“Estaba intubada y casi en coma inducido”: Alfredo Adame recuerda el estado de salud de Laura Bozzo

Alfredo Adame se defiende ante insultos de Laura Bozzo

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Alfredo Adame sorprendió al hablar sobre el delicado estado de salud que atravesaba Laura Bozzo durante los primeros días de su hospitalización en México. En un encuentro con los medios de comunicación, el actor contó que buscó la manera de visitarla, pero recibió información que lo hizo desistir de sus intenciones: la conductora estaba intubada y su condición era bastante delicada.

“Yo a los cuatro días de que llegó a México y estuvo muy mal, tuve contacto con alguien muy cercano. Le llamé para ver si la podía ir a visitar”, relató Adame. Sin embargo, la respuesta que recibió fue negativa, pues le explicaron que no era prudente acudir al hospital debido a las condiciones en las que se encontraba la presentadora.

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El actor aseguró que la información que le compartieron describía un panorama preocupante. “Está intubada en grado cinco, o sea, totalmente boca, nariz, todo. Y está en un estado casi, casi, ¿cómo te diré? Pues, un coma inducido”, expresó al recordar lo que le comunicaron sobre Laura. Después de conocer esos detalles, decidió no volver a llamar.

Alfredo Adame cuenta por qué no pudo visitar a Laura Bozzo

Alfredo Adame señaló que la enfermedad de Aldo Rendón fue un inventó de la producción de La Casa de los Famosos México. (Captura de pantalla )

Durante su conversación con la prensa, Adame explicó que su intención era acercarse a Laura para conocer personalmente cómo se encontraba y mostrarle su apoyo. No obstante, la recomendación de la persona con quien habló fue evitar las visitas, debido a que la conductora permanecía intubada y necesitaba atención médica especializada.

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“Me dijo que no, porque no era prudente porque estaba intubada y estaba, pues estaba mal”, recordó. El actor reconoció que aquella explicación lo dejó preocupado y prefirió respetar la situación, sin insistir en acudir al hospital.

“Entonces, pues sí me quedé, ya no volví a llamar ni nada”, añadió. Sus declaraciones ofrecen un testimonio sobre la información que recibió durante los primeros días de la hospitalización, aunque no representan un diagnóstico médico ni una actualización directa sobre la evolución de Laura.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo y cómo evoluciona su salud?

Laura Bozzo dejó Perú tras una investigación judicial y relanzó su carrera en México

La conductora peruana fue hospitalizada de emergencia en Acapulco después de presentar fuertes dolores abdominales. De acuerdo con los reportes difundidos durante su ingreso, sufrió una perforación de úlcera duodenal que requirió una intervención quirúrgica. Posteriormente, su estado se complicó con otros problemas de salud, entre ellos sepsis y neumonía.

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Debido a la gravedad del cuadro, Laura fue trasladada a un hospital de la Ciudad de México, donde recibió atención especializada. Durante los días más complicados necesitó intubación y cuidados intensivos, situación que explica la preocupación que manifestó Alfredo Adame al recordar la información que le proporcionaron.

Los reportes posteriores señalaron avances en su recuperación, entre ellos que había sido extubada y trasladada fuera de terapia intensiva. Sin embargo, las complicaciones médicas requerían vigilancia y no se había confirmado una fecha para su alta hospitalaria.

Adame deja atrás su enemistad con la conductora

La conductora peruana permanece en terapia intensiva tras una cirugía de urgencia por una úlcera perforada, mientras la neumonía que complicó su cuadro todavía no cede. (CUARTOSCURO)

Las declaraciones del actor también llamaron la atención por el historial de enfrentamientos que mantuvo con Laura Bozzo. Adame recordó que su rivalidad llegó a convertirse en un conflicto legal y aseguró: “Yo le saqué tres órdenes de aprehensión y se tuvo que ir a esconder como cuatro veces”.

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Sin embargo, sostuvo que con el paso del tiempo lograron reconciliarse y dejaron atrás los problemas. “Y luego ya nos hicimos amigos y, este, y pues ya se acabó”, comentó. También reconoció que durante su enemistad llegó a actuar desde el resentimiento: “Me quisiste fregar, me quisiste jo..., pues ahora te la regreso”.

Ahora, el actor aseguró que aquella etapa quedó atrás y que sus deseos para Laura son positivos. Su testimonio sobre la intubación y el supuesto estado cercano al coma inducido refleja la preocupación que sintió al conocer las primeras noticias sobre su hospitalización, aunque la evolución posterior de la conductora mostró señales de mejoría.

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