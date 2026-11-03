México

Inicia la venta de boletos para “Gritos contra el Olvido”, concierto para recaudar fondos para las familias buscadoras y el EZLN

El concierto busca convertir la música en un espacio de solidaridad con las familias buscadoras y apoyar las condiciones para su encuentro con la delegación zapatista

Tres figuras ilustradas frente a una estrella roja entre dos manos que sostienen boletos amarillos sobre un fondo rojo arrugado
La campaña del concierto benéfico Gritos contra el olvido convoca a reunir fondos para familias buscadoras y comunidades del EZLN. (Jesus Avilés )
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Este martes 3 de noviembre inicia la venta de boletos para el concierto “Gritos contra el olvido”, organizado por la comunidad otomí residente en la Ciudad de México y la coordinación de colectivos y organizaciones de la “Gira por la Vida”.

El evento busca recaudar fondos para cubrir el hospedaje de las familias buscadoras y de integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que participarán en un encuentro en la capital del país.

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La preventa se realizará a través del correo electrónico: giraporlavida.logistica@gmail.com.

La iniciativa busca expresar solidaridad con las familias de personas desaparecidas y reconocer la labor de quienes participan en las tareas de búsqueda, así como generar condiciones para el encuentro entre colectivos y organizaciones.

A través de un comunicado, el Congreso Nacional Indígena (CNI) informó que el concierto llevará como lema: “L@s desaparecid@s nos faltan a tod@s; las familias buscadoras no están sol@s”.

¿Qué artistas se presentarán en el concierto “Gritos contra el olvido”?

El encuentro reunirá a músicos y agrupaciones que participarán de manera solidaria para recaudar fondos destinados al hospedaje de las familias buscadoras y de integrantes del EZLN.

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Cartel con letras rojas y negras, nombres de grupos musicales y cinco personas con instrumentos sobre un fondo blanco con franjas
Un cartel anuncia el concierto benéfico Gritos contra el olvido en el Deportivo del SME Coapa para recaudar fondos destinados a familias buscadoras y al EZLN. (Enlace zapatista)

De acuerdo con la convocatoria, el cartel musical estará integrado por:

• Los de Abajo.

• DJ set Monellus y Darío Rococó.

• Los Cogelones.

• Mexican Sound System.

• Sangre Maíz.

Además, el Congreso Nacional Indígena adelantó que habrá agrupaciones sorpresa durante el evento.

¿Cuándo y dónde será el concierto en apoyo a familias buscadoras y al EZLN?

El concierto “Gritos contra el olvido” se realizará el próximo viernes 20 de noviembre en el Deportivo del SME Coapa. El acceso al recinto comenzará a las 14:00 horas.

La cooperación solicitada es de 400 pesos más acopio, recursos que serán destinados a apoyar a las familias buscadoras y a integrantes del EZLN.

Fotomontaje de personas con pasamontañas y pipa junto a una bandera con las letras EZLN sobre una vista de la fachada de Palacio Nacional
Un fotomontaje integra a miembros del EZLN con su bandera y el Palacio Nacional en Ciudad de México ante denuncias de provocaciones gubernamentales. (Jesus Avilés )

El encuentro forma parte de las actividades de solidaridad en torno a la llegada de las familias buscadoras y de la delegación zapatista a la Ciudad de México. Su punto de encuentro será la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”.

Decenas de músicos, bandas, artistas, agrupaciones, colectivos y organizaciones participarán en estas actividades para expresar su respaldo a quienes buscan a sus familiares desaparecidos.

Caifanes, Vivir Quintana y otros artistas ofrecerán concierto en apoyo a familias buscadoras y al EZLN

El apoyo musical a la “Gira por la Vida” también contará con la participación de artistas como Caifanes, Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl y Meme del Real, quienes anunciaron el concierto “Concierto por un abrazo”, programado para el miércoles 18 de noviembre de 2026 en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México.

Vista aérea de un concierto donde la banda Caifanes toca en un escenario iluminado. Detrás, pantallas gigantes muestran imágenes de madres y el texto '+133 MIL DESAPARECIDOS MADRES'
La banda Caifanes proyecta un mensaje de apoyo a las madres buscadoras y a las más de 133 mil personas desaparecidas en México durante su concierto, visibilizando la crisis humanitaria. (Captura de pantalla: X / Nallely Roldán)

La presentación fue anunciada el pasado 20 de octubre y tiene como objetivo recaudar fondos para los comités organizadores del viaje de la delegación zapatista y su encuentro con colectivos de madres y familias buscadoras. Los artistas, productores y organizadores participarán sin recibir remuneración por su trabajo.

El espectáculo comenzará a las 20:30 horas en el recinto ubicado en Independencia 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Los boletos se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

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