Sismo de magnitud 4.9 sacude Mexicali; no hay daños reportados

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Un sismo de magnitud 4.9 se registra este martes 3 de noviembre en Mexicali, con epicentro a 4 kilómetros al del ejido de Nuevo león.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informa que no hay reportes de daños y pide a la población mantenerse atenta ante posibles réplicas.

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¿Qué reportó el Sismológico Nacional?

El Servicio Sismológico Nacional precisa que el movimiento ocurre a las 12:27:32 horas, con una profundidad de 14 kilómetros. El epicentro se ubica en las coordenadas 32.37 de latitud y -115.18 de longitud, en la zona del Valle de Mexicali.

Minutos antes, a las 12:17:13 horas, el organismo reporta otro sismo de magnitud 4.1 a 27 kilómetros al noroeste de Guadalupe Victoria, conocida como Kilómetro 43. Ese movimiento tiene una profundidad estimada de 4.9 kilómetros.

Los dos reportes se difunden por separado en las cuentas oficiales del Sismológico Nacional. La dependencia mantiene el monitoreo de la actividad en el norte de Baja California.

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Temblor hoy en México (Infobae México)

El reporte preliminar ubica el epicentro cerca del ejido Nuevo León

Marina del Pilar Ávila Olmeda señala que el movimiento es percibido en Mexicali y cita información preliminar del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, conocido como CICESE.

“Amigas y amigos de Mexicali, les informo que se registró un sismo de magnitud preliminar 5.1, con epicentro a 4 kilómetros al oeste-noroeste del ejido Nuevo León”, publica la gobernadora en sus redes sociales.

La mandataria estatal señala que, hasta ese momento, las autoridades no reciben reportes de afectaciones. También llama a la población a conservar la calma y a tomar precauciones frente a eventuales movimientos posteriores.

(Captura de pantalla/X)

Protección Civil mantiene vigilancia por posibles réplicas

Ávila Olmeda pide a los habitantes de Mexicali consultar únicamente los canales institucionales para conocer las actualizaciones sobre el sismo. “Les pedimos mantener la calma, tomar sus precauciones ante posibles réplicas y mantenerse atentos a la información que estaremos compartiendo a través de nuestros canales oficiales”, sostiene.

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Los sistemas de altavoces se activarán por este motivo. Crédito: Cuartoscuro

La gobernadora indica que el número de emergencias 9-1-1 permanece disponible para reportar cualquier incidente. Hasta la publicación de su mensaje, no informa sobre personas lesionadas, daños en viviendas, cortes de energía eléctrica o afectaciones a servicios públicos.

El Sismológico Nacional registra el primer evento a 27 kilómetros al noroeste de Guadalupe Victoria. Diez minutos después reporta el sismo de mayor magnitud, localizado más cerca de esa comunidad.

La autoridad federal ubica la profundidad del segundo sismo en 14 kilómetros. El primer movimiento se registra a menos de 5 kilómetros de profundidad, según los datos difundidos por el organismo.

Las autoridades estatales no detallan si se activan protocolos de revisión en escuelas, hospitales, edificios públicos o zonas comerciales de Mexicali. El gobierno de Baja California mantiene el llamado a reportar emergencias y seguir las indicaciones de Protección Civil.

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El Servicio Sismológico Nacional continúa con el seguimiento de la actividad registrada en el Valle de Mexicali durante la tarde de este martes 3 de noviembre.