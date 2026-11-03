Los Chapitos pierden territorios, sicarios y negocios por traiciones de sus aliados, advierte especialista

La ruptura de Los Salazar, Los Paredes y Los Cazadores debilitó la presencia de Los Chapitos en Sonora y parte de Chihuahua. (Jesús Avilés/Infobae)

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La guerra interna del Cártel de Sinaloa no solamente ha provocado bajas entre los principales operadores de Los Chapitos y La Mayiza, también ha debilitado sus estructuras mediante la salida de células criminales que antes trabajaban para ellos y que ahora buscan nuevas alianzas o mayor autonomía.

La pérdida de estos grupos puede resultar más perjudicial para Los Chapitos que la captura o muerte de algunos de sus dirigentes, debido a que implica ceder territorios, sicarios, fuentes de ingresos y redes de operación, explicó Víctor Sánchez Valdés, profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y doctor en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), especializado en el estudio del crimen organizado.

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En entrevista con Infobae México, el investigador señaló que las organizaciones criminales de gran tamaño funcionan mediante células regionales que controlan zonas de influencia y desarrollan sus propios negocios ilícitos. Por ello, cuando una de estas estructuras rompe relaciones con sus antiguos aliados, el daño alcanza a toda la organización.

“En el caso de las traiciones, pues prácticamente se te va todo un grupo en su conjunto, incluyendo evidentemente a los líderes”, explicó al comparar las deserciones con las detenciones o abatimientos de integrantes de alto nivel, quienes en ocasiones pueden ser sustituidos por otros operadores.

La advertencia ocurre en medio de las rupturas que han debilitado la presencia de Los Chapitos en distintas regiones, algunas de ellas protagonizadas por grupos que durante años mantuvieron vínculos con Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Iván Archivaldo Guzmán y los integrantes de Los Chapitos enfrentan la salida de células regionales que durante años trabajaron para la organización. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La salida de Los Salazar, Paredes y Cazadores debilitó a Los Chapitos en Sonora

Sánchez Valdés identificó como una de las pérdidas más importantes para la facción encabezada por los hijos de El Chapo la ruptura de Los Salazar y la adhesión de Los Paredes y Los Cazadores a ese bloque, debido a la extensión territorial de estas organizaciones.

De acuerdo con el especialista, estas estructuras tenían presencia en prácticamente todo Sonora y parte de Chihuahua, por lo que su separación modificó el equilibrio criminal en esa región.

“El que se salieran los Salazar y se les unieran los Paredes y los Cazadores terminó prácticamente aniquilando la posición de Los Chapitos en Sonora”, sostuvo.

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Aunque todavía permanecen algunas células vinculadas con esa facción, entre ellas Los Deltas y Los Matazetas, el investigador consideró que su presencia es mucho menor frente a la que tenían antes de las rupturas.

El especialista también mencionó el posible alejamiento de los Salgueiro Nevárez como otro golpe que podría afectar a Los Chapitos en Chihuahua. Sin embargo, aclaró que este movimiento todavía no está completamente confirmado.

Una infografía de Infobae detalla cómo las fracturas internas y la pérdida de grupos aliados debilitan el control territorial de Los Chapitos en Sonora y otras regiones de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores que habría provocado estas fracturas fue la disputa por las ganancias del tráfico de fentanilo. Según Sánchez Valdés, reportes de inteligencia estadounidenses señalan que una parte importante de los ingresos de Los Salazar, Los Paredes y Los Cazadores provenía de esa actividad.

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El conflicto surgió cuando Los Chapitos buscaron centralizar el control de ese negocio, una decisión que habría generado inconformidad entre sus antiguos aliados.

La ruptura tuvo un componente histórico debido a la cercanía que Los Salazar mantenían con El Chapo Guzmán. El investigador recordó que esta familia llevaba más de dos décadas trabajando con el narcotraficante y que, junto con los Salgueiro, participó en la conformación de Gente Nueva, organización que disputó Ciudad Juárez para el fundador del Cártel de Sinaloa.

“Por esta diferencia del fentanilo rompieron esa relación de más de veinte años de colaboración”, explicó.

La Mayiza lleva ventaja, pero ninguna facción está ganando realmente la guerra

Aunque las deserciones representan un avance para La Mayiza, el especialista consideró que todavía es prematuro hablar de una victoria definitiva de esta facción sobre Los Chapitos.

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El tablero de la guerra en el Cártel de Sinaloa Análisis de Víctor Sánchez Valdés, investigador del CIDE, para Infobae México

Sánchez Valdés reconoció que el grupo encabezado por los seguidores de Ismael “El Mayo” Zambada ha conseguido avanzar territorialmente y, por esa razón, tiene una ligera ventaja en el conflicto que comenzó en septiembre de 2024.

