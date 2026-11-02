¿Qué bancos abren hoy 2 de noviembre? Horarios y sucursales disponibles

Noviembre de 2026 tiene dos días inhábiles bancarios: el 2 y el 16. Crédito: Reuters

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Algunos bancos abren este lunes 2 de noviembre de 2026 en México, mientras que la mayoría de las instituciones del sistema financiero permanece cerrada por el Día de Muertos, de acuerdo con el calendario de días inhábiles de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

BBVA, Banamex, Banorte, Santander y HSBC no ofrecen atención en ventanilla, mientras que Banco Azteca sí mantiene su operación habitual.

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La disposición fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de diciembre de 2025.

Las transferencias SPEI, operadas por el Banco de México, funcionan sin interrupción este lunes. REUTERS/Henry Romero

Qué institución abre sucursales este 2 de noviembre

Banco Azteca atiende este lunes porque mantiene un esquema de operación que incluye los 365 días del año, incluidos fines de semana y fechas marcadas como inhábiles para la banca tradicional.

Banco Azteca cuenta con algunas sucursales en Avenida Revolución, en la alcaldía Álvaro Obregón; en Avenida Insurgentes Sur, en Cuauhtémoc; y en Calzada México-Tacuba, en Miguel Hidalgo.

El horario general de atención es de 9:00 a 21:00 horas todos los días, aunque puede variar según la sucursal.

Banco Azteca opera los 365 días del año, incluidos los días inhábiles bancarios. REUTERS/Raquel Cunha

Las sucursales bancarias instaladas dentro de supermercados y tiendas departamentales también pueden operar en su horario habitual, según información de la Asociación de Bancos de México.

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Esta excepción responde al mismo mecanismo de aviso previo ante la CNBV y no aplica de forma automática a todas las sucursales de un mismo banco, por lo que una tienda puede tener servicio bancario abierto mientras la sucursal matriz de la misma institución permanece cerrada.

BBVA, Banamex, Banorte, Santander y HSBC sin atención en ventanilla

Estas instituciones no abren sucursales este lunes 2 de noviembre conforme al calendario de días inhábiles.

La fecha se suma al fin de semana del sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, por lo que algunos usuarios acumulan hasta 72 horas sin atención presencial ordinaria antes de que las operaciones se reanuden el martes 3 de noviembre en los horarios habituales de cada institución.

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Estas cinco instituciones no abren sucursales este 2 de noviembre de 2026. REUTERS/Henry Romero

Quienes tengan trámites que requieran atención de un ejecutivo, como apertura de cuentas, aclaraciones, entrega de documentos o depósitos de montos elevados que necesiten validación en ventanilla, deberán esperar hasta esa fecha o buscar una sucursal con esquema de excepción dentro de un centro comercial.

Qué servicios funcionan sin interrupción

Los clientes de los bancos que cierran sucursal conservan acceso a cajeros automáticos para retiros y consulta de saldo, y a practicajas para depósitos y pagos según cada institución.

Las transferencias SPEI, operadas por el Banco de México, funcionan sin interrupción durante todo el día, al igual que los pagos programados y las domiciliaciones.

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Los cajeros automáticos permiten retiros y consulta de saldo durante todo el día. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

La banca móvil y la banca por internet permanecen disponibles para consultar movimientos, hacer pagos, contratar productos o transferir dinero entre cuentas propias y de terceros.

Los pagos con tarjeta de débito y crédito en comercios tampoco presentan restricción alguna, por lo que las compras cotidianas no se ven afectadas por el cierre de sucursales.

Qué dice exactamente la disposición de la CNBV

El documento establece que instituciones de crédito, casas de bolsa, bolsas de valores, uniones de crédito, sociedades financieras populares y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, entre otras entidades supervisadas, deben cerrar sus puertas y suspender operaciones este 2 de noviembre.

La misma disposición, en su artículo 5, permite que una entidad decida abrir en un día marcado como inhábil, siempre que notifique a la CNBV con al menos 7 días naturales de anticipación.

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Comercios, oficinas públicas y escuelas definen su propio calendario para esta fecha. REUTERS/Henry Romero/File Photo

Ese mecanismo explica por qué no todas las instituciones cierran por igual. Cada banco que opera en fecha inhábil lo hace bajo un aviso previo presentado ante el regulador, no por decisión espontánea de última hora.

Las operaciones que se concreten ese día con fecha valor en el sistema de pagos se liquidan hasta el siguiente día hábil bancario, según el mismo artículo.

El Día de Muertos no es descanso obligatorio por ley

La fecha no figura entre los días de descanso obligatorio del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que el cierre bancario no implica que comercios, oficinas públicas o empresas privadas suspendan actividades.

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Escuelas, dependencias de gobierno y centros laborales definen su propio calendario para esta jornada, independiente del que sigue el sistema financiero.

El cierre bancario no implica suspensión de actividades en otros sectores. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

El próximo cierre bancario de alcance nacional será el lunes 16 de noviembre, por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana, fecha que sí está reconocida como descanso obligatorio en la LFT.

Después de esa jornada, el calendario de la CNBV contempla un cierre adicional el sábado 12 de diciembre por el Día del Empleado Bancario y otro el viernes 25 de diciembre por Navidad.