México

Los dos eliminados de ¿Quién es la Máscara? 2026 este domingo 1 de noviembre

Dos personajes dejaron el reality tras perder las votaciones de investigadores y público en la emisión dedicada al Día de Muertos

¿Quién Es La Máscara?
Dos máscaras cayeron en la competencia luego de presentaciones dedicadas a homenajear a íconos de la música mexicana y latinoamericana. (@eslamascara)
Guardar

Caco Mixtle y Octavia Ventosa perdieron las votaciones de la cuarta emisión de ¿Quién es la Máscara? 2026, transmitida este domingo 1 de noviembre con la temática de Día de Muertos. Ambos personajes cayeron en batallas distintas frente al panel de investigadores y el voto del público.

Octavia Ventosa abrió la noche en una de las batallas más reñidas de la temporada. Compitió contra Carmela Tarantela, quien interpretó “I Will Survive” en la versión de Celia Cruz, y contra Alex Loro, que rindió tributo a Soda Stereo con “Persiana Americana”. Octavia Ventosa presentó un homenaje a Oliver Tree con el tema “Miss You”.

PUBLICIDAD

Fue entonces que los investigadores decidieron salvar a Alex Loro, mientras que el público, con una votación cerrada, rescató a Carmela Tarantela. Esa combinación dejó a Octavia Ventosa sin lugar en la competencia.

Las identidades que se revelaron fueron las de Ela Velden y Pablo Ruiz

Antes del desenmascaramiento de Octavia Ventosa, el panel arriesgó nombres como Martha Higareda, Doris Jocelyn, Danna, Regina Murguía, Samadhi Zendejas y Diana Bovio. Ninguno acertó: detrás de la máscara estaba la actriz Ela Velden.

“La verdad las pistas estaban muy difíciles, estaban muy bien escondidas. Sus pronósticos me gustaron. Lo dimos todo, fue un trabajo muy difícil, esa cabeza de pulpo es demasiado pesada. Fue algo espectacular conectar con ustedes, con el público, con el personaje”, expresó la actriz.

PUBLICIDAD

Ela Velden
El programa vivió una de sus jornadas más disputadas, con dos desenmascaramientos tras votaciones divididas entre el jurado y el público. (@eslamascara)

En la segunda ronda de la noche cayó Caco Mixtle, personaje que escondía al cantante argentino Pablo Ruiz. Antes de la revelación, los investigadores apostaron por Jaime Camil, Flavio Medina, Benny Ibarra, Miguel Martínez, Lorenzo Antonio, Carlos Rivera y Jesús Zavala, sin dar con el nombre correcto. Pablo Ruiz había logrado sostener el misterio durante las cuatro primeras emisiones de la temporada.

Caco Mixtle se presentó esa noche como un personaje que reveló ser amigo cercano de Yuri y contar con una trayectoria extensa en telenovelas y escenarios. El personaje interpretó “La Nave del Olvido”, de José José, antes de enfrentarse a Dr. Kaboom, que cantó “¿A Dónde Van?” de Kinky, y a Patito Feo, quien presentó “Rata de dos patas” de Paquita la del Barrio con dedicatorias a Anahí, Juanpa Zurita, Yuri, Mauricio Ochmann y Omar Chaparro.

“Muchas gracias, fue un desafío increíble. Gracias Yuri, a todos, a los cuatro. Fue un desafío increíble, cuando me trajeron la propuesta estaba muy nervioso porque estaba entre giras. Y yo quería darle a este proyecto mucha importancia como se merece. Estaba con miedo de no llegar al nivel porque es crear un personaje, hacer algo de la nada y conectar con la máscara. Para mí fue algo impresionante. Quiero dedicarle esto a mis fans, decir que estoy aquí que nunca me he ido”, declaró.

Los investigadores salvaron a Dr. Kaboom en esta segunda deliberación de la noche. El voto del público, también cerrado, favoreció a Patito Feo, lo que dejó a Caco Mixtle fuera de la competencia.

