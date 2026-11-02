INDEP subastará motocicletas de lujo de Ryan Wedding, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Subastará INDEP en CDMX más de 60 motocicletas de alta gama y competencia que fueron decomisados a Ryan Wedding. (FBI Los Ángeles/AP)

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El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) subastará el 11 y 12 de noviembre en Ciudad de México 62 motocicletas de alta gama decomisadas en diciembre de 2025 en operativos a Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense acusado de dirigir una de las redes de narcotráfico más grandes que han operado entre Colombia, México, Estados Unidos y Canadá.

La colección, valuada por el FBI en aproximadamente 40 millones de dólares, incluye prototipos de fábrica de MotoGP, motos clásicas de Grand Prix de 500cc, modelos de Superbike y piezas de colección fabricadas entre los años 60 y 2020, bajo las marcas Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Suzuki y Yamaha.

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Los 620 lotes de bienes muebles que integran la subasta también incluyen aeronaves, embarcaciones, joyería, vehículos eléctricos, automóviles de uso personal y blindados. Sólo de las lujosos motos, los precios de salida van de 21 mil 500 a dos millones 547 mil 200 pesos.

Ryan Wedding, un exsnowboarder olímpico canadiense acusado de convertirse en un capo del contrabando de cocaína vinculado a múltiples asesinatos relacionados con el narcotráfico, es escoltado por agentes del FBI mientras llega esposado al Aeropuerto Internacional de Ontario, en California, Estados Unidos. 23 de enero de 2026, en esta captura de pantalla tomada de video. FBI/Handout via REUTERS ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

El registro de participantes cierra el 10 de noviembre, la misma fecha límite para cubrir la garantía de seriedad. La subasta se realizará en el salón Ambrosía, ubicado en Periférico Sur 3395, Ciudad de México, a partir de las 09:00 horas.

El INDEP confirma que los bienes están en proceso de extinción de dominio

Las 62 motocicletas llegaron al gobierno federal tras cuatro cateos ejecutados el 24 de diciembre de 2025 en inmuebles de Ciudad de México y Estado de México, dentro de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en colaboración con el FBI, la Real Policía Montada de Canadá y el Departamento de Policía de Los Ángeles.

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El valor de las 62 motocicletas sería cercano a los 40 millones de dólares. Crédito: X - @FBILosAngeles

En esos operativos, las autoridades también aseguraron dos vehículos de lujo, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos útiles, un cargador, dosis de metanfetamina y marihuana, y documentación diversa. El INDEP confirmó en su convocatoria que los bienes se encuentran en proceso de extinción de dominio.

La totalidad de los 62 lotes de motocicletas está concentrada en la misma dirección: Ceylan 470, colonia Estación Pantaco, alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, que corresponde al domicilio capitalino intervenido durante los cateos de diciembre. La coincidencia de ubicación, cantidad exacta de unidades y marcas es plena con lo reportado por las autoridades al momento del aseguramiento.

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La colección incluye vehículos usados en el Mundial de MotoGP

Foto: SSPC

El FBI Los Ángeles difundió fotografías de la colección días después del operativo, en las que se distinguen motocicletas de competición alineadas en filas dentro de una bodega cerrada, con números de carrera y libreas características del Mundial de MotoGP.

El hallazgo más significativo de la colección es la cantidad de Ducati Desmosedici GP. El listado oficial del INDEP registra once unidades de esta serie: modelos GP1, GP3, GP4, GP6, GP7, GP8 —dos unidades—, GP9, GP10, GP11, GP15, GP18 —dos unidades— y una denominada Desmosedici SPA.

Motos a subastar. (Indep)

Las Desmosedici GP son prototipos de fábrica diseñados exclusivamente para competir en el Campeonato Mundial de MotoGP. No son motocicletas de venta al público: cada unidad fue construida para correr en el Gran Circo y está asociada a los años de actividad del equipo oficial Ducati Corse en la categoría. Los precios de salida de los lotes Desmosedici GP dentro de la subasta van de dos millones 71 mil 700 a dos millones 547 mil 200 pesos.

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Medios especializados en motociclismo, como Crash.net y Mundo Deportivo, reportaron tras la difusión de las fotografías del FBI que la colección incluía motos vinculadas a pilotos como Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso, Loris Capirossi y Andrea Iannone.

