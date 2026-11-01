El Komander comparte imágenes del emotivo funeral de su bebé: “Dios te recoja, chaparrito”

El cantante Alfredo Ríos, conocido como El Komander, compartió fotografías en memoria de su hijo junto a una ofrenda floral fúnebre. (Instagram: Komander)

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Alfredo Ríos, cantante de narcocorridos conocido como El Komander, compartió el 30 de octubre el deceso del menor de sus hijos.

Un día después de anunciar el trágico suceso, el artista difundió en Instagram aspectos del funeral de José Eliseo Ríos Ávila, cuyas causas de muerte se mantienen bajo reserva.

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Así fue el funeral del hijo menor de El Komander

La noticia conmocionó a los fanáticos del intérprete no solo por su naturaleza trágica, sino porque el nacimiento de José Eliseo Ríos era un hecho conocido solo por su entorno más cercano.

Este sábado, El Komander subió a sus historias en Instagram imágenes y un breve video del funeral. Una primera foto muestra varias coronas fúnebres de rosas blancas apiladas en una funeraria.

El cantante acompañó la fotografía con un emotivo mensaje en memoria de su hijo: “Dios te recoja, chaparrito, te amamos mucho”.

Otras historias muestran detalles como un enorme ángel hecho con rosas blancas y azules, así como el aspecto de una parte de la ceremonia donde los asistentes soltaron globos blancos al cielo.

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Con estoicismo, El Komander dedica unas palabras donde abraza el duelo: “Te amamos, mijo. Todos. Gracias por todo”.

Varias coronas fúnebres con rosas blancas y cintas azules permanecen expuestas durante el velatorio del hijo del cantante El Komander. (Instagram: El Komander)

¿De qué murió el hijo de El Komander?

Aunque el cantante ha compartido mensajes con sus seguidores durante esta etapa, mantiene en reserva las causas del fallecimiento de su hijo. Imágenes difundidas por su equipo de trabajo indican que el menor tenía apenas unos meses de edad.

“Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna, y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del Señor”, indicó en un comunicado difundido el 30 de octubre.

A Alfredo Ríos le sobreviven siete hijos, a quienes ha mantenido fuera del ojo público.

Una ofrenda floral con una cruz azul y alas de rosas blancas figura en las redes sociales de El Komander durante las exequias de su hijo. (Instagram: El Komander)

¿Cuántos hijos tiene El Komander y quiénes son?

Antes del nacimiento de José Eliseo, Alfredo Ríos había presentado públicamente a siete hijos durante una entrevista con la periodista Mine La China: Anahí, Kenia, Alfredo, Emiliano, Alejandro, Vicente y Perla.

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El cantante, quien suele mantener su vida privada fuera de los reflectores, mostró parte de su entorno familiar durante esa conversación. Uno de los momentos que generó mayor interés fue la interpretación de “La Princesa”, tema lanzado por el artista en 2015, a cargo de Vicente.

Una historia compartida por el perfil de El Komander presenta globos blancos que ascienden en el cielo despejado junto con un texto de agradecimiento. (Instagram: El Komander)

¿Quién es El Komander?

Alfredo Ríos nació en Culiacán, Sinaloa. Se consolidó como uno de los exponentes del llamado Movimiento Alterado, una corriente del regional mexicano identificada por corridos que abordan temas relacionados con el narcotráfico y la violencia.

Entre sus canciones más conocidas están “Soy de Rancho”, “El Katch”, “El Señor de las Hummers”, “El Tamarindo”, “Mafia Nueva” y “Borracho y Escandaloso”.

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Luego de comunicar el fallecimiento de José Eliseo, el intérprete canceló presentaciones en Hidalgo, Nuevo León.

El comunicado no precisa si el espectáculo tendrá una nueva fecha ni detalla cómo serán atendidas las personas que ya contaban con boletos o planes para asistir. La publicación se limita a pedir comprensión ante la decisión de suspender el compromiso.