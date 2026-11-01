México

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 1 de noviembre

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Antes de salir rumbo al trabajo o la escuela, revisa el reporte de la calidad del aire, así como la intensidad de los Rayos Ultra Violeta, en la Ciudad de México y zona conurbada del Estado de México.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México publica cada hora el estado del ambiente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

PUBLICIDAD

Junto con el reporte, las autoridades capitalinas comparten una serie de recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y en particular para grupos sensibles.

Con los resultados del estado del aire, también se pueden aplicar medidas como la Contingencia Ambiental y el Doble Hoy no Circula.

Este es el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire de este 1 de noviembre para la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

Mala calidad del aire en CDMX y Edomex

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Mala”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Alto".

PUBLICIDAD

Los capitalinos y mexiquenses deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 4, esto significa que “necesita protección” si se va a salir al aire libre.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Mala

Benito Juárez (BJU): Aceptable

Azcapotzalco (CAM): Sin datos o en mantenimiento

Coyoacán (CCA): Mala

Cuajimalpa (CUA): Buena

Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Aceptable

Venustiano Carranza (MER): Aceptable

Miguel Hidalgo (MGH): Sin datos o en mantenimiento

Álvaro Obregón (PED): Aceptable

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Aceptable

Iztapalapa (UIZ): Aceptable

Mientras que en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Aceptable

Nezahualcóyotl (FAR): Buena

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Sin datos o en mantenimiento

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Buena

Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, las recomendaciones por la calidad del aire

Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.

Señalada con el color verde, el índice más bajo es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, identificado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles deben considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un aumento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay incremento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último índice, ubicado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un alza importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México 1 de noviembre de 2026: Se reporta sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 1 de noviembre de 2026: Se reporta sismo de magnitud 4.3 en Chiapas

EN VIVO | Primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo: Grecia Quiroz exige a Claudia Sheinbaum investigar “hasta las últimas consecuencias” el caso

Este 1 de noviembre se cumple un año del magnicidio contra el entonces presidente municipal

EN VIVO | Primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo: Grecia Quiroz exige a Claudia Sheinbaum investigar “hasta las últimas consecuencias” el caso

Barbacoa de pollo sin horno: el truco para prepararla en cazuela y conseguir un guiso suave y sabroso

Esta receta casera se prepara con una salsa de chiles guajillo, pasilla y puya, además de papas, zanahorias y aceitunas

Barbacoa de pollo sin horno: el truco para prepararla en cazuela y conseguir un guiso suave y sabroso

De Inés Gómez Mont a Laura Bozzo: las celebridades que enfrentan o tuvieron ficha roja de la Interpol

El arresto de Inés Gómez Mont expone los casos de figuras del espectáculo cuyas órdenes de aprehensión traspasaron las fronteras y movilizaron a corporaciones policiacas en más de 190 países

De Inés Gómez Mont a Laura Bozzo: las celebridades que enfrentan o tuvieron ficha roja de la Interpol

Ring Royale 2: revelan quiénes son los influencers que pelearán en el evento de Poncho de Nigris

Celebridades como Wendy Guevara y el Sargento Matute son algunas de las celebridades que estarán en el cuadrilátero

Ring Royale 2: revelan quiénes son los influencers que pelearán en el evento de Poncho de Nigris
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de noviembre: marchan en Uruapan a un año del asesinato de Carlos Manzo

Tras un año del asesinato de Carlos Manzo, esta es la tarea de cada eslabón de la cadena que terminó con la vida de Carlos Manzo

Caen por extorsión "El Chulo" y "El Gil", operadores de La Nueva Familia Michoacana en Toluca

A un año de Carlos Manzo, Tafolla acusa que Morena “necesita que venga Estados Unidos” para entregar a ‘narcopolíticos’

Se cumple un año del asesinato de Carlos Manzo: así fue el crimen frente a decenas de personas que sacudió a Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Con grandes arcos de cempasúchil y mariposas: así se ve la tumba de Jenni Rivera este Día de Muertos

Con grandes arcos de cempasúchil y mariposas: así se ve la tumba de Jenni Rivera este Día de Muertos

De Inés Gómez Mont a Laura Bozzo: las celebridades que enfrentan o tuvieron ficha roja de la Interpol

Ring Royale 2: revelan quiénes son los influencers que pelearán en el evento de Poncho de Nigris

Exatlón México: Filtran nombre de quién sale eliminado hoy domingo 1 de noviembre del 2026

Así se vivió La Mole Horror Edition 2 con la estrella de It: Welcome to Derry y Magnus Mefisto

DEPORTES

GP México 2026 EN VIVO Fórmula 1: Kimi Antonelli se corona campeón

GP México 2026 EN VIVO Fórmula 1: Kimi Antonelli se corona campeón

Valtteri Bottas causa bandera roja en el Gran Premio de México

Ring Royale 2: revelan quiénes son los influencers que pelearán en el evento de Poncho de Nigris

Así fue el disfraz de Joker con el que Canelo Álvarez conquistó Halloween

La emotiva felicitación de Oleksandr Usyk a Canelo Álvarez tras su victoria contra Mbilli: “Sé cuanto esfuerzo le pusiste”