Kenia OS, Xavi y Santos Bravos encabezan el Festival Multiverso 2026

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La espera terminó para los seguidores de Multiverso: El Festival. EXA FM y La Mejor dieron a conocer la cartelera completa de su edición 2026, que llegará con una combinación de pop, música urbana, regional mexicano, cumbia y propuestas alternativas. Entre los nombres más destacados aparecen Kenia OS, Xavi, Santos Bravos y Lunay, quienes encabezan esta celebración musical organizada por MVS Radio.

La cita será el 18 y 19 de noviembre en el Estadio Alfredo Harp Helú, en la Ciudad de México. Durante ambas jornadas, el público podrá disfrutar de una amplia variedad de artistas y agrupaciones.

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Una de las noticias que más llamará la atención es que el acceso será gratuito. Los boletos se conseguirán mediante concursos, promociones y dinámicas organizadas por las estaciones de radio y sus plataformas digitales, por lo que los interesados deberán mantenerse pendientes de sus programas y redes sociales.

Kenia OS, Xavi, Lunay y Santos Bravos encabezan el cartel

(Instagram)

La lista reúne propuestas para diferentes gustos musicales. En el pop y los sonidos urbanos destacan Kenia OS, Xavi, Santos Bravos, Lunay, Elena Rose, Lagos, Plastilina Mosh, Meme del Real, Fey, Fia, Fania, Eddy, Depol, De La Ghetto, Calle 24, Kid Rhen, Joaquín Coronel y Gris Romero.

El regional mexicano también tendrá una presencia importante con La Arrolladora Banda El Limón, Montéz de Durango, Leonardo Aguilar, Grupo Cañaveral, Los Byby’s, Aarón y su Grupo Ilusión y Sonido Los Jrs. A ellos se suman Mariana Seoane, Mariana Ochoa, La Casetera y La Sonora Dinamita, que aportarán diferentes estilos para poner a bailar al público.

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La cartelera también incluye a Pepe Walker, Charles Ans & Sabino, Cachirula y Loojan, Alan Arrieta y DJ Aranza. Además, se anunció la participación de artistas sorpresa, por lo que todavía podrían llegar momentos inesperados durante las dos jornadas musicales.

¿Cómo conseguir boletos gratis para Multiverso 2026?

ARCHIVO - El cantante estadounidense Xavi durante su presentación en el festival Arre en la Ciudad de México el 7 de septiembre de 2024. (Foto AP/Ginnette Riquelme, archivo)

Una de las particularidades de este festival es que sus accesos serán gratuitos. Los interesados no tendrán que comprar entradas mediante una venta convencional, sino participar en las actividades promocionales que prepararán las emisoras organizadoras.

Para tener oportunidad de conseguir un pase, será importante sintonizar la radio, pues a través de sus programas se realizarán concursos, trivias y entregas de boletos. Las dinámicas permitirán que los radioescuchas participen por la posibilidad de asistir y disfrutar de sus artistas favoritos.

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Otra alternativa será mantenerse pendientes de las redes sociales oficiales de ambas radiodifusoras, donde también se organizarán actividades y promociones digitales. Los requisitos y las fechas de participación podrán variar dependiendo de cada dinámica, por lo que conviene revisar las publicaciones para conocer las instrucciones.

Multiverso llegará al Estadio Alfredo Harp Helú con dos días de música

La beca será sólo para estudiantes de excelencia en Iztapalapa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival tendrá como escenario el Estadio Alfredo Harp Helú, recinto ubicado en la Ciudad de México y conocido por ser la casa de los Diablos Rojos del México. La propuesta contempla un escenario de 360 grados y una producción pensada para recibir a miles de asistentes durante las dos fechas.

La apuesta de MVS Radio, a través de EXA FM y La Mejor, es reunir en un mismo espacio a exponentes de diferentes generaciones y corrientes musicales. La combinación de figuras consolidadas, agrupaciones populares y nuevos talentos permitirá disfrutar desde pop y reguetón hasta banda, duranguense, cumbia y rock.

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