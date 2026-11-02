Pensión Bienestar noviembre-diciembre 2026: fechas de los últimos pagos por letra

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La recta final de 2026 llega con una fecha importante para millones de personas mayores en México: el inicio de la última dispersión del año de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Los depósitos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre comenzarán el martes 3 de noviembre y se entregarán de manera escalonada, de acuerdo con la primera letra del apellido de cada beneficiario.

En esta primera semana, los turnos estarán destinados a quienes tienen apellidos que comienzan con A, B y C. Por ello, las personas que forman parte de estos grupos serán las primeras en recibir el apoyo económico, cuyo monto para este programa es de 6,400 pesos bimestrales.

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La dispersión se realizará directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que no será necesario acudir a una sucursal para recibir el dinero. El calendario fue presentado por la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Quiénes reciben primero los 6,400 pesos de la Pensión Bienestar?

El primer depósito está programado para el martes 3 de noviembre y corresponde a las personas cuyo primer apellido comienza con la letra A.

La jornada continuará el miércoles 4 de noviembre con la letra B. Posteriormente, llegará el turno de quienes tienen apellidos que comienzan con C, cuya dispersión quedó distribuida en dos fechas consecutivas.

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De esta manera, el jueves 5 y el viernes 6 de noviembre están reservados para la letra C.

Calendario completo de depósitos para noviembre-diciembre de 2026

El último periodo de pagos de la Pensión del Bienestar se llevó a cabo durante septiembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la primera semana concentra los pagos de A, B y C, la distribución continuará durante el resto de noviembre. El programa contempla distintas jornadas para organizar la entrega de recursos y concluir el viernes 27, cuando recibirán su depósito las personas cuyos apellidos comienzan con W, X, Y y Z.

Estas son todas las fechas anunciadas para el último bimestre del año:

A: martes 3 de noviembre.

B: miércoles 4 de noviembre.

C: jueves 5 y viernes 6 de noviembre.

D, E y F: lunes 9 de noviembre.

G: martes 10 y miércoles 11 de noviembre.

H, I, J y K: jueves 12 de noviembre.

L: viernes 13 de noviembre.

M: martes 17 y miércoles 18 de noviembre.

N, Ñ y O: jueves 19 de noviembre.

P y Q: viernes 20 de noviembre.

R: lunes 23 y martes 24 de noviembre.

S: miércoles 25 de noviembre.

T, U y V: jueves 26 de noviembre.

W, X, Y y Z: viernes 27 de noviembre.

Cabe señalar que el lunes 16 de noviembre no aparece como fecha de depósito en la programación, por lo que los pagos correspondientes a la letra M comenzarán hasta el martes 17. Tampoco hay jornadas programadas durante los fines de semana.

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¿Qué hacer si el dinero todavía no aparece en la tarjeta?

Se espera que pronto se abra un registro a las Pensiones del Bienestar

Si llega la fecha correspondiente y el depósito no se refleja, lo recomendable es comprobar primero el saldo y los movimientos de la Tarjeta del Bienestar. Una demora en la actualización no significa necesariamente que el apoyo se haya perdido. Además, no existe obligación de retirar los recursos el mismo día, pues el dinero permanece disponible en la cuenta para utilizarse posteriormente.

Para solicitar orientación sobre algún inconveniente, los beneficiarios pueden comunicarse a la Línea del Bienestar, al 800 639 42 64, o acudir a un Módulo de Atención con identificación oficial, CURP y su tarjeta. También pueden consultar el saldo mediante la aplicación oficial del Banco del Bienestar o llamar al 800 900 2000 para utilizar el servicio telefónico automatizado.

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Un apoyo que también alcanza a otros programas sociales

El calendario por orden alfabético no se limita a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. La misma programación contempla a las beneficiarias de Mujeres Bienestar, que reciben 3,100 pesos bimestrales; a las personas con discapacidad, cuyo apoyo es de 3,300 pesos, y al Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, que entrega 1,650 pesos en su modalidad habitual. Aunque las fechas de dispersión coinciden, las cantidades dependen de cada programa. Para los adultos mayores, el depósito de noviembre-diciembre representa el último pago bimestral de 2026.