Pensiones del Bienestar 2026: qué adultos mayores reciben su pago mañana 4 de noviembre

Los adultos mayores cuyo primer apellido comienza con la letra B reciben este miércoles 4 de noviembre el depósito de 6,400 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los adultos mayores cuyo primer apellido comienza con la letra B reciben este miércoles 4 de noviembre el depósito de 6,400 pesos correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de las Pensiones del Bienestar 2026. El recurso llega de forma directa a la tarjeta del Banco del Bienestar.

El calendario de dispersión avanza conforme a la primera letra de la CURP de las personas inscritas en la pensión. La jornada inició el martes 3 de noviembre con quienes tienen apellido paterno que comienza con A.

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Un cronograma oficial establece las fechas de dispersión bancaria por letra de apellido para las pensiones y programas de Bienestar en México.

La Secretaría de Bienestar programa los depósitos del bimestre noviembre-diciembre entre el martes 3 y el viernes 27 de noviembre.

Los adultos mayores con apellido que inicia con B cobran este 4 de noviembre

Las personas adultas mayores que tienen una B como inicial de su primer apellido pueden revisar este miércoles 4 de noviembre si ya cuentan con el depósito en su tarjeta del banco.

El pago corresponde a 6,400 pesos bimestrales para las y los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. No es necesario acudir a una sucursal el mismo día del depósito para retirar el efectivo.

El dinero permanece en la cuenta asociada a la tarjeta. Las personas beneficiarias pueden disponer de él de acuerdo con sus necesidades, realizar pagos en establecimientos que acepten el plástico o retirar una parte o la totalidad en cajeros automáticos.

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Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

El calendario de noviembre concluye el viernes 27

La entrega de recursos para el último bimestre de 2026 contempla también a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, a las personas con discapacidad, a las madres trabajadoras y a quienes forman parte de Sembrando Vida.

La Pensión Mujeres Bienestar entrega 3,100 pesos cada dos meses, mientras que la Pensión para Personas con Discapacidad otorga 3,300 pesos bimestrales.

El Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, deposita 1,650 pesos bimestrales. Cada esquema tiene población beneficiaria distinta, pero la programación de noviembre considera la misma modalidad de pago mediante las tarjetas del Banco del Bienestar.

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La titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, presentó el calendario durante la conferencia matutina desde Palacio Nacional. La dependencia señaló que las fechas buscan organizar la atención de millones de personas que reciben apoyos federales.

Las y los adultos mayores que cobran el 4 de noviembre no deben entregar su tarjeta ni proporcionar el NIP a terceros. El plástico y la contraseña son personales, por lo que deben mantenerse bajo resguardo para evitar movimientos no autorizados.

El saldo puede consultarse antes de acudir al cajero

Las personas beneficiarias pueden confirmar si el depósito ya está disponible mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar. La herramienta se encuentra disponible para celulares con sistemas Android e iOS.

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También pueden llamar al 800 900 2000. El sistema solicita los 16 dígitos de la tarjeta para proporcionar información sobre el saldo disponible en la cuenta.

La Línea del Bienestar, en el número 800 639 42 64, brinda orientación sobre los programas sociales. Otra opción consiste en revisar la banca por internet del Banco del Bienestar o acudir a un cajero automático de sus sucursales.