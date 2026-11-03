Festival Artesanal de Café, Chocolate y más regresa con edición navideña durante noviembre: fechas, actividades y horarios

Una mesa presenta café, chocolate caliente, galletas de jengibre y rosca de reyes frente a los puestos de un mercado navideño cubierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más confirmó su edición 48, bautizada como edición navideña y de Rosca de Reyes, con sede en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. El evento es organizado por Bazarmanía (BM) y tendrá entrada libre.

La convocatoria oficial ubica la cita los días 28 y 29 de noviembre, en un horario de 11:00 a 19:00 horas, en Jalapa 38. El festival reúne café y chocolate artesanales junto con productos mexicanos pensados para las compras navideñas.

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Video promocional del Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más en su edición navideña y de Rosca de Reyes. (Instagram)

Fecha, horario y sede confirmados por los organizadores

El festival se realizará durante dos días consecutivos: sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Ambas jornadas tendrán el mismo horario, de 11:00 a 19:00 horas, según la convocatoria difundida por los organizadores.

El evento se realizará el 28 y 29 de noviembre, de 11:00 a 19:00 horas, en Jalapa 38, colonia Roma Norte, con entrada libre. La edición número 48 del festival incorpora Rosca de Reyes, cosmética artesanal y una rifa por compras entre sus principales atractivos.

La sede, Jalapa 38, se mantiene en la misma zona de la alcaldía Cuauhtémoc donde el festival ha organizado ediciones previas. El acceso al recinto será completamente gratuito durante los dos días de actividades.

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Un cartel promocional anuncia la edición navideña del festival de café, chocolate y rosca de reyes en la colonia Roma Norte para el 28 y 29 de noviembre. (Café, Chocolate y más)

Rosca de Reyes y oferta de café y chocolate artesanal

Esta edición del festival suma la Rosca de Reyes a su propuesta habitual de café y chocolate artesanales, de acuerdo con el nombre oficial de la convocatoria: “Edición Navideña y Rosca de Reyes”.

La oferta de productos incluye además salsas, mermeladas y artículos artesanales pensados para regalar durante la temporada decembrina. Los organizadores invitan a los asistentes a realizar sus compras navideñas directamente con los productores mexicanos presentes en el recinto.

El festival mantiene, en esta edición número 48, su formato de dos jornadas de fin de semana con entrada libre, una modalidad que ha sostenido en ediciones anteriores realizadas también en la colonia Roma Norte.

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Rosca de Reyes tradicional decorada con frutas cristalizadas, símbolo del Día de Reyes y una de las tradiciones más queridas en México. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rimali presenta su línea de cosmética artesanal

Entre los expositores confirmados para esta edición figura Rimali: Tu Esencia en la Piel, una marca de cosmética artesanal elaborada con ingredientes botánicos y fórmulas orientadas al cuidado natural de la piel.

La propuesta de Rimali incluye aceites faciales, un producto denominado Sebo Control, humectantes, mascarillas con extractos secos y jabones faciales. Los organizadores presentan estos artículos como una opción tanto para regalar en Navidad como para el autocuidado personal.

La incorporación de esta marca se suma a la línea de productos artesanales que caracteriza al festival, ampliando la oferta más allá del café, el chocolate y los alimentos hacia artículos de cosmética natural.

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Rifa por compras y zona gastronómica

El festival incluye una dinámica de premios para los visitantes: por cada $200 de compra realizada en los stands, los asistentes recibirán un boleto para participar en una rifa.

Los premios de esta rifa son dos canastas y cinco cafeteras, según el detalle difundido por los organizadores. La mecánica aplica para las compras hechas en cualquiera de los expositores presentes en el recinto.

El recinto contará también con una zona gastronómica y mesas habilitadas para que los asistentes puedan comer con familiares o amigos durante su visita al festival, de acuerdo con la convocatoria oficial.

Los organizadores describen la propuesta de esta edición como una oportunidad para “hacer compras navideñas, descubrir marcas extraordinarias y apoyar el talento de productores mexicanos”, en referencia directa al espíritu del festival.

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Antecedentes: la edición navideña de 2024

La oferta de 2024 incluyó café y chocolate en distintas variedades, además de pan, antojitos y postres para acompañar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Festival del Café, Chocolate y Más ya había organizado una edición de Navidad en años anteriores. En 2024, el evento se realizó el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, en Jalapa 44, también en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Aquella edición reunió a más de 60 expositores, con zona de comida y música en vivo como parte de la propuesta. El horario en ambos días fue de 12:00 pm a 7:00 pm, con entrada completamente gratuita.

La oferta de 2024 incluyó café y chocolate en distintas variedades, además de pan, antojitos y postres para acompañar. También se ofrecieron opciones pensadas para las compras navideñas, como una botella de mezcal pintada a mano y canastas con productos selectos de los expositores.

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Entre los productos artesanales destacados de esa edición estuvieron una crema de mezcal con piñón y una salsa macha con pistaches, descrita como 100 por ciento artesanal, ambas elaboradas por productores locales.

El festival de 2024 incluyó también una dinámica de compras con premios: por cada 250 pesos gastados en los stands, los asistentes recibían un boleto para participar en una rifa que incluía cafeteras y canastas navideñas entre los premios, un mecanismo similar al que se repite en la edición 2026 con montos y premios distintos.

Aunque la entrada era gratuita, se precisó entonces que las bebidas, la comida y los regalos corrían por cuenta de cada visitante, con precios accesibles en la mayoría de los puestos.

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La comparación entre ambas ediciones muestra que el festival mantiene su formato de dos días consecutivos de fin de semana, entrada libre y sede en la colonia Roma Norte, aunque con cambios en la dirección exacta dentro de la misma zona: de Jalapa 44 en 2024 a Jalapa 38 en la edición 2026, y con la novedad de la Rosca de Reyes y la participación de marcas de cosmética artesanal como Rimali para esta nueva entrega número 48.