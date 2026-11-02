Quién era Fernando Calvillo: el artista de Aguascalientes que murió en el choque de trenes en España

El creador de Aguascalientes, de 45 años, permaneció no localizado cinco días después del siniestro ferroviario en España; las autoridades españolas establecieron su identidad y la embajada apoya a sus familiares

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Fernando de Jesús Calvillo Silva, artista, docente y promotor cultural originario de Aguascalientes, murió en el choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido el 28 de octubre en Urda, Toledo, España. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó su fallecimiento este lunes 2 de noviembre. Tenía 45 años.

Confirmación oficial tras cinco días de búsqueda

Calvillo permanecía no localizado desde el día del siniestro. Hasta el 31 de octubre, la SRE había identificado a 12 mexicanos entre los pasajeros de los trenes. Once resultaron con lesiones leves y fueron dados de alta.

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La cancillería informó que las autoridades españolas confirmaron su identidad y reconoció el trabajo de la Guardia Civil en la localización e identificación de las personas desaparecidas. La Embajada de México en España acompaña a los familiares que viajaron al país y gestiona el apoyo para los gastos funerarios y la repatriación de sus restos.

¿Quién era Fernando Calvillo?

(@fher_calvillo)

Nacido en Aguascalientes, Calvillo tenía doble nacionalidad, mexicana y estadounidense. Su trayectoria combinó el diseño, la docencia y la gestión cultural:

Fue docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y en la Universidad Cuauhtémoc.

Colaboró con el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos .

Dirigió una asociación dedicada a impulsar el talento de artistas locales .

Desde hacía unos cuatro años residía en Oklahoma City, donde seguía creando obra, incluidas piezas escultóricas.

Una figura querida en la comunidad artística de Oklahoma

(https://ovac-ok.org/RememberingFernandoCalvillo/)

En Estados Unidos se desempeñaba como director de Relaciones con la Comunidad de la Oklahoma Visual Arts Coalition (OVAC), organización dedicada a promover las artes visuales en ese estado. Desde ese cargo ayudó a coordinar eventos de alto perfil en la capital estatal, como MOMENTUM y 12×12, según medios locales.

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Su comunidad lo describe como alguien dedicado al arte y de trato amable. Un amigo cercano, el músico Chase Kerby, resumió el sentir del gremio: “Fern y Lawrence son lo mejor de nosotros”. Otros artistas locales, como el muralista Carlos Barboza, le rindieron homenaje en redes sociales y destacaron su apoyo a la comunidad hispana.

Un viaje para celebrar un cumpleaños

(@fher_calvillo)

Calvillo viajaba de vacaciones por España con su esposo, Lawrence Naff, artista visual y diseñador de joyería. El motivo principal del viaje era reunirse con su primo Rodrigo Hernández, de 26 años, para celebrar su cumpleaños.

Antes de llegar a Madrid, la pareja visitó Barcelona, donde conoció la Sagrada Familia. Su familia tuvo contacto con él por última vez el 27 de octubre, un día antes del accidente.

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Qué se sabe del accidente

El choque ocurrió en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. De acuerdo con la información difundida, un tren de Renfe impactó por detrás a un convoy del operador privado Iryo, que estaba detenido en la misma vía. Medios españoles y mexicanos reportan al menos 69 víctimas mortales, lo que lo convierte en uno de los peores accidentes ferroviarios del país en décadas.

Calvillo y Naff viajaban en el tren de Renfe, uno junto al otro. Tras el impacto, Naff perdió de vista a su esposo. Sufrió lesiones graves en las piernas, fue operado y, según la prensa española, permanece estable y consciente en un hospital de Alcázar de San Juan.

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Familiares de ambos viajaron a Toledo para colaborar con la embajada y la Guardia Civil en la búsqueda. Amigos y allegados difundieron su caso en redes sociales en Estados Unidos, España y México. También se abrió una colecta en GoFundMe para cubrir gastos de viaje y atención médica.

Repatriación y despedidas

Mientras avanzan los trámites para el traslado de sus restos a México, las muestras de condolencia se multiplican en Aguascalientes y Oklahoma. Colegas, estudiantes y amigos recuerdan su talento, pasión y compromiso con el arte. La SRE expresó sus condolencias y mantiene la asistencia consular a la familia.

Notas para la redactora

Sobre “lo del CID”: no encontré ninguna fuente que mencione ese término. Los medios atribuyen la identificación a las autoridades españolas y la Guardia Civil , y la confirmación oficial a la SRE . El comentario de Facebook que pegaste habla de pruebas genéticas y periciales, pero ninguna fuente periodística que revisé lo detalla, así que no lo incluí. Si “CID” se refiere a otro organismo o documento, dime cuál y lo integro.

Profesión: las fuentes lo describen de formas distintas (artista, diseñador gráfico, promotor cultural). Usé “artista, docente y promotor cultural” para cubrir ambas.

Cifra de víctimas: algunos medios publican 64, 68 o 69. Usé “al menos 69”, la cifra más reciente. Conviene actualizarla si cambia.