Sin embargo, advirtió que el avance ha sido limitado frente a la magnitud de la confrontación y que ambos bandos han sufrido pérdidas importantes.

“Va ganando la Mayiza, sí, pero en realidad las dos facciones se han visto afectadas. Es decir, las dos facciones han perdido hombres, han perdido territorios, han perdido dinero en esta guerra”, señaló.

El investigador comparó la situación con la guerra entre Rusia y Ucrania, en la que los avances territoriales de uno de los ejércitos no necesariamente representan una victoria definitiva, debido a que el conflicto puede prolongarse sin modificaciones sustanciales en el equilibrio de fuerzas.

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A su juicio, el enfrentamiento entre las dos facciones sinaloenses se ha convertido en una disputa costosa que podría extenderse durante un periodo prolongado, mientras sus integrantes continúan perdiendo recursos y capacidad operativa.

La guerra entre Los Chapitos y La Mayiza podría beneficiar al CJNG y a la Nueva Familia Michoacana, de acuerdo con el especialista Víctor Sánchez Valdés. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acercamiento con el CJNG podría convertirse en un riesgo para Los Chapitos

Otro de los factores que podría profundizar el debilitamiento de Los Chapitos es su acercamiento con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que ha encontrado oportunidades de expansión en medio de la confrontación interna del Cártel de Sinaloa.

Sánchez Valdés advirtió que permitir la entrada de integrantes del grupo que era encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho” antes de su muerte el pasado mes de febrero, a territorios controlados por Los Chapitos representa un riesgo estratégico, pues no existe garantía de que sus aliados circunstanciales respeten los límites de influencia.

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“Al darle entrada a los Chapitos, al Cártel Jalisco, a sus territorios, luego no pueden estar seguros de que el cártel no vaya a tomar esos territorios para sí”, explicó.

El especialista consideró que esta relación podría terminar perjudicando a los hijos de El Chapo, debido a que el CJNG tendría la posibilidad de aprovechar su presencia para quedarse con parte de los negocios y las zonas que originalmente pertenecían a esa facción.

A diferencia de Los Chapitos, La Mayiza mantiene disputas territoriales abiertas con el grupo jalisciense, por lo que, según el investigador, no enfrenta necesariamente el mismo riesgo derivado de permitirle operar en sus espacios de influencia.

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Las disputas por el control del tráfico de fentanilo provocaron rupturas entre Los Chapitos y antiguos aliados de Joaquín El Chapo Guzmán.(@gaceta_guerrero/X)

CJNG y Nueva Familia Michoacana podrían aprovechar el desgaste

Mientras Los Chapitos y La Mayiza continúan enfrentándose, otras organizaciones criminales podrían aprovechar las pérdidas de ambas facciones para extender sus actividades en distintas regiones del país.

El investigador identificó al CJNG como el principal beneficiario potencial de esta confrontación, debido a su tamaño y a la cantidad de territorios en los que mantiene presencia o disputa espacios con el Cártel de Sinaloa.

Entre las entidades donde podría aprovechar el debilitamiento de sus rivales mencionó Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Chiapas y Oaxaca.

La segunda organización que podría sacar ventaja es la Nueva Familia Michoacana, que, de acuerdo con el especialista, se encuentra en expansión y podría ocupar algunos espacios que eventualmente dejen las dos facciones sinaloenses.

Sánchez Valdés ubicó a esta organización como la cuarta más grande del país, detrás del CJNG y de las dos facciones del Cártel de Sinaloa.

Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga son los líderes de La Nueva Familia Michoacana, organización del narcotráfico (Foto: DEA)

“El debilitamiento de la segunda y la tercera abre la posibilidad de que la cuarta crezca y en algún momento las sobrepase”, advirtió.

Respecto al futuro de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, el investigador consideró que actualmente no existe un escenario claro en el que Los Chapitos desaparezcan como organización. No obstante, señaló que una eventual captura de alguno de los principales dirigentes podría provocar nuevas fracturas.

Explicó que tanto la estructura de los hijos de El Chapo como la de La Mayiza cuentan con células poderosas que podrían buscar su independencia si pierden a sus principales figuras de liderazgo.

Por ello, no descartó que el Cártel de Sinaloa termine fragmentándose en más organizaciones, en lugar de mantener únicamente las dos facciones que actualmente protagonizan la disputa.

“La estructura del Cártel de Sinaloa está tocada. Sí tienen células muy poderosas que podrían volverse independientes ante la caída de alguno de los líderes”, afirmó.

El especialista concluyó que el conflicto está lejos de terminar y que, por ahora, el escenario más probable es una guerra prolongada de desgaste, en la que las pérdidas de ambas facciones podrían modificar el mapa criminal del país.