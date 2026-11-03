Inicia la venta de boletos para “Gritos contra el Olvido”, concierto para recaudar fondos para las familias buscadoras y el EZLN

La campaña del concierto benéfico Gritos contra el olvido convoca a reunir fondos para familias buscadoras y comunidades del EZLN. (Jesus Avilés )

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Este martes 3 de noviembre inicia la venta de boletos para el concierto “Gritos contra el olvido”, organizado por la comunidad otomí residente en la Ciudad de México y la coordinación de colectivos y organizaciones de la “Gira por la Vida”.

El evento busca recaudar fondos para cubrir el hospedaje de las familias buscadoras y de integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que participarán en un encuentro en la capital del país.

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La preventa se realizará a través del correo electrónico: giraporlavida.logistica@gmail.com.

La iniciativa busca expresar solidaridad con las familias de personas desaparecidas y reconocer la labor de quienes participan en las tareas de búsqueda, así como generar condiciones para el encuentro entre colectivos y organizaciones.

A través de un comunicado, el Congreso Nacional Indígena (CNI) informó que el concierto llevará como lema: “L@s desaparecid@s nos faltan a tod@s; las familias buscadoras no están sol@s”.

¿Qué artistas se presentarán en el concierto “Gritos contra el olvido”?

El encuentro reunirá a músicos y agrupaciones que participarán de manera solidaria para recaudar fondos destinados al hospedaje de las familias buscadoras y de integrantes del EZLN.

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Un cartel anuncia el concierto benéfico Gritos contra el olvido en el Deportivo del SME Coapa para recaudar fondos destinados a familias buscadoras y al EZLN. (Enlace zapatista)

De acuerdo con la convocatoria, el cartel musical estará integrado por:

• Los de Abajo.

• DJ set Monellus y Darío Rococó.

• Los Cogelones.

• Mexican Sound System.

• Sangre Maíz.

Además, el Congreso Nacional Indígena adelantó que habrá agrupaciones sorpresa durante el evento.

¿Cuándo y dónde será el concierto en apoyo a familias buscadoras y al EZLN?

El concierto “Gritos contra el olvido” se realizará el próximo viernes 20 de noviembre en el Deportivo del SME Coapa. El acceso al recinto comenzará a las 14:00 horas.

La cooperación solicitada es de 400 pesos más acopio, recursos que serán destinados a apoyar a las familias buscadoras y a integrantes del EZLN.

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Un fotomontaje integra a miembros del EZLN con su bandera y el Palacio Nacional en Ciudad de México ante denuncias de provocaciones gubernamentales. (Jesus Avilés )

El encuentro forma parte de las actividades de solidaridad en torno a la llegada de las familias buscadoras y de la delegación zapatista a la Ciudad de México. Su punto de encuentro será la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”.

Decenas de músicos, bandas, artistas, agrupaciones, colectivos y organizaciones participarán en estas actividades para expresar su respaldo a quienes buscan a sus familiares desaparecidos.

Caifanes, Vivir Quintana y otros artistas ofrecerán concierto en apoyo a familias buscadoras y al EZLN

El apoyo musical a la “Gira por la Vida” también contará con la participación de artistas como Caifanes, Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl y Meme del Real, quienes anunciaron el concierto “Concierto por un abrazo”, programado para el miércoles 18 de noviembre de 2026 en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México.

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La banda Caifanes proyecta un mensaje de apoyo a las madres buscadoras y a las más de 133 mil personas desaparecidas en México durante su concierto, visibilizando la crisis humanitaria. (Captura de pantalla: X / Nallely Roldán)

La presentación fue anunciada el pasado 20 de octubre y tiene como objetivo recaudar fondos para los comités organizadores del viaje de la delegación zapatista y su encuentro con colectivos de madres y familias buscadoras. Los artistas, productores y organizadores participarán sin recibir remuneración por su trabajo.

El espectáculo comenzará a las 20:30 horas en el recinto ubicado en Independencia 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Los boletos se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.