La tumba de la cantante Jenni Rivera fue decorada con motivo del Día de Muertos. En el lugar se instalaron arcos elaborados con flores de cempasúchil de color naranja y figuras de mariposas monarca. La estructura principal enmarca una fotografía de la intérprete, acompañada de arreglos florales adicionales alrededor de la lápida, situada en una sección delimitada por una reja de metal.

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Chiquis Rivera compartió este 31 de octubre un video en Instagram donde muestra el homenaje que mandó colocar en la tumba de su madre, Jenni Rivera, con motivo del Día de Muertos.

El arreglo floral, instalado en el cementerio All Souls Cemetery de Long Beach, California, incluye arcos de cempasúchil, mariposas monarca y una gran fotografía de la cantante.

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“La ofrenda que le mandé hacer a mi mamá, con todo mi amor”, escribió Chiquis en la publicación que acompañó el clip, musicalizado con la canción “Mariposa de Barrio”.

Así luce el altar en la tumba de Jenni Rivera

Con grandes arcos de cempasúchil y mariposas: así se ve la tumba de Jenni Rivera este Día de Muertos

La decoración se compone de varios elementos distribuidos en el espacio donde descansan los restos de la cantante. Un arco de flores de cempasúchil rodea la fotografía de Jenni Rivera colocada sobre la lápida, coronado por una cruz en la parte superior.

Frente a la tumba se levanta un segundo arco con el mismo diseño floral. El resto del espacio quedó rodeado de flores de cempasúchil, de manera que el color naranja predomina en todo el montaje.

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Como sello distintivo de la cantante, el altar incorpora mariposas monarca entre los arreglos, en referencia directa al tema musical que da título a uno de sus discos más conocidos, “Mariposa de Barrio”.

Chiquis Rivera mandó a hacer la decoración para su madre con motivo del Día de Muertos

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El montaje estuvo a cargo del taller Isabel Creations, al que Chiquis reconoció públicamente por el trabajo realizado para materializar el homenaje. La hija mayor de la cantante no detalló el costo ni el tiempo de elaboración del altar.

La fecha coincide con la temporada en que las familias mexicanas y méxico-americanas visitan los cementerios para colocar ofrendas, flores y recuerdos a sus familiares fallecidos, de acuerdo con la tradición del Día de Muertos.

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Chiquis invitó a los seguidores de Jenni Rivera a visitar la tumba en Long Beach

Tras publicar las imágenes, Chiquis extendió una invitación abierta a los admiradores de su madre. “Los invito con mucho cariño a que vayan a visitarla en All Souls Cemetery, en Long Beach. Gracias por el amor que siempre le brindan y por mantener viva su memoria”, escribió.

Jenni Rivera es una de las leyendas de la música del regional mexicano (Foto: YouTube/ YoAmoSanPedrodelaCueva)

El cementerio se ubica en el 4400 de Cherry Ave., en Long Beach, California, ciudad natal de la cantante. Quienes acudan al lugar pueden tomarse fotografías junto a la instalación floral y dejar sus propios recuerdos en honor a la intérprete.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Jenni Rivera?

Jenni Rivera murió el 9 de diciembre de 2012 en un accidente de avión en el municipio de Iturbide, Nuevo León, minutos después de despegar del Aeropuerto Internacional de Monterrey con destino a Toluca. La cantante viajaba en un Learjet 25 con matrícula N345MC, junto con seis personas más: su relacionista público, su abogado, el maquillista, el estilista y los dos pilotos. No hubo sobrevivientes.

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Se desconoce la causa del accidente donde murió Jenni Rivera

El informe de la Dirección General de Aeronáutica Civil de México, cerrado en diciembre de 2014, no logró establecer una causa definitiva del accidente. El director de aviación civil de ese entonces, Gilberto López Meyer, sostuvo que los resultados no eran concluyentes.

Foto: Francisco Rodríguez/Cuartoscuro

Sin embargo, el reporte sí documentó varias irregularidades:

Edad y licencias de los pilotos : el piloto al mando tenía 78 años, por encima del límite permitido para operar la aeronave con la carga que llevaba. El copiloto, de 21 años, no contaba con licencia válida para volar ese tipo de avión.

Antigüedad del avión : la aeronave tenía más de 40 años y registros de mantenimiento cuestionados. Había sufrido un accidente previo en 2005.

Fallas reportadas : tripulaciones anteriores habían señalado que el avión volaba “desalineado” y presentaba vibraciones al alcanzar velocidad de crucero. La empresa dueña del aparato no permitía anotar estas fallas en la bitácora.

Pérdida de control en ascenso: los radares registraron cambios súbitos de velocidad y altitud cuando el avión cruzaba los 28,000 pies, lo que derivó en una caída casi vertical a una velocidad superior a la máxima operativa de la aeronave.

Por qué no se pudo determinar la causa exacta del accidente

Cada vez más son los fans que piensan que Jenni Rivera está viva (ig: jennirivera)

La investigación se vio limitada porque la grabadora de datos de vuelo quedó destruida por el impacto y no se pudo recuperar información. La caja negra de voz de cabina nunca se encontró entre los restos.

Una hipótesis apuntó a una falla en el estabilizador horizontal, pero la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB), tras analizar el actuador del estabilizador, no halló evidencia de daño previo y cuestionó esa conclusión por falta de datos que la respaldaran.

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En 2017, el abogado de la cantante dio a conocer un informe posterior de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), realizado en colaboración con autoridades mexicanas, que atribuyó el accidente a la fatiga de un tornillo tipo acme del sistema de estabilización del estabilizador horizontal, resultado de una lubricación insuficiente que provocó desgaste y trasroscado.

El reporte oficial mexicano, no obstante, describió el siniestro como resultado de una cadena de errores y omisiones —desde licencias irregulares hasta fallas de mantenimiento— más que de un único factor comprobado.