Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: a qué hora y dónde ver en vivo desde México a Obed Vargas en la UEFA Champions League

Es uno de los encuentros más esperados de la jornada. (X/ @obed.vargas)

Guardar

El formato de la Fase de Liga de la UEFA Champions League llega a un punto crucial donde el margen de error comienza a esfumarse. Dos potencias del fútbol continental, el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich, se ven las caras en la cuarta jornada con la necesidad inaplazable de sumar de a tres para no comprometer su camino hacia los puestos de clasificación directa.

Separados por apenas un punto en la tabla general, colchoneros y bávaros protagonizan uno de los choques más atractivos de la cartelera europea, teniendo como gran aliciente la presencia de Harry Kane, flamante ganador del Balón de Oro, frente al siempre infranqueable planteamiento táctico de Diego Pablo Simeone.

PUBLICIDAD

Ninguna de las dos escuadras figura en este momento en la zona de boleto directo a los Octavos de Final, lo que convierte este enfrentamiento en una auténtica final anticipada a la mitad de la primera fase.

El inglés quiere aumentar su cuota goleadora frente a los colchoneros. (REUTERS/Angelika Warmuth)

Cómo llega el Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco encara este compromiso situado en el décimo sexto escalón de la clasificación continental, acumulando apenas cuatro unidades de nueve posibles. El camino del cuadro de Diego Simeone en la presente edición de la Champions League ha estado lleno de contrastes y altibajos que le han impedido encontrar regularidad en el torneo europeo:

Tropiezo inicial en Anfield: El debut colchonero representó un duro golpe al caer en su visita frente al Liverpool, partido donde las desatenciones defensivas pesaron en el marcador adverso.

Solidez en casa frente a los «Red Devils»: La única alegría europea del equipo madrileño llegó en su primera y única presentación previa como local en el torneo, superando con categoría 2-0 al Manchester United con un rendimiento impecable en ambas áreas.

Empate con sabor agridulce en Alemania: En la tercera fecha, el Atlético no logró pasar del empate frente al Stuttgart en suelo germano, un resultado que encendió las alarmas y frenó su despegue hacia los ocho primeros puestos de la tabla.

Presente positivo en el plano doméstico: A pesar de los sobresaltos europeos, el club madrileño llega con el ánimo fortalecido tras su victoria del fin de semana por 0-2 frente al Levante en la Jornada 11 de LaLiga. Con dicho triunfo, los pupilos de Simeone se ratificaron como sublíderes del campeonato español, manteniéndose a tan solo dos unidades de distancia del Fútbol Club Barcelona.

Los rojiblancos buscarán hacer pesar su localía frente a uno de los favoritos para llevarse la orejona. (REUTERS/Pablo Morano)

Cómo llega el Bayern Múnich

Por su parte, el gigante de Baviera arriba a territorio español con una ligera ventaja de cinco puntos en la tabla general, apenas una unidad por encima de su rival en turno, pero arrastrando dudas tras una serie de resultados inesperados en las últimas jornadas. Con una propuesta eminentemente ofensiva pero con ciertas fragilidades en zona baja, el Bayern ha dejado escapar unidades vitales:

PUBLICIDAD

Arranque arrollador: El inicio de la campaña fue una auténtica exhibición de poderío ofensivo tras golear 5-0 al Bodo/Glimt, perfilándose de inmediato como uno de los serios candidatos al liderato general.

Sorpresa en Noruega: La tranquilidad bávara se vio sacudida en la segunda jornada al protagonizar uno de los marcadores más inesperados del certamen, firmando un empate 3-3 ante el modesto Viking Stavanger que evidenció fisuras en la marca defensiva.

Pacto de no agresión en Londres: En su más reciente compromiso europeo, el equipo alemán rescató una igualada 2-2 en un duelo de alta intensidad frente al Arsenal, manteniéndose en la parte media de la clasificación sin dar el golpe de autoridad necesario.

Intensidad en la Bundesliga: En el certamen alemán, el Bayern viene de disputar una edición trepidante del Der Klassiker, igualando 2-2 frente a su acérrimo rival, el Borussia Dortmund. La igualdad dejó a los amarillos con un punto más que el conjunto rojo en el plano europeo, obligando al cuadro de Múnich a buscar un golpe de efecto en Madrid de la mano de Harry Kane para retomar la senda triunfal.

Se espera que el colombiano Luis Díaz pueda regresar en este partido. (AP Foto/Martin Meissner)

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido desde México

El Estadio Metropolitano abrirá sus puertas para recibir una de las noches más vibrantes del calendario europeo, con una cobertura completa para los aficionados en territorio mexicano que deseen seguir minuto a minuto las acciones entre españoles y alemanes:

Fecha: Martes 3 de noviembre de 2026

Sede: Estadio Metropolitano (Madrid, España)

Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión por televisión de paga: Canal Fox disponible en las principales cableras del país: Izzi: Canal 502 Sky: Canal 1551 Totalplay: Canal 526 Megacable: Canal 301 Star TV: Canal 520

Transmisión por plataformas de streaming: Disponible completamente en vivo a través de la aplicación Fox One.

El duelo se presenta como un examen de carácter para ambos colosos: mientras el Atlético de Madrid buscará hacer valer el peso del Metropolitano para saltar a los puestos de élite, el Bayern Múnich in