Los dos eliminados de ¿Quién es la Máscara? 2026 este domingo 1 de noviembre

Dos máscaras cayeron en la competencia luego de presentaciones dedicadas a homenajear a íconos de la música mexicana y latinoamericana. (@eslamascara)

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Caco Mixtle y Octavia Ventosa perdieron las votaciones de la cuarta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2026, transmitida este domingo 1 de noviembre con la temática de Día de Muertos. Ambos personajes cayeron en batallas distintas frente al panel de investigadores y el voto del público.

Octavia Ventosa abrió la noche en una de las batallas más reñidas de la temporada. Compitió contra Carmela Tarantela, quien interpretó “I Will Survive” en la versión de Celia Cruz, y contra Alex Loro, que rindió tributo a Soda Stereo con “Persiana Americana”. Octavia Ventosa presentó un homenaje a Oliver Tree con el tema “Miss You”.

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Fue entonces que los investigadores decidieron salvar a Alex Loro, mientras que el público, con una votación cerrada, rescató a Carmela Tarantela. Esa combinación dejó a Octavia Ventosa sin lugar en la competencia.

Las identidades que se revelaron fueron las de Ela Velden y Pablo Ruiz

Antes del desenmascaramiento de Octavia Ventosa, el panel arriesgó nombres como Martha Higareda, Doris Jocelyn, Danna, Regina Murguía, Samadhi Zendejas y Diana Bovio. Ninguno acertó: detrás de la máscara estaba la actriz Ela Velden.

“La verdad las pistas estaban muy difíciles, estaban muy bien escondidas. Sus pronósticos me gustaron. Lo dimos todo, fue un trabajo muy difícil, esa cabeza de pulpo es demasiado pesada. Fue algo espectacular conectar con ustedes, con el público, con el personaje”, expresó la actriz.

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El programa vivió una de sus jornadas más disputadas, con dos desenmascaramientos tras votaciones divididas entre el jurado y el público. (@eslamascara)

En la segunda ronda de la noche cayó Caco Mixtle, personaje que escondía al cantante argentino Pablo Ruiz. Antes de la revelación, los investigadores apostaron por Jaime Camil, Flavio Medina, Benny Ibarra, Miguel Martínez, Lorenzo Antonio, Carlos Rivera y Jesús Zavala, sin dar con el nombre correcto. Pablo Ruiz había logrado sostener el misterio durante las cuatro primeras emisiones de la temporada.

Caco Mixtle se presentó esa noche como un personaje que reveló ser amigo cercano de Yuri y contar con una trayectoria extensa en telenovelas y escenarios. El personaje interpretó “La Nave del Olvido”, de José José, antes de enfrentarse a Dr. Kaboom, que cantó “¿A Dónde Van?” de Kinky, y a Patito Feo, quien presentó “Rata de dos patas” de Paquita la del Barrio con dedicatorias a Anahí, Juanpa Zurita, Yuri, Mauricio Ochmann y Omar Chaparro.

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“Muchas gracias, fue un desafío increíble. Gracias Yuri, a todos, a los cuatro. Fue un desafío increíble, cuando me trajeron la propuesta estaba muy nervioso porque estaba entre giras. Y yo quería darle a este proyecto mucha importancia como se merece. Estaba con miedo de no llegar al nivel porque es crear un personaje, hacer algo de la nada y conectar con la máscara. Para mí fue algo impresionante. Quiero dedicarle esto a mis fans, decir que estoy aquí que nunca me he ido”, declaró.

Los investigadores salvaron a Dr. Kaboom en esta segunda deliberación de la noche. El voto del público, también cerrado, favoreció a Patito Feo, lo que dejó a Caco Mixtle fuera de la competencia.

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Pablo Ruiz fue el segundo desenmascarado de la noche. (@eslamascara)

La emisión del domingo inauguró el ciclo de programas temáticos de la octava temporada. Los seis personajes que se presentaron esa noche —Caco Mixtle, Octavia Ventosa, Carmela Tarantela, Alex Loro, Patito Feo y Dr. Kaboom— abrieron el episodio con una interpretación conjunta de “El Esqueleto”, de las Víctimas del Doctor Cerebro.

A partir de esa apertura, cada personaje tuvo la misión adicional de rendir tributo a un músico o artista reconocido, además de dar pistas sobre su identidad a través del disfraz, la coreografía y el tipo de canción elegida para su presentación en el escenario.

Con la salida de Octavia Ventosa y Caco Mixtle, la competencia continúa con Carmela Tarantela, Alex Loro, Dr. Kaboom y Patito Feo entre los personajes que lograron sobrevivir a la cuarta emisión.

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Estos son los participantes que siguen en la competencia de ¿Quién es la máscara?

Alex Loro

Ana Conda

Beto Batazo

Carmela Tarantela

Dr. Kaboom

El Paisa

Fifi Ñera

Gárgola

La Patrona

Licua Checo

Patito Feo

Rito Cangurito

Roseta Palomares

Slash