México

¿Adiós a las pantallas? Cuándo inicia la jornada de la SEP sin celulares en las escuelas

La restricción alcanza a todo el país y busca recuperar la convivencia entre compañeros, mientras bachillerato y universidad definen sus propias reglas de uso responsable

Símbolo de prohibición sobre un teléfono celular sostenido por una mano, junto a un reloj de arena y un pizarrón con el texto Cuenta regresiva
Una composición gráfica sobre un aula ilustra la medida que restringe el uso de teléfonos móviles en los centros educativos de México a partir del 3 de noviembre. (Jesus Avilés )
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Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitiera un decreto presidencial para regular el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales en las aulas por parte de la comunidad estudiantil, junto a las autoridades educativas, se determinó cómo utilizarán los alumnos estos aparatos según su nivel de educación.

Después de un puente de descanso, el martes 3 de noviembre, millones de estudiantes de educación básica en México vivirán su primer día sin celulares en el salón. La Secretaría de Educación Pública (SEP) pone en marcha la regulación que restringe el uso de dispositivos electrónicos durante toda la jornada escolar, incluido el recreo.

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La medida llega acompañada de una campaña con nombre propio: la Jornada Nacional “Apaga el celular”. Las autoridades han estado compartiendo esta información desde hace días, imágenes y mensajes para recordar a estudiantes, profesores y familias qué cambia a partir del 3 de noviembre.

Guardar el celular, recuperar el recreo

El plan no se limita a prohibir. Busca sustituir la pantalla por actividades concretas:

  • Detener el uso de dispositivos
  • Promover la conversación entre compañeros
  • Jugar
  • Hablar sobre emociones

La apuesta de las autoridades es que las escuelas vuelvan a ser espacios para la lectura, las pláticas interpersonales y la convivencia directa, sin la mediación de una pantalla.

No todos los niveles aplican la misma regla

La condición varía según la etapa educativa. En educación básica, que abarca inicial, preescolar, primaria y secundaria, la restricción es general para todos los planteles del país, con el objetivo declarado de proteger el derecho a la educación, la salud y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos, como Tejiendo Redes, señalaron que esta decisión se tomo sin consultar a la población que recentirá los cambios.

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Captura de pantalla de una publicación en redes sociales con un cartel de dos estudiantes frente a un juego de mesa escolar
Dos estudiantes participan en un juego de mesa en el cartel de la Secretaría de Educación Pública de México que promueve actividades lúdicas sin teléfonos celulares. (@rvillanueval)

En media superior no hay una regla única. Cada institución define sus propias medidas según las características de su comunidad escolar, con la intención de fomentar un uso seguro de los dispositivos sin cerrar la puerta al aprovechamiento educativo de la tecnología.

En educación superior, universidades e instituciones conservan su autonomía administrativa y académica. La disposición no impone un esquema parejo, sino que promueve un uso responsable que contribuya a formar una ciudadanía digital crítica.

La aplicación depende de cada estado

Las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México, junto con otras instancias competentes, deben adoptar las medidas necesarias para poner en marcha estas condiciones. La normativa prevé que cada entidad pueda hacer ajustes según su contexto particular.

Dos niños sentados sobre un teléfono inteligente gigante mientras usan celulares, entre altavoces y un símbolo de prohibido al fondo
Una organización pide que las autoridades escuchen a los estudiantes sobre la propuesta para regular el uso de teléfonos celulares en las escuelas de México. (Jesús Avilés)

Ese margen de maniobra responde a una advertencia incluida en los lineamientos: transformar las dinámicas escolares requiere la corresponsabilidad de autoridades, docentes y familias. “Su eficacia no solo depende de la definición de medidas regulatorias, sino de su comprensión, sensibilización y apropiación y aplicación efectiva por parte de todos los sectores involucrados”, señala el documento oficial.

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