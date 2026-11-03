David Faitelson se pronuncia sobre la muerte de Jesús de Miguel: “Culpar al portero es inútil”

Jesús de Miguel lamentablemente perdió la vida al chocar contra el portero del FC Andorra. (REUTERS/Stringer)

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La muerte del futbolista del CD Tenerife, Jesús de Miguel, confirmada durante la madrugada de este martes, ha generado diferentes reacciones entre los aficionados al futbol.

Mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido, en redes sociales han surgido versiones sobre las posibles causas de la tragedia.

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Algunos usuarios cuestionan si habría existido una negligencia médica, mientras otros señalan al portero como posible responsable de la acción que antecedió al hecho. Hasta ahora, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades ni por el club involucrado.

David Faitelson habla sobre muerte de Jesús de Miguel

Faitelson habla sobre la muerte de Jesús de Miguel. (IG/ @david_faitelson)

Entre las voces que se han pronunciado está la de David Faitelson, quien sostiene que se debe investigar a fondo la respuesta del cuerpo médico. El periodista considera necesario conocer el protocolo que se aplicó y el tiempo de reacción tras el incidente.

A través de sus redes sociales compartió el comentarista de TUDN habló sobre lo acontecido, donde incluso señala que en deporte de mucho mayor contacto como el futbol americano estas tragedias no suceden a menudo:

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“El futbol es un deporte de contacto. Lamentable y trágicamente, ha cobrado la vida de un futbolista en la segunda división española. Culpar al portero del Andorra es inútil e injusto. Lo que deberían analizar es si la respuesta del cuerpo médico fue la correcta. Una desgracia.”

“La historia de la NFL solo registra a un jugador muerto en el campo de juego (Chuck Hughes, Detroit Lions en 1991). Increíble que el futbol tenga más casos trágicos siendo un deporte de contacto moderado. Habría que consultarlo con un experto en medicina. Lo primero que se me ocurre es la protección que tiene uno y que no tiene el otro”.

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De inmediato, los seguidores de Faitelson encendieron las redes y argumentaron que esta comparación entre deportes es absurda al no contar con el mismo equipamiento.

Qué ocurrió con Jesús de Miguel

Equipos médicos trataron de salvar a Jesús de Miguel. (REUTERS/Stringer)

El incidente ocurrió durante una jugada por un balón aéreo. Jesús de Miguel buscaba la pelota cuando el portero del FC Andorra, Jesús Owono, salió de su área para interceptarla. Ambos chocaron y el delantero quedó inconsciente sobre el césped.

La acción generó cuestionamientos por la forma en que el guardameta fue al contacto, ya que habría impactado con una rodilla por delante. Las imágenes del golpe no se han difundido de forma amplia, debido a la gravedad de lo ocurrido.

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Jugadores de ambos equipos solicitaron de inmediato la entrada del personal médico. De Miguel recibió atención en el campo y fue estabilizado antes de ser trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó a terapia intensiva.

El árbitro Pérez Hernández expulsó a Owono tras la jugada y suspendió el partido. Antes de que la ambulancia abandonara el estadio, aficionados y futbolistas mostraron su apoyo al atacante.

En su primer comunicado, el CD Tenerife informó que el jugador se mantenía “estable, dentro de la gravedad”. Durante la mañana del martes, el club alertó sobre un deterioro neurológico. Horas después se confirmó el fallecimiento del delantero.

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El FC Andorra, Real Madrid, Rayo Vallecano y otras figuras del deporte expresaron condolencias a la familia y al Tenerife. La Federación también anunció la suspensión de la jornada de Copa del Rey y de un partido de la selección Sub-21.