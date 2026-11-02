Critican a José Madero por ácido comentario sobre Freddie Mercury: “¿Cuándo el vato ya tenía sida?"

José Madero es blanco de críticas de parte de usuarios por compararse con el fallecido cantante de rock Freddie Mercury.

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José Madero tiene tantas polémicas como singles exitosos. A su colección de declaraciones controversiales ahora se suma una respuesta irónica que ha sido interpretada como una ofensa a la memoria de Freddie Mercury, el mítico vocalista de Queen.

Un fragmento de una transmisión en vivo compartida inicialmente en sus cuentas oficiales ha causado revuelo en X, antes Twitter. El video, retomado por la cuenta La Tía Sandra, abrió un debate en torno al cantante regiomontano.

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José Madero, quien aparece en una fiesta disfrazado de Drácula, lee comentarios hechos en tiempo real de sus seguidores.

De pronto, uno llama su atención: “Que me parezco a Freddie Mercury en su último video”, lee.

Con su característico estilo frontal, no dudó en externar su rechazo a la comparación: “No ma***, ¿cuándo el vato ya tenía sida... Todo jodido, ¿verdad? ¡Qué cule**! Ya quisiera ese güey".

En su publicación, el popular usuario de X no cuestiona las expresiones, solo las difunde; sin embargo, la reacción de otros usuarios fue repudiar al exvocalista de PXNDX.

“¿Neta el pende**** ese se cree mejor que Freddie Mercury?“, cuestionó un usuario. Otros fueron aún más incisivos al ironizar sobre antiguas declaraciones hechas por Madero en un pódcast respecto al impacto de no haber podido formar una familia propia: ”Pues hasta Freddy tuvo esposa y él se quedó con las ganas".

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Una publicación en redes sociales recopila comentarios de usuarios sobre una transmisión en directo donde el cantante José Madero comparó su aspecto con el de Freddie Mercury. (X)

¿Por qué José Madero resulta tan controversial para ciertas personas en redes sociales?

Este nuevo intento de cancelación digital refuerza la imagen de José Madero como una figura cuya franqueza y sentido del humor generan opiniones encontradas.

Personas que han crecido con su música desde su etapa en PXNDA están familiarizadas con su alta estima propia y la desbordante dosis de ironía de sus palabras.

Sin embargo, otro amplio sector que ha pasado de largo, tanto su etapa en el grupo de happy punk como en solitario, suele reaccionar con rechazo a sus dichos.

En defensa del artista, un usuario escribió: “No le saben al humor de Madero”. Su postura fue respaldada por otros seguidores.

Aunque las declaraciones de José Madero suelen tener matices, en el pasado sus declaraciones y actitudes arriba y abajo de los escenarios lo han puesto bajo el escrutinio público.

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El cantante José Madero interpreta una pieza musical frente a un micrófono en un escenario iluminado en tonos verdes y amarillos. (Instagram: José Madero)

¿Cuáles han sido las polémicas más sonadas de José Madero?

Desde su etapa como vocalista de PXNDX, Madero ha protagonizado episodios que lo colocaron bajo el escrutinio público, tanto por sus declaraciones como por su comportamiento frente a los seguidores.

Uno de los primeros conflictos surgió entre 2005 y 2006, cuando la banda fue señalada por presuntamente plagiar fragmentos de canciones de agrupaciones como My Chemical Romance, Green Day y Fall Out Boy. Madero defendió el trabajo del grupo al atribuir las similitudes a influencias musicales y coincidencias creativas.

Sin embargo, el episodio que más marcó su imagen ocurrió en abril de 2016. Durante una firma de autógrafos de su disco Carmesí, un video lo mostró limpiándose los besos que sus admiradoras le daban en las mejillas. Las imágenes se viralizaron y dieron origen al mote de #LadyPanda. El cantante explicó que buscaba evitar manchas de labial en las fotografías.

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José Madero habló sin rodeos sobre lo que implica no haber formado una familia mientras mantiene un trabajo que muchos considerarían ideal. (Javier Paniagua / YouTube)

Años después, en agosto de 2022, volvió a generar críticas durante un concierto en Tijuana. Madero pateó varios peluches del Dr. Simi que le lanzaron al escenario y destrozó un ramo de rosas. Mientras algunos asistentes calificaron sus acciones como groseras, otros las defendieron como parte de su estilo teatral en vivo.

Su trabajo musical tampoco ha estado exento de cuestionamientos. En 2017, la canción “Noche de Brujas”, incluida en el álbum Noche, provocó críticas por abordar las consecuencias de un tiroteo escolar ocurrido en Monterrey.

A estas controversias se sumaron, a finales de 2025, señalamientos sobre una presunta relación extramarital con la entonces esposa de su excompañero Arturo Arredondo, un episodio que reavivó las especulaciones sobre la ruptura de PXNDX.

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Aunque Madero ha reconocido que durante su juventud llegó a ser arrogante, su carrera solista continúa consolidándose. Su personalidad, no obstante, sigue siendo uno de los principales motivos de división entre sus seguidores y detractores.