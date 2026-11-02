México

¿Quién es César Romo, el futbolista vinculado con Paola Dalay tras su separación de José Eduardo Derbez?

La pareja anunció el fin de su relación de casi seis años mediante un video en redes sociales

Tres fotografías que presentan a José Eduardo Derbez a la izquierda, César Romo al centro con camiseta de fútbol y Paola Dalay a la derecha
La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez abrió una nueva ola de especulaciones sobre la vida sentimental de ambos. (Instagram)
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La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez abrió una nueva ola de especulaciones sobre la vida sentimental de ambos.

La pareja anunció el fin de su relación de casi seis años mediante un video en redes sociales, donde aseguró que mantendrá una comunicación cordial por el bienestar de su hija Tessa, de dos años.

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Aunque ninguno detalló las razones de la ruptura, el nombre de César Romo, futbolista de la Kings League Américas, comenzó a circular como un supuesto tercero en discordia. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación pública de un romance entre él y la influencer.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay confirman su separación - (Instagram)

¿Quién es César Romo y en qué equipo juega?

César Romo es un futbolista mexicano de 30 años, nacido el 17 de diciembre de 1995. Se desempeña como defensa en Raniza FC, equipo de la Kings League Américas, y mide aproximadamente 1.75 metros.

En redes sociales utiliza la cuenta de Instagram @clromos, donde comparte videos de sus goles y jugadas con el conjunto. Su nombre adquirió notoriedad luego de que usuarios lo identificaran como el hombre que aparece junto a Paola Dalay en una fotografía tomada durante el Gran Premio de México de Fórmula 1.

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Un hombre con camiseta a rayas verdes y negras y pantalones cortos negros grita con la boca abierta y las manos flexionadas hacia el frente
El nombre de César Romo, futbolista de la Kings League Américas, comenzó a circular como un supuesto tercero en discordia. (Instagram: César Ramos)

La fotografía de Paola Dalay y César Romo que desató rumores

Antes de anunciar la ruptura con José Eduardo Derbez, Dalay publicó una imagen desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la que aparece abrazada por la cintura por un hombre con gorra y gafas de sol.

Usuarios de redes sociales señalaron que se trataría de Romo, quien también habría republicado la fotografía en sus historias.

La influencer compartió además videos de una cena posterior en Honey Restaurants, sobre Paseo de la Reforma, aunque en esas publicaciones no mostró al futbolista ni etiquetó su cuenta.

La versión de que ambos llevarían tiempo saliendo fue difundida por la cuenta de espectáculos Reina Venenosa, que sostuvo que Romo “habría sido captado en una actitud cariñosa con Paola Dalay en un evento deportivo durante este fin de semana”.

Un hombre con gafas oscuras y una mujer con camisa blanca posan con gorras de béisbol en un evento público
César Ramos y Paola Dalay asisten con gorras deportivas a una jornada en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Instagram)

¿César Romo fue el motivo de la separación de José Eduardo Derbez?

Las versiones sobre un posible vínculo entre Dalay y Romo también apuntaron a que su cercanía habría influido en la ruptura. No obstante, esas afirmaciones no han sido respaldadas por los involucrados.

José Eduardo negó que una infidelidad fuera la causa de la separación. En el video donde anunciaron el fin de su relación, expresó: “Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”.

El actor también explicó ante medios que la relación atravesaba una crisis desde que comenzaron los rumores, aunque ambos habían intentado salvarla. Por ahora, ni Paola Dalay, ni José Eduardo Derbez, ni César Romo han aclarado la naturaleza del vínculo entre la influencer y el futbolista.

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