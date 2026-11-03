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Diego Simeone aclara el presente de Obed Vargas en el Atlético de Madrid: esto es lo que le hace falta al mexicano

El joven centrocampista no ha logrado tener los minutos que deseaba con su transferencia a uno de los equipos más importantes de LaLiga

Vargas sigue en el radar del técnico argentino, pero le faltaría algo para convencerlo de darle la titularidad. (EFE/ J.J.Guillen /Archivo)
Vargas sigue en el radar del técnico argentino, pero le faltaría algo para convencerlo de darle la titularidad. (EFE/ J.J.Guillen /Archivo)
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La adaptación al fútbol de élite en el Viejo Continente suele exigir altas dosis de paciencia, rigor táctico y resistencia anímica. En ese proceso se encuentra inmerso el mediocampista mexicano Obed Vargas, cuya reducida participación en la dinámica de juego del Atlético de Madrid ha comenzado a suscitar debate en el entorno deportivo nacional e internacional.

Ante el eco generado por su prolongada ausencia sobre el césped, el director técnico del conjunto colchonero, Diego Simeone, compareció ante los medios de comunicación y expuso con claridad los motivos tácticos y de jerarquía de plantilla que explican la situación del canterano de la MLS en la capital española.

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“Es un chico que está trabajando muy bien. Que tiene mucho entusiasmo, tiene mucha ilusión. Obviamente muy comprometido con todo lo que hace. Un comportamiento ejemplar con los compañeros y compite contra chicos que lo están haciendo muy bien”, manifestó Simeone, dejando claro que el problema no radica en actitudes extradeportivas ni en faltas de disciplina.

El técnico colchonero detalló cuáles son los puntos de oportunidad del mexicano. (REUTERS/Pablo Morano)
El técnico colchonero detalló cuáles son los puntos de oportunidad del mexicano. (REUTERS/Pablo Morano)

¿Qué opina Simeone de Vargas?

Transcurridas 11 jornadas en el calendario de LaLiga, Vargas no ha sumado un solo minuto dentro de la competencia doméstica. Su registro oficial en partidos competitivos con el primer equipo durante la actual campaña se resume a una breve aparición de 12 minutos en la Liga de Campeones de Europa, ocurrida el pasado 20 de octubre durante el enfrentamiento frente al VfB Stuttgart.

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Esta sequía de actividad ha despertado cuestionamientos sobre su futuro inmediato y sobre la viabilidad de su progresión bajo las órdenes del estratega sudamericano.

En la conferencia de prensa previa al choque europeo contra el Bayern Múnich, el timonel rojiblanco abordó la situación del futbolista azteca sin rodeos. Lejos de emitir un juicio negativo sobre su rendimiento en los entrenamientos cotidianos, el técnico valoró ampliamente la disposición, el profesionalismo y la entrega que Vargas demuestra a diario en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

Para el entrenador argentino, el nudo gordiano que frena la irrupción del mexicano obedece estrictamente a la densidad de talento y experiencia acumulada en el centro del campo del Atlético de Madrid.

La medular colchonera cuenta en estos momentos con una amplia nómina de especialistas en gran estado de forma, entre los que figuran el capitán Koke Resurrección, el juvenil Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Marcos Llorente, Morten y el canterano Mendoza. Con nombres de jerarquía y perfiles que abarcan tanto la recuperación como la distribución y el recorrido físico en transiciones, las rotaciones se han vuelto sumamente complejas para quien apenas aterriza en la exigencia de la primera división de España.

Simeone fue contundente respecto al estándar que cualquier integrante del plantel debe alcanzar en las prácticas para forzar una oportunidad en las alineaciones titulares:

“Nosotros los entrenadores estamos esperando siempre ver en los entrenamientos cosas que digan: ‘joder, este tiene que jugar porque lo está haciendo todo bien’”, enfatizó el estratega, marcando la pauta de lo que Vargas necesita proyectar en el día a día para romper la inercia del banquillo y ganarse la confianza plena del cuerpo técnico.

Vargas tendrá que dar un extra si se quiere ganar un lugar en el cuadro de Simeone. (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)
Vargas tendrá que dar un extra si se quiere ganar un lugar en el cuadro de Simeone. (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Simeone asegura trabajar diario con el joven azteca

El mensaje del técnico representa tanto un reto deportivo como una hoja de ruta para el joven mediocentro. Con competencias simultáneas en marcha como el torneo local, la Copa del Rey y la Champions League, el calendario ofrecerá inevitablemente desgaste físico y necesidad de recambio. No obstante, para que la puerta de la titularidad se abra, el mexicano deberá transformar su disciplina en destellos diferenciales que convenzan a uno de los estrategas más meticulosos y exigentes del panorama mundial.

Durante la misma comparecencia previa al duelo continental contra el gigante bávaro, Simeone también dedicó palabras de reconocimiento al delantero británico Harry Kane, atacante del Bayern Múnich recientemente galardonado con el Balón de Oro.

El técnico elogió la madurez que ha adquirido el artillero inglés a lo largo de su trayectoria, destacando su capacidad para retrasar su posición, asociarse con el circuito de volantes y participar activamente en la construcción del juego ofensivo sin perder el instinto letal frente al arco contrario. «Es increíble, siempre me ha gustado; en su maduración con los años ha encontrado mejores lugares para jugar sin alejarse del gol», reflexionó el timonel rojiblanco.

Entre el análisis del poderío europeo de sus adversarios y la gestión interna del vestuario colchonero, la situación de Obed Vargas queda fijada bajo una consigna transparente: el talento y la actitud existen, pero en un club que compite por los máximos títulos continentales, la paciencia y la contundencia en los entrenamientos dictarán el momento de su consolidación en Europa.

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