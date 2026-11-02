Niño disfrazado muere baleado junto a su madre en Tepito durante el Día de Muertos

(Tomado de X/@Tania_aguilarcr)

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Sharon “N” y su hijo Marvin “N”, de tres años, murieron baleados la noche del domingo 1 de noviembre cuando viajaban en motoneta por el cruce de las calles Peñón y Tenochtitlán, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc, en plena noche de Día de Muertos.

El menor, según la periodista Tania Aguilar, portaba un disfraz al momento del ataque, pues aparentemente iba a pedir “calaverita”.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que elementos de la corporación respondieron al reporte de dos personas lesionadas por disparos de arma de fuego en el cruce de Peñón y Tenochtitlán.

“Al llegar al lugar, vecinos de la zona informaron que fueron trasladados por sus propios medios a un hospital donde fueron atendidos por personal médico. Posteriormente se notificó su deceso”, precisó la corporación en su comunicado oficial. De manera extraoficial se detalló que las víctimas fallecieron en el Hospital Balbuena.

(Tomado de X/@Tania_aguilarcr)

Los presuntos agresores huyeron a bordo de una bicicleta eléctrica, según la SSC. Personal de la corporación analiza imágenes de cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los responsables. El caso fue turnado a un agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Tanto la SSC como la Fiscalía General de Justicia capitalina buscan a los agresores.

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Presunto nexo con La Unión Tepito

Versiones de Carlos Jiménez, también conocido como C4 Jiménez, identificó a la mujer agredida como “La Pelos”, presunta extorsionadora de La Unión Tepito.

El mismo Jiménez había documentado a “La Pelos” en julio pasado, cuando la exhibió como presunta integrante de un grupo denominado Los Paraguayos, vinculado a La Unión Tepito. De acuerdo con ese reporte, la mujer exigía pagos de derecho de piso a comerciantes de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, acompañada de sujetos que ejercían violencia física contra quienes se negaban a pagar.

Flores había sido detenida en una ocasión anterior, pero recuperó su libertad después de que las víctimas declinaron presentar una denuncia formal ante las autoridades.

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“El Pozoles” fue sentenciado a 5 años de prisión ese mismo día

Dictan sentencia de 5 años contra "El Pozoles", señalado como uno de los líderes de La Unión Tepito. FGR

Brayan Mauricio Miranda, conocido como “El Pozoles” y señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los líderes de La Unión Tepito, recibió una sentencia de cinco años de prisión por posesión de narcóticos con fines de comercio. La resolución la dictó un juez federal el mismo 1 de noviembre, según informó la propia FGR.

Miranda fue detenido en octubre de 2023 por elementos de la SSC cuando conducía un vehículo por la colonia Roma Norte. En la inspección del auto, los agentes le encontraron 496.7 gramos de marihuana, 538.3 gramos de metanfetamina y 18.6 gramos de cocaína, todos en bolsas de plástico listas para su venta.

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El caso arrancó en el fuero local, pero en enero de 2024 la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) recibió la declinatoria de competencia y continuó el proceso a nivel federal. El juicio oral concluyó con sentencia condenatoria de cinco años de prisión, multa y decomiso de la droga asegurada.

Antes de su detención de 2023, Miranda ya había cumplido una condena en el Estado de México. Tras recuperar su libertad, continuó operando en extorsión, secuestro, tráfico de armas y narcomenudeo. En 2024, una segunda orden de aprehensión lo vinculó con la desaparición de Brayan Apodaca Quintero, un joven de 28 años al que sacó con engaños de una reunión en 2016 con el pretexto de ir a cargar gasolina, y del que no se volvió a saber nada.

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