“Nos va a doler toda la vida”: así se despidió Juan Guarnizo de Komanche en su funeral

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La despedida de Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, estuvo acompañada de lágrimas, recuerdos y palabras que reflejaron el cariño que despertó entre sus amigos. Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Juan Guarnizo tomó la palabra frente a los familiares y asistentes que se reunieron en San Sebastián, El Salvador, para darle el último adiós al creador de contenido.

El colombiano, quien viajó hasta el país centroamericano para acompañar a los seres queridos de su amigo, recordó que Carlos fue una persona que estuvo presente en momentos especialmente difíciles de su vida. Lejos de hablar únicamente de su trayectoria como streamer, Juan compartió anécdotas personales que permitieron conocer la cercanía que existía entre ambos.

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Su intervención estuvo marcada por la nostalgia, pero también por el agradecimiento. Para Juan, Komanche no solamente fue un compañero de internet, sino alguien que sabía acompañar, hacer reír y demostrar afecto mediante pequeños gestos. Por eso, su despedida terminó convirtiéndose en uno de los episodios más conmovedores de las ceremonias realizadas en su pueblo natal.

El último mensaje de Juan: “Qué afortunados fuimos de tenerlo con nosotros”

(Captura de pantalla)

Después de compartir aquellas experiencias personales, el streamer dedicó unas palabras a la familia y a los habitantes de San Sebastián previo al entierro. Reconoció que su estancia en el lugar le permitió comprender mejor de dónde provenía la calidez de Komanche y el cariño que había despertado entre quienes lo conocieron desde pequeño.

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«Estos días acá me han demostrado que la calidez de Comanche claramente es por sus raíces», manifestó. También recordó que, aunque la despedida física significaba un momento doloroso, Carlos había dejado recuerdos que permanecerían entre sus amigos. «Nos dejó a todos momentos preciosos», añadió.

La parte más emotiva llegó cuando invitó a los presentes a mantenerse unidos durante el duelo. «Abracémonos mucho. Esto nos va a doler toda la vida, lastimosamente, pero qué afortunados fuimos de tenerlos con nosotros», dijo. Sus palabras reflejaron el sentimiento de quienes tuvieron la oportunidad de compartir con el creador salvadoreño.

Juan Guarnizo recordó los detalles que hicieron especial su amistad con Komanche durante su homenaje

Un video conmovedor donde Juan Guarnizo habla sobre Komanche, recordando su amistad y los momentos que compartieron.

Durante su discurso en el homenaje, Juan confesó que le había resultado complicado encontrar las palabras adecuadas para hablar de su amigo. Recordó que, cuando atravesaba situaciones difíciles, solía acudir a la casa de Komanche o buscar refugio junto a su madre. En esos momentos, Carlos tenía una manera particular de aconsejarlo, incluso con expresiones que le recordaban a las de su propia familia.

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Una de las anécdotas que más llamó la atención fue la de una Navidad de hace dos años. Juan contó que esperaba pasar aquella noche prácticamente solo, pero Komanche apareció en su casa con un regalo inesperado. «Tenía detalles que poca gente tiene», recordó, al explicar que su amigo sabía estar presente cuando más lo necesitaba.

También habló de su personalidad y de la facilidad que tenía para conectar con otras personas. «Dejó amigos en España, dejó amigos en México, dejó amigos aquí y en cualquier lugar donde él estuviera, él siempre dejaba amigos porque era una persona única», expresó. Entre risas y aplausos, recordó que Carlos era «una fiesta andante» y confesó que extrañaría especialmente sus ataques de risa y su humor particular.

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AuronPlay y otros streamers también preparan homenajes para Komanche

AuronPlay planea viajar a El Salvador para visitar la tumba de su amigo Komanche. (Foto cortesía Instagram)

Aunque no todos sus amigos pudieron viajar a El Salvador para asistir al funeral, varios encontraron otras maneras de acompañar a la familia. AuronPlay, por ejemplo, estuvo presente mediante una corona de flores enviada como muestra de cariño, con un mensaje firmado por él y otros amigos de las conocidas transmisiones de carreras.

El creador español también expresó su intención de viajar junto a Polispol, Ibai Llanos y el mismo Juan Guarnizo para visitar la tumba de Komanche. La idea es realizar ese homenaje antes de que termine 2026, pues ambos querían estar presentes en su despedida, pero no consiguieron organizar el desplazamiento a tiempo. AuronPlay también recordó los últimos días que compartió con Carlos y la cercanía que habían construido.

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Otros creadores, como Ari Gameplays, Rivers e Ibai Llanos, también manifestaron públicamente su tristeza. Sus mensajes estuvieron acompañados de recuerdos y fotografías que mostraron la relación que mantenían con el salvadoreño. Así, mientras su familia y sus amigos atraviesan la pérdida, las palabras de Juan Guarnizo dejan una imagen especialmente íntima de Komanche: la de un hombre que sabía acompañar a los demás y que convirtió los pequeños detalles en recuerdos para toda la vida.