planteamientos y se comprometió a impulsar una estrategia nacional que permita llevar el respaldo al exfiscal más allá de los pronunciamientos públicos, mediante acciones políticas e institucionales, de acuerdo con la información difundida por el movimiento.

La carta, presuntamente escrita de puño y letra por Jáuregui desde el Altiplano, está dirigida al presidente nacional del PAN, así como a senadores y diputados federales. En ella solicita que los representantes del partido se pronuncien sobre su situación jurídica y participen en las acciones para defender sus derechos.

PUBLICIDAD

Los tres panistas acudieron en representación del movimiento para transmitir a la dirigencia nacional la preocupación de sus integrantes por la permanencia del exfiscal en una prisión de máxima seguridad mientras enfrenta el proceso penal.

La carta de César Jáuregui llegó a la dirigencia nacional del PAN a través de tres de sus cercanos; el exfiscal pidió al partido pronunciarse públicamente y emprender acciones para defender sus derechos durante el proceso penal. (Crédito: X | @liberenacesar)

Taboada ya había cuestionado la acusación contra el exfiscal

La reunión ocurrió un día después de que Santiago Taboada criticara públicamente la imputación federal contra Jáuregui. En una entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el secretario de Acción Política del PAN consideró desproporcionado que se le acuse de traición a la patria y pidió que pueda enfrentar la investigación en libertad.

Taboada también cuestionó que el exfiscal permanezca en el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, en lugar de continuar su proceso bajo las condiciones que había establecido un juez en Chihuahua.

PUBLICIDAD

El pronunciamiento se sumó a las actividades del movimiento Libertad para César Jáuregui, que durante las últimas semanas ha organizado manifestaciones, caravanas y concentraciones para exigir que el exfuncionario salga de prisión preventiva.

La visita al CEN busca trasladar esa exigencia a la dirigencia nacional del PAN y conseguir que sus representantes en el Congreso también intervengan públicamente en el caso.

Por qué César Jáuregui permanece en el penal del Altiplano

El exfiscal general de Chihuahua fue detenido el 17 de octubre y posteriormente trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, para enfrentar una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de traición a la patria.

PUBLICIDAD

La acusación está relacionada con el operativo realizado en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, en Chihuahua, donde autoridades estatales desmantelaron un narcolaboratorio de metanfetaminas.

La investigación federal se centra en la participación de dos ciudadanos estadounidenses que, según la FGR, eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y habrían intervenido en territorio mexicano sin autorización.

La dependencia sostiene que Jáuregui habría permitido la participación de los extranjeros en el despliegue y que la Fiscalía estatal no informó oportunamente a las autoridades federales sobre el operativo. El caso también quedó relacionado con un accidente ocurrido durante el regreso de la sierra, en el que murieron dos funcionarios de Chihuahua y los dos ciudadanos estadounidenses.

PUBLICIDAD

Un juez federal vinculó a proceso a Jáuregui el 25 de octubre y ratificó la prisión preventiva justificada, por lo que deberá permanecer en el Altiplano mientras continúa la investigación complementaria. La vinculación a proceso no representa una sentencia condenatoria.

La defensa del exfiscal ha rechazado que su actuación pueda configurar traición a la patria. En entrevista con Infobae México, el abogado Héctor Villasana reconoció que pudieron existir omisiones durante la planeación o ejecución del operativo, pero sostuvo que no hay elementos que demuestren que Jáuregui autorizó o conocía la participación de los agentes estadounidenses.

El litigante argumentó que las posibles irregularidades podrían corresponder a responsabilidades administrativas o a otro delito, pero no a una conducta dirigida a perjudicar al país. También señaló que los datos de prueba presentados por la FGR no acreditan directamente que su cliente supiera qué personas extranjeras participarían en el despliegue.

PUBLICIDAD

Mientras el proceso federal continúa, los integrantes de Libertad para César Jáuregui anunciaron que buscarán nuevos encuentros con dirigentes nacionales, legisladores y representantes de distintos sectores para mantener la exigencia de que el exfiscal pueda enfrentar las acusaciones fuera de prisión.

Juan Blanco advierte que el caso de Jáuregui podría afectar a otros ciudadanos

El exalcalde de Chihuahua, Juan Blanco, acusó una presunta persecución política contra el exfiscal y pidió que enfrente las acusaciones fuera de prisión, con respeto a su presunción de inocencia y a las garantías de un proceso justo.

En un video difundido en sus redes sociales, sostuvo que la exigencia no busca privilegios para el exfuncionario, sino que se esclarezcan públicamente las circunstancias del caso y se respeten sus derechos.

PUBLICIDAD

“No pedimos privilegios, lo único que pedimos es justicia”, afirmó. Blanco también advirtió que una situación similar podría alcanzar a personas de distintos ámbitos, como empresarios, maestros, periodistas o adversarios políticos: “Hoy es César, pero mañana podrías ser tú”, aseguró en el video.