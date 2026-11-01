México

Sheinbaum quiere conocer a Xóchitl, la niña chiapaneca que inventó un calentador de agua

La jefa de Gobierno federal expresó su deseo de conocer y apoyar a la inventora de ocho años, cuya historia acumula más de 1.6 millones de reproducciones

La mandataria respondió al video difundido por Alexis Omman, quien solicitó un reconocimiento para la joven por diseñar un calentador solar de agua elaborado con materiales reciclables para hogares de San Cristóbal de las Casas
La mandataria respondió al video difundido por Alexis Omman, quien solicitó un reconocimiento para la joven por diseñar un calentador solar de agua elaborado con materiales reciclables para hogares de San Cristóbal de las Casas
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al llamado del influencer Alexis Omman, quien pidió públicamente que la mandataria reconozca a Xóchitl, una niña genio originaria de Chiapas que inventó un artefacto para calentar agua sin desperdicios. “Querido Alexis, vi tu video. Me encantaría conocer a Xóchitl y apoyarla”, escribió Sheinbaum en los comentarios de la publicación.

El video, difundido en Instagram y otras plataformas, acumula más de 1.6 millones de visualizaciones y ha sido compartido más de 73 mil veces en Instagram.

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¿Qué pidió Alexis Omman a la presidenta?

@Alexis Omman
@Alexis Omman

El creador de contenido, viral en TikTok e Instagram por sus donaciones y ayuda humanitaria, pidió que la presidenta “dé una medalla o simplemente le dé la mano” a la joven inventora.

En su mensaje cuestionó si una presidenta, “con todos los problemas que están pasando”, querría dedicar un día a ayudar a una niña. Aclaró que no le interesa la política y que no busca dinero: aseguró que los sueños de Xóchitl los cubrirá “de su bolsa”.

Su argumento fue que, cuando un presidente habla de un tema, este se convierte en noticia nacional, y que ese alcance puede usarse “para algo positivo”. También afirmó que, sea cual sea la decisión de la mandataria, reconocer a la joven abriría la puerta a que más gente conozca su talento.

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¿Quién es Xóchitl, la niña genio de Chiapas?

La menor, originaria de San Cristóbal de las Casas, obtiene a los ocho años el galardón por crear el sistema que aprovecha el sol sin utilizar electricidad, gas ni bombas.
La menor, originaria de San Cristóbal de las Casas, obtiene a los ocho años el galardón por crear el sistema que aprovecha el sol sin utilizar electricidad, gas ni bombas.

Se trata de Xóchitl Guadalupe Cruz López, originaria de San Cristóbal de las Casas, en los Altos de Chiapas. Su caso se hizo conocido porque ganó el Premio a la Mujer Científica del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM.

Se convirtió en la primera niña en recibir el “Reconocimiento ICN a la Mujer” cuando tenía ocho años, por diseñar un calentador de agua con materiales reciclables que funciona con energía solar. Su aprendizaje científico se desarrolló dentro de PAUTA (Adopte un Talento), un programa universitario creado por académicos de la UNAM para impulsar la vocación científica de niños de primaria.

El invento: “Baño calientito”

El proyecto responde a un problema cotidiano de su comunidad. En San Cristóbal de las Casas hace frío buena parte del año y hay personas de bajos recursos que se bañan con agua fría, lo que provoca enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y adultos mayores.

A diferencia de otras alternativas, su calentador evita recurrir a la leña. Xóchitl explicó que talar árboles para conseguir leña contribuye al calentamiento global, mientras que los materiales de su invento no dañan el medio ambiente.

Sobre su funcionamiento, los reportes coinciden en lo siguiente:

  • Energía solar: el agua fría baja hacia botellas de plástico pintadas de negro, absorbe el calor del sol y asciende de forma natural al tanque de almacenamiento, sin bombas, electricidad ni gas.
  • Materiales reciclados: el primer modelo para su casa se construyó con dos puertas de cristal, mangueras y botes.
  • Costo accesible: una versión posterior se estimó en unos 30 dólares de materiales, y otro reporte lo ubicó en 700 pesos, con posibilidad de bajar si los usuarios consiguen los materiales.

De prototipo casero a proyecto universitario

El invento no se quedó en la primera versión. Xóchitl desarrolló el proyecto junto con docentes y alumnos de la Universidad del Valle de México Campus Tuxtla y de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), con el objetivo de llevarlo a comunidades marginadas.

Esa versión tenía capacidad para 10 litros de agua y una temperatura de 40 grados centígrados. La inventora también planteó escalarlo: quería hacerlo más grande, con capacidad de 50 litros, y llevarlo a las familias que lo necesiten.

Su historia trascendió fronteras. La revista Time destacó su invento, y se informó que Xóchitl planeaba solicitar una patente.

El contexto: pobreza y frío en Chiapas

El trasfondo social ayuda a entender el interés que despertó el caso. Un investigador citado en 2018 señaló que más del 70 por ciento de la población de Chiapas vive en situación de pobreza y más del 30 por ciento, en pobreza extrema, con mayor presencia en regiones como los Altos de Chiapas.

En ese escenario, un calentador solar de bajo costo representa una alternativa para ahorrar gas o leña y reducir la exposición al frío en los hogares.

¿Qué sigue?

Hasta el momento, el mensaje de Sheinbaum es una respuesta pública en redes sociales. No se han informado fecha, lugar ni formato de un posible encuentro, ni el tipo de apoyo que se otorgaría a Xóchitl. Tampoco se ha precisado si Alexis Omman acompañaría el encuentro.

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