Mi vecino Totoro vuelve a cines de México: cuándo inicia y dónde ver la película de Studio Ghibli

Fotos: BF Paris

Guardar

Mi vecino Totoro regresa a la pantalla grande para reencontrarse con el público mexicano. La película de Studio Ghibli vuelve como una opción para quienes buscan ver animación japonesa en sala, con una historia familiar que sigue a dos hermanas durante su llegada a una casa rodeada de naturaleza.

La exhibición permite volver a una de las obras más conocidas del estudio japonés en un formato distinto al de las plataformas digitales.

PUBLICIDAD

La experiencia en cine pone el acento en los paisajes, el sonido ambiental y los momentos que construyen la relación entre Satsuki, Mei y el misterioso habitante del bosque.

El regreso de Mi vecino Totoro abre una nueva oportunidad para que quienes ya conocen la película la vean en pantalla grande y para que niñas, niños y nuevos espectadores se acerquen por primera vez a la obra dirigida por Hayao Miyazaki.

Fotos: BF Paris

Mi vecino Totoro sigue a Satsuki y Mei en su nueva casa

La historia se centra en Satsuki y Mei, dos hermanas que se mudan con su padre a una vivienda ubicada cerca del campo. La familia llega al lugar mientras su madre permanece hospitalizada, un elemento que atraviesa la vida cotidiana de las niñas sin desplazar el tono de la película.

PUBLICIDAD

Durante sus recorridos por los alrededores de la casa, Mei descubre a unas pequeñas criaturas que la llevan hasta Totoro. El personaje es un espíritu del bosque que habita entre árboles gigantes y se convierte en parte de la imaginación, los juegos y las exploraciones de las hermanas.

La película evita construir una aventura basada en peleas o villanos. Su relato se sostiene en la curiosidad de las niñas, la vida doméstica, la convivencia con los vecinos y el vínculo con el entorno natural.

Totoro aparece como una presencia que acompaña a las protagonistas en momentos de descubrimiento. La cinta presenta escenas como el encuentro bajo la lluvia, los trayectos por el campo y la espera de las niñas mientras imaginan nuevas formas de entender el mundo que las rodea.

PUBLICIDAD

El largometraje también muestra la forma en que Satsuki asume responsabilidades dentro de su familia. Su relación con Mei alterna entre el cuidado, las discusiones propias de la convivencia entre hermanas y la necesidad de mantenerse unidas ante la ausencia temporal de su madre.

Fotos: BF Paris

Mi vecino Totoro forma parte del catálogo que consolidó a Hayao Miyazaki como uno de los directores más reconocidos de la animación japonesa. La película se estrena originalmente en 1988 y, desde entonces, Totoro se convierte en uno de los personajes más identificados con Studio Ghibli.

La historia puede verse sin necesidad de conocer otras producciones del estudio. Cada secuencia introduce a los personajes y el lugar donde viven, por lo que funciona tanto para espectadores que la ven por primera vez como para quienes buscan regresar a ella en una función de cine.

PUBLICIDAD

Mi vecino Totoro llega el 6 de noviembre a las tres Cinetecas Nacionales

La venta de boletos inicia este jueves 5 de noviembre. La función estará disponible desde el viernes 6 de noviembre, de acuerdo con la información compartida por la Cineteca Nacional.

La película se proyecta en las tres sedes de la institución: la Cineteca Nacional México, ubicada en Xoco; la Cineteca Nacional de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes; y la Cineteca Nacional Chapultepec, en la alcaldía Álvaro Obregón.

La primera sede es la Cineteca Nacional México, localizada en avenida México-Coyoacán 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez. El recinto concentra buena parte de la programación regular, ciclos y retrospectivas de la institución.

PUBLICIDAD

La segunda opción es la Cineteca Nacional de las Artes, dentro del Centro Nacional de las Artes, en avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán. Esta sede cuenta con salas destinadas a cine nacional e internacional.

La tercera sede es la Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada en avenida Vasco de Quiroga 1401, Campo Militar 1F, colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón.

Fotos: BF Paris

La cartelera y la disponibilidad de boletos se pueden consultar en el sitio de Cineteca Nacional.

Los boletos salen a la venta este jueves 5 de noviembre. Las personas interesadas deben revisar el horario de cada función antes de acudir, ya que la programación puede cambiar de acuerdo con la sala y la demanda del público.

PUBLICIDAD

La llegada de Mi vecino Totoro a las tres sedes permite elegir entre Xoco, Coyoacán y Chapultepec para ver la película. La programación inicia un día después de la apertura de la venta de entradas.