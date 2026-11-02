México

Vitae Fest 2026 en el Zócalo: estos son los horarios de Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Los Recoditos

El encuentro musical ofrecerá una jornada gratuita con diferentes propuestas musicales y un mensaje de paz, unión y convivencia en el corazón de la capital

Cinco hombres, todos con gafas de sol, posan de pie. Detrás de ellos, el nombre ENJAMBRE en letras grandes y luminosas, con letras más pequeñas repetidas.
Los cinco integrantes de la banda Enjambre posan de pie, vestidos con trajes y gafas de sol, frente a un fondo oscuro con el nombre del grupo iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Zócalo de la Ciudad de México se prepara para recibir la segunda edición del Vitae Fest 2026, un encuentro que reunirá a artistas de distintos géneros musicales el próximo domingo 8 de noviembre. Los organizadores dieron a conocer los horarios oficiales de las presentaciones, por lo que los asistentes ya pueden conocer a qué hora subirán al escenario Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Banda Los Recoditos.

La jornada comenzará a las 16:00 horas y tendrá entrada libre, por lo que los capitalinos y visitantes podrán disfrutar de una tarde de música en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país. El cartel combina pop latino, rock alternativo y regional mexicano, con propuestas dirigidas a diferentes generaciones.

PUBLICIDAD

El festival no busca limitarse a una serie de conciertos, pues forma parte de una iniciativa de Vitae Global Foundation que pretende utilizar la música y las expresiones artísticas para promover la paz, la reconciliación y la convivencia. Esta segunda edición en la capital retoma la apuesta por convertir el Zócalo en un punto de encuentro cultural y familiar.

Vitae Fest 2026: estos son los horarios oficiales de los conciertos

Vitae Fest 2026 - (Instagram)
Vitae Fest 2026 - (Instagram)

De acuerdo con la programación anunciada, Mau y Ricky serán los primeros artistas del cartel en presentarse, con un espectáculo programado para las 17:20 horas. Los hermanos venezolanos han ganado popularidad dentro del pop latino y los ritmos urbanos con canciones como «Desconocidos», «La Boca» y «Mi mala», por lo que su participación promete una presentación cargada de energía.

PUBLICIDAD

Posteriormente, a las 18:40 horas, llegará el turno de Enjambre, agrupación mexicana reconocida por su propuesta de rock alternativo y canciones como «Dulce soledad» y «Visita». La banda cuenta con una trayectoria que le ha permitido consolidar una comunidad de seguidores y participar en importantes festivales musicales, por lo que su actuación será una de las apuestas para los amantes del rock.

La programación continuará a las 20:10 horas con Alexander Acha, cantante mexicano que ha desarrollado una carrera dentro del pop y que es conocido por temas como «Te amo» y «Amiga». Finalmente, Banda Los Recoditos cerrará el cartel a las 21:15 horas con su propuesta de banda sinaloense y regional mexicano.

¿Qué es el Vitae Fest y cuál es su propósito?

Las presentaciones contemplan participaciones de Enjambre, Banda Los Recoditos, Mau y Ricky y el cantante Alexander Acha en la misma jornada.
Las presentaciones contemplan participaciones de Enjambre, Banda Los Recoditos, Mau y Ricky y el cantante Alexander Acha en la jornada. (IG: vitae.fest)

El Vitae Fest es un encuentro multicultural organizado por Vitae Global Foundation, iniciativa que busca promover valores como la esperanza, la reconciliación, el respeto y la paz mediante el arte, la música y el entretenimiento. Su propuesta consiste en reunir a personas con diferentes gustos y experiencias en un espacio de convivencia, aprovechando el alcance de los espectáculos para compartir mensajes positivos.

La primera edición del festival en la Ciudad de México se realizó en 2025, también en el Zócalo capitalino, con la participación de agrupaciones como Río Roma y La Adictiva. Para este 2026, el encuentro regresa con una programación que reúne artistas de distintas generaciones y estilos, desde el pop latino hasta el regional mexicano y el rock.

De esta manera, la iniciativa busca ofrecer algo más que una tarde de conciertos: pretende recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro y fortalecer la convivencia familiar. La música funciona como el hilo conductor de una propuesta que apuesta por reunir a miles de personas alrededor de un mensaje de unidad.

Fecha, sede y entrada para asistir al Vitae Fest 2026

Vista aérea nocturna de una multitud masiva en el Zócalo de CDMX durante un concierto. Se ven un escenario, pantallas, la bandera de México y edificios históricos iluminados
Miles de personas llenan la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México durante el histórico concierto nocturno de Shakira, con la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional iluminados al fondo. (Jefatura Gobierno CDMX)

El festival se realizará el domingo 8 de noviembre de 2026 en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo de la Ciudad de México. Las actividades están programadas para comenzar a las 16:00 horas, mientras que las presentaciones musicales se desarrollarán conforme al calendario anunciado por los organizadores.

