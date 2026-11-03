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Exhiben a padre e hijo robando las propinas de empleados de una tortería en Tampico

Los presuntos responsables fueron captados por las cámaras de vigilancia de un establecimiento ubicado en la zona centro.

Los presuntos responsables fueron captados por las cámaras de vigilancia de un establecimiento ubicado en la zona centro.
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Un establecimiento de Tortas de la Barda, ubicado en el primer cuadro de Tampico, Tamaulipas, fue escenario de un robo que generó molestia entre sus trabajadores, luego de que dos personas presuntamente se llevaran el dinero destinado a las gratificaciones. El incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio, cuyas imágenes fueron compartidas en redes sociales para alertar a otros comerciantes.

En la grabación se observa a un adulto acompañado de un menor de edad, quien aparentemente sería su hijo. Ambos permanecen dentro del local mientras esperan que les entreguen un pedido de comida para llevar, aunque durante ese tiempo habrían aprovechado la distracción del personal para ejecutar el robo.

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Así habrían sustraído el dinero de las propinas

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El video muestra que, mientras aguardan sus alimentos, los dos sujetos intercambian miradas y realizan movimientos discretos. De acuerdo con las imágenes difundidas, estas acciones formarían parte de una estrategia para coordinarse y determinar el momento adecuado para tomar el recipiente donde los empleados guardaban sus propinas.

Posteriormente, el menor comienza a acercarse al bote de las gratificaciones y lo desplaza de manera aparentemente disimulada. En ese momento, el adulto interviene y le proporciona un pedazo de tela, posiblemente un trapo, que habría servido para cubrir el objeto y evitar que los trabajadores se percataran de lo que ocurría.

La maniobra continúa hasta que ambos consiguen retirar el recipiente del establecimiento. Una vez que presuntamente se apoderan del dinero, el hombre recibe el pedido que había solicitado y se dirige hacia la salida sin mostrar señales de preocupación.

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Las imágenes también permiten observar que, después de abandonar el negocio, el adulto se reúne nuevamente con el menor a unos metros del lugar. De esta manera, ambos se alejan de la zona mientras los empleados permanecen sin percatarse inmediatamente de la desaparición de sus propinas.

Difunden las imágenes para alertar a otros comerciantes

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Tras descubrir lo ocurrido, los responsables del establecimiento decidieron hacer públicas las grabaciones con el propósito de exhibir la manera en que se habría cometido el robo y advertir a otros negocios de la zona.

La difusión del material generó reacciones entre usuarios de redes sociales, principalmente por la presunta participación de un menor de edad en los hechos y por la forma en que habría sido utilizado para sustraer el dinero de los trabajadores.

Los propietarios buscan que las imágenes sirvan como una advertencia para los establecimientos comerciales del centro de Tampico, donde mantener la vigilancia sobre los objetos de valor y las áreas de atención al público puede resultar fundamental para prevenir situaciones similares.

Un llamado a reforzar la seguridad en los negocios

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El incidente también puso sobre la mesa la vulnerabilidad de los recipientes destinados a las propinas, los cuales suelen permanecer cerca de las cajas registradoras o en espacios accesibles para los clientes.

En este caso, las cámaras de vigilancia permitieron documentar los movimientos de las personas involucradas y reconstruir la secuencia en la que presuntamente se llevaron el dinero.

Hasta el momento, la información difundida corresponde a las imágenes compartidas por el establecimiento. No se ha informado públicamente sobre una detención relacionada con estos hechos ni sobre la presentación de una denuncia formal ante las autoridades.

Los comerciantes esperan que la difusión del video contribuya a evitar nuevos incidentes y permita que otros negocios permanezcan atentos ante posibles situaciones similares, especialmente durante los momentos de mayor afluencia de clientes.

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