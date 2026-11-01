México

Receta de flan de café sin horno y con pocos ingredientes

Cremoso, aromático y fácil de desmoldar, este flan de café es una opción práctica para preparar con anticipación y servir frío

Flan redondo con caramelo, granos de café y cacao encima, servido en un plato blanco junto a una cuchara sobre una mesa de madera.
El aroma del café y la textura cremosa del flan se unen en un postre fácil de preparar, sin horno y con pocos ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hay postres que convierten ingredientes sencillos en una preparación especial, y el flan de café es uno de ellos. Su textura suave, el aroma del café y la capa de caramelo forman una combinación ideal para cerrar una comida familiar.

Esta receta no necesita horno y se prepara con pocos ingredientes. El flan se cocina a baño María sobre la estufa, una técnica sencilla que permite obtener una consistencia cremosa y firme.

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Receta de flan de café sin horno

El flan de café es un postre frío elaborado con leche condensada, leche evaporada, huevos y café soluble. La mezcla se vierte sobre una base de caramelo y se cocina lentamente hasta que cuaja.

El resultado debe ser suave, compacto y fácil de desmoldar. Para evitar que tenga demasiadas burbujas, es recomendable batir los ingredientes sin exceso y colar la mezcla antes de colocarla en el molde.

Ingredientes para el flan de café

  • 1 lata de leche condensada, de aproximadamente 395 g
  • 1 lata de leche evaporada, de aproximadamente 395 ml
  • 4 huevos grandes
  • 2 a 3 cucharadas de café soluble
  • 2 cucharadas de agua caliente
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 100 g de azúcar para el caramelo
  • 2 a 3 cucharadas de agua para el caramelo

También necesitarás un molde resistente al calor, una olla grande con tapa, un colador fino y un recipiente amplio para preparar la mezcla.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 20 minutos
  • Cocción a baño María: 40 a 50 minutos
  • Refrigeración: 4 horas como mínimo
  • Tiempo total aproximado: 5 horas y 10 minutos
  • Rendimiento: 8 porciones
Molde metálico con batidor, latas, cuatro huevos, café en polvo y líquido, azúcar, sal y frasco sobre una mesa de madera.
El flan de café es un postre frío elaborado con leche condensada, leche evaporada, huevos y café soluble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer flan de café sin horno

  1. Coloca el azúcar y el agua para el caramelo en una olla pequeña. Cocina a fuego medio sin remover hasta que el azúcar se derrita y adquiera un color ámbar dorado.
  2. Retira la olla del fuego y vierte el caramelo en el molde. Inclina el recipiente con cuidado para cubrir toda la base. Reserva mientras preparas la mezcla.
  3. Disuelve el café soluble en el agua caliente. Mezcla hasta que no queden grumos y deja reposar unos minutos.
  4. Coloca en un recipiente los huevos, la leche condensada, la leche evaporada, la vainilla, la sal y el café disuelto.
  5. Bate todos los ingredientes hasta obtener una preparación uniforme. No batas demasiado, porque el exceso de aire puede formar agujeros en el flan.
  6. Pasa la mezcla por un colador fino. Este paso ayuda a eliminar restos de huevo y burbujas, además de mejorar la textura final.
  7. Vierte la mezcla en el molde, sobre el caramelo. Cubre el recipiente con papel aluminio o con una tapa resistente al calor.
  8. Coloca el molde dentro de una olla grande. Añade agua caliente hasta que llegue aproximadamente a la mitad de las paredes del molde.
  9. Tapa la olla y cocina a fuego bajo durante 40 a 50 minutos. El agua debe mantenerse caliente, pero no debe hervir de manera intensa.
  10. Revisa la cocción al insertar un cuchillo o un palillo en el centro. El flan estará listo cuando salga limpio o con unas pocas gotas de crema.
  11. Retira el molde del baño María y deja que se enfríe a temperatura ambiente.
  12. Refrigera durante 4 horas como mínimo. Si deseas una textura más firme, déjalo en el refrigerador toda la noche.
  13. Para desmoldar, pasa un cuchillo fino por las orillas del flan. Coloca un plato hondo sobre el molde y voltéalo con un movimiento firme.

Si el caramelo se adhiere al molde, coloca la base sobre un paño tibio durante unos segundos. El calor ayudará a que se derrita ligeramente y facilitará el desmolde.

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Porción de flan con caramelo en un plato junto a una cuchara, granos de café, menta y una taza de café sobre una mesa de madera.
El resultado debe ser suave, compacto y fácil de desmoldar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para obtener un flan cremoso

La cocción es uno de los puntos más importantes de esta receta. Un fuego demasiado alto puede provocar que el flan quede duro, con agujeros o con una textura irregular. Mantén la estufa a fuego bajo y revisa que el agua del baño María no se evapore por completo.

También es importante no exceder el tiempo de cocción. El centro debe conservar un ligero movimiento al retirar el molde, ya que terminará de asentarse durante la refrigeración.

El café soluble puede ajustarse al gusto. Utiliza 2 cucharadas para obtener un sabor moderado o 3 cucharadas si prefieres una nota más intensa. También puedes añadir una pizca de canela o una cucharada de licor de café, siempre que el postre no sea para niños.

¿Cómo servir el flan de café?

Sirve el flan frío y cubierto con el caramelo que queda en el molde. Puedes decorarlo con crema batida, cacao en polvo, chocolate rallado o algunos granos de café cubiertos con chocolate.

Este postre combina bien con café americano, espresso, capuchino o té negro. Si buscas un contraste de temperatura, acompaña cada porción con una pequeña bola de helado de vainilla.

Flan con caramelo en un plato llano, junto a una taza de café, una pequeña jarra de vidrio y cubiertos sobre una mesa de madera.
El café soluble puede ajustarse al gusto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conservación del flan

Guarda el flan en el refrigerador, cubierto con papel film o dentro de un recipiente hermético. Puede conservarse durante 3 a 4 días.

Evita dejarlo a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Mantenerlo frío ayuda a conservar su textura, sabor y seguridad alimentaria.

Valor nutricional aproximado

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 310 kcal
  • Proteínas: 8 g
  • Carbohidratos: 40 g
  • Grasas: 10 g
  • Azúcares: 35 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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