Uno de los principales atractivos para el público es que el acceso será gratuito. Esto permitirá disfrutar del cartel sin pagar boleto, con una oferta musical que reúne a cuatro propuestas reconocidas dentro de sus respectivos géneros. Los asistentes podrán elegir a qué presentaciones llegar de acuerdo con sus preferencias y los horarios establecidos.

Si planeas acudir, estos son los datos que debes tener presentes: domingo 8 de noviembre, inicio de actividades a las 16:00 horas, Zócalo capitalino y entrada libre. Con Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Banda Los Recoditos, el Vitae Fest 2026 prepara una jornada en la que la música será el punto de encuentro para celebrar la diversidad y la convivencia en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

ConciertoConciertos en MéxicoCDMXMau y RickyEnjambreAlexander AchaLos Recoditosmexico-entretenimientomexico-noticiasNoviembre

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de noviembre?: líneas 6 y 7 del MB presentan cierres por obras

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de noviembre?: líneas 6 y 7 del MB presentan cierres por obras

La Catrina monumental no se va del Zócalo: hasta qué día de noviembre podrás verla en la CDMX

La escultura de 33.41 metros, encargada por el Gobierno de la CDMX, iba a retirarse este 3 de noviembre, pero el impacto mediático obligó a extender su permanencia dos semanas más

La Catrina monumental no se va del Zócalo: hasta qué día de noviembre podrás verla en la CDMX

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de noviembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 2 de noviembre de 2026

Niurka Marcos conmueve en La Granja VIP al recordar a su mamá: “Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrera”

La vedette protagonizó uno de los momentos más emotivos de la celebración de Día de Muertos al compartir cómo fue su relación con su madre y el aprendizaje que le dejó su partida

Niurka Marcos conmueve en La Granja VIP al recordar a su mamá: “Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrera”

SRE lamenta la muerte de mexicano en choque de trenes en Toledo y gestiona su repatriación

Las autoridades españolas identificaron a la persona desaparecida desde el choque del 28 de octubre en la ruta Madrid-Sevilla

SRE lamenta la muerte de mexicano en choque de trenes en Toledo y gestiona su repatriación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diócesis de Culiacán no ve resultados en seguridad en Sinaloa y exige reforzar estrategia tras secuestro del padre Clemente

Diócesis de Culiacán no ve resultados en seguridad en Sinaloa y exige reforzar estrategia tras secuestro del padre Clemente

Riña en establecimiento de bebidas alcohólicas deja cuatro muertos y dos heridos en Campeche

Dos centros de rehabilitación fueron atacados en menos de cinco horas en Mazatlán, hay tres muertos y cinco heridos

Balean en Uruapan al escolta de la síndica municipal: el ataque ocurre un año después del asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: detienen a mujer y adolescente por intentar ingresar marihuana al Reclusorio Oriente

ENTRETENIMIENTO

Niurka Marcos conmueve en La Granja VIP al recordar a su mamá: “Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrera”

Niurka Marcos conmueve en La Granja VIP al recordar a su mamá: “Fue fría, pero me enseñó a ser una guerrera”

Jesús Ochoa cuenta cómo fue su caída de un elevador y habla de las lesiones que sufrió: “Los accidentes pasan siempre”

“No se solucionó”: José Eduardo Derbez destapa la crisis que terminó con su relación con Paola Dalay

Belinda y Christian Nodal en Halloween: los internautas revivieron los disfraces del “Nodeliween”

¿La santería detrás de su éxito? Karely Ruiz responde a las acusaciones sobre su fortuna

DEPORTES

GP de México 2027: conoce las fechas para poder adquirir tus entradas y disfrutar de la Fórmula 1 en CDMX

GP de México 2027: conoce las fechas para poder adquirir tus entradas y disfrutar de la Fórmula 1 en CDMX

Gran Premio de la Ciudad de México rompe récord de asistencia: todo lo que dejó el fin de semana

Quién es Roman Bravo Young, el peleador que consiguió la primera medalla mundial en la historia de la lucha mexicana

México avanza a semifinales de Beisbol 5 y queda a un triunfo de asegurar su primera medalla en los Juegos Olímpicos de la Juventud

Así quedó la tabla de posiciones en la F1 tras el campeonato de Kimi Antonelli en el Gran Premio de México