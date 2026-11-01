Barbacoa de pollo sin horno: el truco para prepararla en cazuela y conseguir un guiso suave y sabroso

Esta receta casera se prepara con una salsa de chiles guajillo, pasilla y puya, además de papas, zanahorias y aceitunas

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La barbacoa es uno de los platillos tradicionales más apreciados de la gastronomía mexicana, pero no siempre es necesario contar con un horno o realizar una preparación complicada para disfrutar de un guiso lleno de sabor.

Una alternativa es preparar barbacoa de pollo en cazuela, utilizando una mezcla de chiles secos, verduras y aceitunas que permite conseguir una carne suave y jugosa.

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Esta receta, compartida por Doña Ángela, en su canal de YouTube De Mi Rancho Tu Cocina, destaca por su preparación casera y por utilizar ingredientes que pueden conseguirse fácilmente en el mercado o en cualquier tienda de abarrotes.

El procedimiento consiste en elaborar una salsa con tres variedades de chile, acomodar el pollo por capas junto con las verduras y cocinarlo lentamente en una cazuela tapada con papel aluminio. De esta manera, el vapor y la salsa ayudan a mantener la humedad de la carne durante la cocción.

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar barbacoa de pollo en cazuela?

Uno de los elementos principales de esta receta es la salsa, que combina chiles guajillo, pasilla y puya. A esta mezcla se incorporan especias y aromáticos que aportan profundidad al sabor del guiso.

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Para preparar aproximadamente dos kilos de pollo se necesitan los siguientes ingredientes:

Esta receta casera se prepara con una salsa de chiles guajillo, pasilla y puya, además de papas, zanahorias y aceitunas

Para la salsa:

15 chiles guajillo.

3 chiles pasilla.

6 chiles puya.

Un trozo de cebolla.

3 dientes de ajo.

2 hojas de laurel.

Un puñito de pimienta negra.

2 clavos de olor.

Sal al gusto.

1 cucharadita de vinagre blanco.

Un poco de aceite.

Agua suficiente para suavizar los chiles.

Para el guiso:

2 kilos de pollo.

2 o 3 zanahorias.

3 papas.

Un frasco pequeño de aceitunas.

Sal al gusto.

La salsa de chiles previamente preparada.

¿Cómo preparar la salsa de tres chiles para la barbacoa?

El primer paso consiste en retirar las semillas de los chiles guajillo, pasilla y puya. Una vez limpios, se colocan en una cazuela con aceite caliente para dorarlos ligeramente.

Es importante evitar que se quemen, ya que esto podría darle un sabor amargo a la preparación. Después se incorpora un trozo de cebolla, los tres dientes de ajo, las hojas de laurel, la pimienta negra y los dos clavos de olor.

Cuando los ingredientes hayan recibido una ligera pasada por el aceite, se agrega un poco de agua y se deja hervir la mezcla hasta que los chiles estén suaves.

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Posteriormente, se retira del fuego y se deja enfriar antes de llevarla a la licuadora. Para facilitar el procedimiento, se puede moler en dos partes y agregar sal al gusto, además de una cucharadita de vinagre blanco.

El resultado debe ser una salsa espesa y bien integrada, que servirá para condimentar las diferentes capas de pollo y verduras.

Pechuga de pollo de corral (Adobe Stock).

Preparación del pollo con papas, zanahorias y aceitunas

Mientras los chiles se suavizan, se pueden preparar las verduras. Las zanahorias deben pelarse y cortarse en rodajas, mientras que las papas se cortan en cuadritos.

Para evitar que las papas se oscurezcan mientras se termina de preparar la salsa, se recomienda colocarlas en un recipiente con agua.

Una vez que todos los ingredientes estén listos, se utiliza una cazuela para comenzar a montar el guiso.

Primero se agregan aproximadamente tres cucharadas de la salsa de chiles en el fondo del recipiente. Encima se coloca una primera capa de pollo y se distribuye un poco más de salsa para cubrir la carne.

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Después se incorporan algunas rodajas de zanahoria, papas y la mitad de las aceitunas, previamente escurridas. Se agrega un poco de sal y se repite el procedimiento con otra capa de pollo, salsa y verduras.

Finalmente, se distribuyen las aceitunas restantes y se añade el resto de la salsa para que todos los ingredientes queden bien condimentados.

La recomendación es procurar que el pollo tenga suficiente salsa entre las capas para que absorba los sabores durante la cocción.

¿Cuánto tiempo debe cocinarse la barbacoa de pollo sin horno?

Uno de los detalles más importantes de esta receta es que no necesita horno. La cocinera utiliza una cazuela convencional, que cubre con papel aluminio para evitar que escape el vapor durante la preparación.

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Una vez que el recipiente está bien tapado, se coloca sobre el comal y se deja cocinar durante aproximadamente una hora y media.

Sin embargo, es importante revisar periódicamente la preparación para evitar que se pegue en el fondo o se queme. El tiempo puede variar dependiendo de la intensidad del fuego, el tamaño de las piezas de pollo y el tipo de cazuela utilizada.

Antes de servir, se debe comprobar que el pollo esté completamente cocido y que las verduras tengan una consistencia suave.

¿Con qué se puede acompañar la barbacoa de pollo?

Cuando el guiso está listo, el resultado es una preparación con pollo suave, verduras cocidas y una salsa de chiles que concentra los sabores de todos los ingredientes.

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Para servirla, Doña Ángel, en De Mi Rancho Tu Cocina, propone acompañarla con pasta a la crema, aunque también señala que puede disfrutarse con arroz blanco o arroz rojo.

Otra opción es servirla con tortillas de maíz calientes, especialmente si se busca aprovechar la salsa y preparar pequeños tacos con las piezas de pollo.

Esta barbacoa de pollo en cazuela es una alternativa para quienes desean preparar un platillo casero sin utilizar horno ni recurrir a procedimientos complicados. Su combinación de chiles secos, especias, papas, zanahorias y aceitunas permite llevar a la mesa un guiso abundante, ideal para compartir en familia.

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