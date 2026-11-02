Vitae Fest 2026 en el Zócalo: estos son los horarios de Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Los Recoditos

Los cinco integrantes de la banda Enjambre posan de pie, vestidos con trajes y gafas de sol, frente a un fondo oscuro con el nombre del grupo iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Zócalo de la Ciudad de México se prepara para recibir la segunda edición del Vitae Fest 2026, un encuentro que reunirá a artistas de distintos géneros musicales el próximo domingo 8 de noviembre. Los organizadores dieron a conocer los horarios oficiales de las presentaciones, por lo que los asistentes ya pueden conocer a qué hora subirán al escenario Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Banda Los Recoditos.

La jornada comenzará a las 16:00 horas y tendrá entrada libre, por lo que los capitalinos y visitantes podrán disfrutar de una tarde de música en uno de los espacios públicos más emblemáticos del país. El cartel combina pop latino, rock alternativo y regional mexicano, con propuestas dirigidas a diferentes generaciones.

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El festival no busca limitarse a una serie de conciertos, pues forma parte de una iniciativa de Vitae Global Foundation que pretende utilizar la música y las expresiones artísticas para promover la paz, la reconciliación y la convivencia. Esta segunda edición en la capital retoma la apuesta por convertir el Zócalo en un punto de encuentro cultural y familiar.

Vitae Fest 2026: estos son los horarios oficiales de los conciertos

Vitae Fest 2026 - (Instagram)

De acuerdo con la programación anunciada, Mau y Ricky serán los primeros artistas del cartel en presentarse, con un espectáculo programado para las 17:20 horas. Los hermanos venezolanos han ganado popularidad dentro del pop latino y los ritmos urbanos con canciones como «Desconocidos», «La Boca» y «Mi mala», por lo que su participación promete una presentación cargada de energía.

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Posteriormente, a las 18:40 horas, llegará el turno de Enjambre, agrupación mexicana reconocida por su propuesta de rock alternativo y canciones como «Dulce soledad» y «Visita». La banda cuenta con una trayectoria que le ha permitido consolidar una comunidad de seguidores y participar en importantes festivales musicales, por lo que su actuación será una de las apuestas para los amantes del rock.

La programación continuará a las 20:10 horas con Alexander Acha, cantante mexicano que ha desarrollado una carrera dentro del pop y que es conocido por temas como «Te amo» y «Amiga». Finalmente, Banda Los Recoditos cerrará el cartel a las 21:15 horas con su propuesta de banda sinaloense y regional mexicano.

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¿Qué es el Vitae Fest y cuál es su propósito?

Las presentaciones contemplan participaciones de Enjambre, Banda Los Recoditos, Mau y Ricky y el cantante Alexander Acha en la jornada. (IG: vitae.fest)

El Vitae Fest es un encuentro multicultural organizado por Vitae Global Foundation, iniciativa que busca promover valores como la esperanza, la reconciliación, el respeto y la paz mediante el arte, la música y el entretenimiento. Su propuesta consiste en reunir a personas con diferentes gustos y experiencias en un espacio de convivencia, aprovechando el alcance de los espectáculos para compartir mensajes positivos.

La primera edición del festival en la Ciudad de México se realizó en 2025, también en el Zócalo capitalino, con la participación de agrupaciones como Río Roma y La Adictiva. Para este 2026, el encuentro regresa con una programación que reúne artistas de distintas generaciones y estilos, desde el pop latino hasta el regional mexicano y el rock.

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De esta manera, la iniciativa busca ofrecer algo más que una tarde de conciertos: pretende recuperar los espacios públicos como lugares de encuentro y fortalecer la convivencia familiar. La música funciona como el hilo conductor de una propuesta que apuesta por reunir a miles de personas alrededor de un mensaje de unidad.

Fecha, sede y entrada para asistir al Vitae Fest 2026

Miles de personas llenan la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México durante el histórico concierto nocturno de Shakira, con la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional iluminados al fondo. (Jefatura Gobierno CDMX)

El festival se realizará el domingo 8 de noviembre de 2026 en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo de la Ciudad de México. Las actividades están programadas para comenzar a las 16:00 horas, mientras que las presentaciones musicales se desarrollarán conforme al calendario anunciado por los organizadores.

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Uno de los principales atractivos para el público es que el acceso será gratuito. Esto permitirá disfrutar del cartel sin pagar boleto, con una oferta musical que reúne a cuatro propuestas reconocidas dentro de sus respectivos géneros. Los asistentes podrán elegir a qué presentaciones llegar de acuerdo con sus preferencias y los horarios establecidos.

Si planeas acudir, estos son los datos que debes tener presentes: domingo 8 de noviembre, inicio de actividades a las 16:00 horas, Zócalo capitalino y entrada libre. Con Mau y Ricky, Enjambre, Alexander Acha y Banda Los Recoditos, el Vitae Fest 2026 prepara una jornada en la que la música será el punto de encuentro para celebrar la diversidad y la convivencia en la Ciudad de México.

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