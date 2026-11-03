Hallan seis armas y más de mil cartuchos en un camión rumbo a México: le habrían pagado 900 dólares por transportarlos

El camión que se dirigía a México fue detenido el 1 de noviembre en el puente internacional de Roma, Texas, donde agentes fronterizos localizaron seis armas y más de mil cartuchos. (Crédito: Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas)

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José Alfonso García Garza, identificado como mexicano con residencia permanente en Estados Unidos fue detenido cuando viajaba en un camión que intentaba cruzar hacia México por Texas.

Durante la inspección, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) encontraron seis armas de fuego y más de mil cartuchos de munición ocultos en una maleta dentro del remolque de carga.

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La detención se llevó a cabo el domingo 1 de noviembre en el puente internacional de Roma, en el Valle del Río Grande. La denuncia penal presentada ante la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas señala que el equipaje tenía una etiqueta marcada con el apodo “Poncho”, que se relacionó con el nombre del pasajero del camión.

Según el documento judicial, García Garza declaró durante un interrogatorio de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) que recibió 900 dólares —alrededor de 17 mil pesos mexicanos— por transportar el armamento y las municiones hacia México. Esta declaración forma parte de los señalamientos de la Fiscalía y no constituye un hecho probado ante un tribunal.

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El hallazgo incluyó un rifle, cinco pistolas y más de mil cartuchos. Las autoridades acusaron a García Garza de contrabando de mercancías desde Estados Unidos, delito que puede alcanzar una pena máxima de 10 años de prisión federal si es declarado culpable.

Las autoridades estadounidenses identificaron a García Garza como ciudadano mexicano con residencia permanente en Estados Unidos, condición que acredita mediante una tarjeta, popularmente conocida como ‘green card’.

El documento no establece quién le habría entregado el armamento, quién lo recibiría en México ni cuál era su destino final.

Una maleta identificada con el apodo “Poncho” contenía un rifle, cinco pistolas y más de mil cartuchos de munición, según la denuncia penal contra José Alfonso García Garza. (Crédito: Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas)

Tampoco se ha informado que las armas estuvieran vinculadas con alguna organización criminal. Por ahora, la acusación federal se refiere al presunto contrabando de mercancías.

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García Garza permaneció bajo custodia después de su detención. La denuncia penal contiene las acusaciones de las autoridades, pero no representa una sentencia condenatoria. El mexicano se presume inocente mientras no exista una resolución judicial que determine lo contrario.

En Nuevo Laredo procesan a otro hombre por intentar ingresar armas desde EEUU

La Fiscalía General de la República (FGR) también investigó un intento de introducir armamento desde Estados Unidos por Tamaulipas. El 26 de octubre, autoridades detuvieron a un pasajero de autobús identificado como Jacinto “N” en el puente internacional Juárez-Lincoln, en Nuevo Laredo, después de localizar una pistola y 45 cartuchos dentro de su equipaje mediante una inspección con rayos X.

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Cuatro días después, el 30 de octubre, la FGR informó que un juez de control vinculó a proceso al detenido por su probable responsabilidad en la introducción ilícita de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, ubicado en Buenavista Tomatlán, Michoacán.

La Fiscalía no precisó la nacionalidad de Jacinto “N”, el calibre del arma ni el origen de las municiones. Tampoco informó si el pasajero viajaba solo o quién era el propietario del equipaje, por lo que esos datos no permiten establecer si participaba en una operación de mayor alcance.

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Aunque ambos episodios involucran armamento que se trasladaba hacia México, las circunstancias fueron distintas: en Tamaulipas, la pistola y los cartuchos viajaban en la maleta de un pasajero de autobús; en el caso de García Garza, las autoridades estadounidenses localizaron seis armas y más de mil cartuchos en el remolque de un camión comercial. En este último procedimiento, la denuncia federal también atribuye al acusado haber recibido 900 dólares por llevar la carga a territorio mexicano.