¿Quién es la Máscara?
Pablo Ruiz fue el segundo desenmascarado de la noche. (@eslamascara)

La emisión del domingo inauguró el ciclo de programas temáticos de la octava temporada. Los seis personajes que se presentaron esa noche —Caco Mixtle, Octavia Ventosa, Carmela Tarantela, Alex Loro, Patito Feo y Dr. Kaboom— abrieron el episodio con una interpretación conjunta de “El Esqueleto”, de las Víctimas del Doctor Cerebro.

A partir de esa apertura, cada personaje tuvo la misión adicional de rendir tributo a un músico o artista reconocido, además de dar pistas sobre su identidad a través del disfraz, la coreografía y el tipo de canción elegida para su presentación en el escenario.

Con la salida de Octavia Ventosa y Caco Mixtle, la competencia continúa con Carmela Tarantela, Alex Loro, Dr. Kaboom y Patito Feo entre los personajes que lograron sobrevivir a la cuarta emisión.

Estos son los participantes que siguen en la competencia de ¿Quién es la máscara?

  • Alex Loro
  • Ana Conda
  • Beto Batazo
  • Carmela Tarantela
  • Dr. Kaboom
  • El Paisa
  • Fifi Ñera
  • Gárgola
  • La Patrona
  • Licua Checo
  • Patito Feo
  • Rito Cangurito
  • Roseta Palomares
  • Slash

Temas Relacionados

¿Quién es la máscara?TelevisaPablo RuizEla Veldenmexico-noticiasmexico-entretenimientoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

Quién fue el octavo eliminado de La Granja VIP 2026

La Gala de Eliminación sorprendió con un nuevo participante fuera de la competencia

Quién fue el octavo eliminado de La Granja VIP 2026

Emma Coronel se disfraza de la Novia de Chucky: así lució su look gótico para Halloween 2026

La modelo e influencer homenajeó al personaje de la película de 1998 en sus historias de Instagram, donde suma un millón de seguidores

Emma Coronel se disfraza de la Novia de Chucky: así lució su look gótico para Halloween 2026

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 1 de noviembre

Como todos los domingo, aquí están los resultados del sorteo Melate de la lotería mexicana

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del 1 de noviembre

Confirman la muerte de un mexicano en accidente de trenes en España

Las autoridades forenses españolas identificaron a un ciudadano mexicano entre las 69 víctimas del choque ferroviario de Urda, Toledo

Confirman la muerte de un mexicano en accidente de trenes en España
MÁS NOTICIAS

NARCO

INDEP subastará motocicletas de lujo de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

INDEP subastará motocicletas de lujo de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Torturaron y amenazaron de muerte al padre Clemente Morales durante los tres días que estuvo secuestrado en Culiacán

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

Dictan sentencia de 5 años contra "El Pozoles", señalado como uno de los líderes de La Unión Tepito

Tras un año del asesinato de Carlos Manzo, esta es la tarea de cada eslabón de la cadena que terminó con la vida de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

¿Quién es César Romo, el futbolista vinculado con Paola Dalay tras su separación de José Eduardo Derbez?

¿Quién es César Romo, el futbolista vinculado con Paola Dalay tras su separación de José Eduardo Derbez?

Sobrina de Pablo Montero explota contra Azalia Ojeda y cuestiona a la producción de La Granja VIP 2026

Critican a José Madero por ácido comentario sobre Freddie Mercury: “¿Cuándo el vato ya tenía sida?"

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

Quién fue el octavo eliminado de La Granja VIP 2026

DEPORTES

Los equipos que ya tienen un lugar en la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX

Los equipos que ya tienen un lugar en la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX

Qué sigue para Canelo Álvarez tras recuperar campeonato del CMB

Julio César Chávez descifra la victoria de Canelo Álvarez ante Mbilli para conquistar el título del CMB

Las imágenes que dejó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el campeonato de Kimi Antonelli

Kimi Antonelli se corona campeón de la F1 en el Gran Premio de México; Verstappen ganó el podio y Checo Pérez terminó en P17