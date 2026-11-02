Elecciones en EEUU: expertos advierten sobre posibles “arrebatos” de Donald Trump contra México

: Analistas advierten sobre reacciones impredecibles del presidente estadounidense si su partido pierde el Congreso. | Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Guardar

Las elecciones intermedias de Estados Unidos se llevarán a cabo mañana, 3 de noviembre, ante el escenario de una derrota del Partido Republicano; esto podría llevar al presidente Donald Trump a tomar decisiones “alocadas” contra México, incluyendo una mayor confrontación comercial o militar, advirtió el académico José Arturo Santa Cruz Díaz Sanatana a la Universidad de Guadalajara.

El especialista, director del Centro de Estudios sobre América del Norte del CUCSH, señaló que un Trump debilitado y acorralado políticamente tiene menos incentivos para moderar su política exterior.

PUBLICIDAD

Las encuestas citadas por el académico muestran un panorama adverso para los republicanos: 99% de probabilidad de que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes y hasta 65% de posibilidades de ganar el Senado. La aprobación de Trump se ubica en niveles históricamente bajos, con dos terceras partes del electorado desaprobando su gestión, principalmente por una inflación que llegó a 3.6% el mes de septiembre.

Los aranceles y los cárteles, en la mira de un eventual arrebato

El maestro Miguel Alejandro Hiljar Chiapa, profesor investigador del mismo centro académico, advirtió a Universidad Guadalajara que Trump podría endurecer los aranceles a productos mexicanos o intensificar su ofensiva contra los cárteles mexicanos mediante intervención militar directa o ataques con drones. “Tendría implicaciones importantísimas en daños y en contra de la soberanía”, afirmó el académico.

PUBLICIDAD

Desde Concordia hasta Puebla, los cárteles han sistematizado la extorsión, el robo y el control de minas. (Anayeli Tapia/Infobae)

Santa Cruz Díaz Santana fue más allá y planteó un escenario adicional: que la administración estadounidense busque llevarse a territorio de Estados Unidos a políticos, gobernadores o funcionarios mexicanos señalados de complicidad con el crimen organizado para juzgarlos ahí.

México descarta que el T-MEC se vea afectado por el resultado electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró en su conferencia matutina del 28 de octubre que la negociación del T-MEC no depende del resultado del 3 de noviembre. De acuerdo con la mandataria, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Echeartea, dialogó con el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, y con el embajador Ronald Johnson para explorar un entendimiento previo a los comicios.

PUBLICIDAD

Sheinbaum confirmó que siguen negociando la revisión del T-MEC ante las elecciones intermedias del 3 de noviembre

Sheinbaum indicó que el principal punto pendiente de México en las negociaciones comerciales es la reducción de aranceles de la sección 232 y llamó a mantener “mucha paciencia y serenidad” ante los mensajes contradictorios de Trump, quien hasta ese momento, se encontraba en campaña electoral.

El voto latino, factor decisivo que podría inclinar la balanza

El resultado electoral depende en buena medida del electorado hispano, que según The New York Times se consolidó como el grupo de votantes indecisos más influyente de la década. Los latinos prefieren ahora a los demócratas por 30 puntos porcentuales, un giro notable frente al 44% de apoyo que Trump obtuvo entre ellos en 2024.

PUBLICIDAD

La Corte Suprema de Estados Unidos eliminó el segundo distrito de mayoría negra en Luisiana y debilitó un pilar de la Ley de Derecho al Voto de 1965 (Reuters)

El costo de la vida y la política migratoria explican el viraje. El 61% de los votantes hispanos afirma que respaldará a los demócratas, mientras que casi una cuarta parte conoce a alguien deportado o detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en los últimos dos años, según The New York Times.