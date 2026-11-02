Sobrina de Pablo Montero explota contra Azalia Ojeda y cuestiona a la producción de La Granja VIP 2026

La joven defendió a su tío frente al público y cuestionó la invitación de la exparticipante al foro. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

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Ana Sofía, sobrina de Pablo Montero, protagonizó un tenso cruce con Azalia Ojeda durante la gala dominical de La Granja VIP del 2 de noviembre. La joven asistió al foro para respaldar a su tío, nominado esa semana, y terminó por cuestionar la presencia de la séptima eliminada del reality en el programa.

El conductor Adal Ramones invitó a Ana Sofía a opinar sobre la nominación de Montero como “peor peón” de la semana. “Pues obviamente es totalmente estrategia. Yo todos los días me levanto muy temprano y me levantaba junto con ellos y veía que Fernando y él eran los primeritos en levantarse”, respondió la joven, quien también señaló que Kunno era el último en despertarse dentro de la competencia.

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Ana Sofía aprovechó la pregunta sobre la posición de su tío en la tabla para dirigir su molestia hacia la producción del programa. “Lo que yo veo son los comentarios. Sí, hay una tendencia en redes sociales, pero la tendencia no es positiva”, afirmó. Según la joven, el público está inconforme porque “no se están respetando los votos”.

La confrontación ocurrió horas antes de que el cantante quedara fuera de la competencia, en una gala marcada por acusaciones de estrategia entre los equipos rivales. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La sobrina de Montero cuestionó de forma directa la presencia de Azalia Ojeda en el foro. “Me sorprende muchísimo que esté aquí esta señora, que está eliminada y a ningún otro eliminado se le ha dado el lugar que se le está dando a ella”, declaró. Acto seguido, calificó a la exparticipante como “esta señora tan corriente y tan vulgar que todo el mundo lo sabe”.

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Azalia “La Negra” Ojeda y séptima eliminada de la temporada, no dejó pasar el comentario. “Corriente y vulgar tú, mi amor”, respondió de inmediato desde su lugar en el foro. Ana Sofía se negó a continuar el intercambio directo: “No voy a hablar contigo”, dijo, a lo que Ojeda replicó: “Ni yo contigo, preciosa. Dedícate a hablar de tu tío, que es una ‘macetota’”.

La sobrina de Montero retomó el término para criticar la estrategia de producción dentro del juego. “La ‘macetota’ no se queda como capataz. La ‘macetota’ no la plantan como peón porque les da miedo que pueda ganar capataz”, expresó. Azalia cerró el cruce con una última provocación: “Ni hubiera querido, preciosa. Deberías de entrar. Deberías de entrar a ayudarle”.

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Tras el intercambio, Adal Ramones intervino para responder al cuestionamiento de Ana Sofía sobre la transparencia de las votaciones. “La Granja VIP respeta totalmente los votos”, afirmó el conductor.

El conductor Adal Ramones tuvo que intervenir para defender el sistema de votación del programa tras el tenso intercambio. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Pablo Montero salió del reality minutos después de la confrontación

El intercambio entre Ana Sofía y Azalia Ojeda ocurrió minutos antes de que la producción confirmara la octava eliminación de la temporada. Pablo Montero quedó fuera de la competencia tras el conteo de votos de la gala, luego de que cuatro granjeros nominados —Rafael Mercadante, Niurka Marcos, Kevyn “Bicolor” Contreras y Mono Osuna— resultaran salvados por el público en rondas sucesivas.

Fue entonces que Ana Sofía volvió a ser cuestionada por los conductores y criticó nuevamente a la producción del reality: “Esperaba que me callaran la boca pero evidentemente se hizo lo que mejor le convenía a la producción. Sabemos que tienen programas por delante y que tienen que mantener. A mí me parece que TV Azteca era un ‘nice to have’ tener a Pablo Montero después de 25 años de trayectoria en otro lugar... pero bueno, al final no podían desarmar al equipo de Mane y sus secuaces. Creo al final lo dominábamos. Creo que el programa se ha vuelto bastante predecible”, aseguró visiblemente frustrada.

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Posteriormente Pablo arribó al foro y la joven lo recibió con un abrazo y de inmediato le informó lo que ha sucedido: “Qué bueno que saliste porque te están haciendo m*rd*”. Ante dichas revelaciones el cantante permaneció en estado de shock.