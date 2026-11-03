México

Vaticano aclara que la visita a México del Papa León XIV

El líder católico añora conocer la Basilíca de Guadalupe, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le ha extendido varias invitaciones al país

El nuevo pontífice de la iglesia Católica salió al balcón del Vaticano la mañana de este jueves 8 de mayo (Monseñor Robert Francis Prevost, O.S.A. prefecto del Dicaterio para los Obispos)
El nuevo pontífice de la iglesia Católica salió al balcón del Vaticano la mañana de este jueves 8 de mayo (Monseñor Robert Francis Prevost, O.S.A. prefecto del Dicaterio para los Obispos)
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El papa León XIV podría visitar la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, aunque el Vaticano aún no define la fecha del viaje. La mexicana María Montserrat Alvarado, nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, lo informó este martes al presentar el programa de la gira del pontífice por Sudamérica.

“El Santo Padre sí va a ir a ver a Nuestra Señora de Guadalupe”, declaró Alvarado en su primera comparecencia ante la prensa tras asumir el cargo el 1 de noviembre, con lo que se convirtió en la primera mujer laica al frente del Ministerio Vaticano de Comunicaciones.

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El anuncio concreta un deseo que el pontífice había expresado en varias ocasiones, pero no incluye fecha ni itinerario. La agenda vigente del Vaticano contempla un viaje a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, y México no figura en ese recorrido.

La semana pasada, el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, dijo que el papa irá a Estados Unidos “en un futuro no lejano” y que en esa ocasión quiere hacer una escala en el santuario guadalupano. Medios mexicanos apuntan a que la visita podría darse en 2027, en el marco del Año Jubilar Guadalupano, aunque el Vaticano no lo ha confirmado.

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La devoción del papa León XIV hacia la Virgen de Guadalupe

Un eventual viaje de León XIV a México tendría un significado especial por el vínculo histórico entre el Vaticano y la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios católicos más visitados del mundo.

Juan Pablo II fue el primer papa que visitó México, en 1979. Volvió en cuatro ocasiones y convirtió sus recorridos por el Tepeyac en actos de gran relevancia para la comunidad católica. En 1990 beatificó a Juan Diego y, en 2002, regresó para canonizarlo durante lo que sería su última visita al país.

Benedicto XVI llegó a México en 2012, pero su estado de salud le impidió trasladarse a la Ciudad de México y visitar la Basílica de Guadalupe. Francisco sí acudió al santuario durante su gira de febrero de 2016, cuando oró en silencio ante la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Si León XIV confirma una visita, México recibiría de nuevo a un pontífice y reforzaría la relación que el país mantiene con la Santa Sede y con la devoción guadalupana.

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