Además de las Desmosedici, el catálogo incluye otras piezas de alto valor para el coleccionismo: una Honda NS500 de 1984 (lote 47), prototipo de Grand Prix de 500cc; una Honda NSR500 de 1987 (lote 413); una Honda RVF750R de 1984 (lote 307); una Suzuki RGB500 de 1981 (lote 421), otra moto de fábrica de Grand Prix 500cc; una MV Agusta de 1976 (lote 42); y una Honda RC213V de 2018 (lote 185), prototipo moderno de MotoGP.

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Motos a subastar. (Indep)

El precio de salida más bajo del catálogo corresponde a una KTM 390 Duke (lote 90), ofertada en 21 mil 500 pesos. El más alto pertenece a la Ducati Desmosedici GP7 de 2006 (lote 282), con precio de salida de dos millones 547 mil 200 pesos.

Ryan Wedding: de los Juegos Olímpicos de 2002 a los 10 más buscados del FBI

Ryan James Wedding, de 44 años, representó a Canadá en snowboard en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, donde compitió en eslalon gigante paralelo. Su última aparición en competencia registrada fue el 31 de marzo de 2002. Con el tiempo su nombre desapareció del circuito deportivo y reapareció en expedientes judiciales estadounidenses.

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En 2008, el FBI lo detuvo en San Diego en una operación encubierta por conspiración para distribuir cocaína. Fue sentenciado en 2010 a cuatro años de prisión. Tras salir en libertad, según la fiscalía federal de Los Ángeles, construyó una organización que trasladaba cocaína desde Colombia hacia Canadá, a través de México y el sur de California, usando camiones de carga pesada y empresas fachada constituidas en México, Canadá, Italia y el Reino Unido.

(Foto: COC/Andre Forget)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Wedding de liderar una empresa criminal continua, ordenar homicidios, lavar activos y manipular testigos. La organización, que se ligó al Cártel de Sinaloa, generó más de mil millones de dólares anuales en ganancias ilícitas, según declaraciones de la entonces fiscal general Pam Bondi, y movía aproximadamente 60 toneladas métricas de cocaína al año.

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En octubre de 2024, un gran jurado federal en Los Ángeles emitió una acusación sustitutiva contra Wedding y más de una decena de coacusados. En noviembre de 2025, el Departamento de Estado anunció cargos adicionales relacionados con el asesinato de un testigo federal, Jonathan Acebedo-García, ejecutado en un restaurante de Medellín, Colombia. Las autoridades señalaron que Wedding había publicado la foto del testigo en el sitio de noticias falsas The Dirty News, lo que derivó en su muerte.

En marzo de 2025, el FBI incluyó a Wedding en su lista de los Diez Más Buscados. La recompensa combinada por su captura llegó a 15 millones de dólares: 10 millones del Departamento de Estado y 5 millones adicionales del FBI. El director de la agencia, Kash Patel, lo calificó como “la versión moderna de El Chapo y Pablo Escobar”.

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Wedding fue detenido en Ciudad de México la noche del 22 de enero de 2026 y trasladado a Estados Unidos, donde compareció ante un tribunal federal en Santa Ana, California, el 26 de enero, y se declaró no culpable.

Las versiones sobre el desenlace difieren: el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch informó que Wedding “se entregó voluntariamente” en la embajada de Estados Unidos; el FBI presentó la detención como resultado de un operativo conjunto, y el abogado defensor de Wedding rechazó la versión de entrega voluntaria.

El inicio formal del juicio está previsto para 26 de octubre de 2027, tras una solicitud conjunta de fiscalía y defensa. El tribunal calificó el caso como “inusual y complejo” por el número de acusados y la naturaleza de los cargos.

La historia de Wedding es también objeto de una docuserie internacional titulada Snow King: From Olympian to Narco, que será producida por los mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna a través de su productora La Corriente del Golfo, en colaboración con Dogwoof, Visitor Media, Rolling Stone Films y CBC. El rodaje inició en enero de 2025 y abarcó locaciones en Estados Unidos, Canadá y México. La producción no tiene aún fecha de estreno.