Lo detienen en festejos de Día de Muertos y horas después lo hallan muerto en los separos en Oaxaca: Investigan a su compañero de celda

Las manos de una persona detenida permanecen entrelazadas y sujetas por esposas metálicas tras los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un hombre, de 62 años de edad, falleció dentro de los separos de la Policía Municipal de San Martín Peras, en Oaxaca, horas después de haber sido detenido. Las autoridades ya investigan a la persona con la compartía celda.

La Fiscalía General del Estado informó que la víctima, identificada con las iniciales J.T.G., había sido detenida por presuntas faltas administrativas cometidas durante los festejos por el Día de Muertos en la comunidad.

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De acuerdo con las declaraciones de las autoridades municipales, luego de ser arrestado, el hombre fue ingresado a una celda de la cárcel municipal que compartía con otro hombre, pero horas después de su ingreso fue localizado sin vida.

Ante los hechos, se desplegó un equipo multidisciplinario para esclarecer el fallecimiento del hombre y realizar los trabajos de investigación. Como parte de los actos, el hombre que también se encontraba en la celda ya es indagado para determinar su posible participación en los hechos.

Un hombre permanece esposado bajo custodia policial tras ser detenido por tentativa de homicidio y maltrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía del Estado informó que el cuerpo del hombre fue entregado a sus familiares, quienes otorgaron las facilidades para que el perito médico legista realice la necropsia de ley correspondiente y determine la causa de muerte.

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De acuerdo con ADN Sureste, la familia del hombre responsabilizó a integrantes de la corporación municipal de haberlo golpeado brutalmente mientras permanecía bajo custodia. El medio también reportó que el cuerpo habría sido localizado con múltiples lesiones.

Los familiares también señalaron al comandante de la Policía Municipal, Pedro Amador Perea, y a la administración municipal encabezada por Ciriaco Díaz Martínez como presuntos responsables, de acuerdo con el mismo medio.

No es el primer caso: muertes bajo custodia policial en Oaxaca tienen antecedentes recientes

El hallazgo en San Martín Peras no es un hecho aislado en el estado. En septiembre de 2025, Andrea Tamara “B” fue hallada muerta al interior de una celda de la Comisaría de la Policía Municipal de Salina Cruz, luego de haber sido detenida por elementos de esa corporación.

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La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una investigación con perspectiva de género y trasladó a diez policías municipales que cubrían el turno a las oficinas de la Vicefiscalía Regional del Istmo para que rindieran su declaración inicial.

Capturan en Acapulco a mujer señalada de matar a su hijo de 4 años: la abuela fue quien la delató ante las autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dictamen del Instituto de Servicios Periciales determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por ahorcadura de suspensión incompleta. La Fiscalía confirmó que se realizó un análisis de videograbaciones de las cámaras instaladas al interior de la comandancia para evaluar si hubo omisiones en la vigilancia de la detenida.

Ese caso revivió a su vez el de Flor Abigail Hay Urrutia, de 30 años, quien murió el 20 de agosto de 2022 en los mismos separos de Salina Cruz horas después de ser detenida.

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Las autoridades atribuyeron inicialmente su muerte a un suicidio. Su padre, José Luis Hay, rechazó esa versión y acusó a los policías de asesinar a su hija. Tres necropsias independientes concluyeron que murió por asfixia por ahorcamiento, pero no despejaron la controversia sobre si existió responsabilidad directa o indirecta de los custodios. Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas el juez cívico que validó la detención y el comandante de la corporación.

Members of the family of Abigail Hay Urrutia, who died in police custody hours after being arrested, pray while standing next to her coffin at a cemetery, in Salina Cruz, in Oaxaca state, Mexico August 24, 2022. REUTERS/Rusvel Rasgado NO RESALES. NO ARCHIVES Familiares de Abigail Hay Urrutia, quien falleció bajo custodia policial horas después de ser detenida, rezan junto a su ataúd en un cementerio de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, México, el 24 de agosto de 2022. REUTERS/Rusvel Rasgado.

En 2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 188/2024, en la que documentó que Abigail fue diagnosticada con un trastorno neurológico durante su detención, pero en lugar de ser canalizada a servicios médicos especializados, fue remitida a los separos, donde murió tres horas después.

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Además, la CNDH exigió reparación integral del daño a la familia y acreditó violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a una vida libre de violencia.