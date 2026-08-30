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Guillermo Ochoa vive emotivo reencuentro con Rafa Márquez, Henry Martín y Malagón en el Estadio Azteca

El ídolo azulcrema vivió un homenaje antes del América vs Puebla, arropado por miles de aficionados y el recuerdo de sus seis Copas del Mundo

Memo se acercó a niños y seguidores en las gradas del Coloso de Santa Úrsula, en una visita que reavivó el cariño tras anunciar su retiro. REUTERS/Eloisa Sanchez
Memo se acercó a niños y seguidores en las gradas del Coloso de Santa Úrsula, en una visita que reavivó el cariño tras anunciar su retiro. REUTERS/Eloisa Sanchez
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La noche de este 29 de agosto, Guillermo Ochoa volvió a su hogar, el Estadio Azteca, para vivir uno de los momentos más emotivos de su carrera tras su retiro.

De pie en la cancha, recibió una ovación de miles de aficionados durante el homenaje previo al partido América vs Puebla. La presencia de figuras como Rafael Márquez y la participación de elementos de las Fuerzas Armadas marcaron una velada que unió a referentes y aficionados del futbol nacional.

Mundial 2026 - Rep Checa - México
Mexico's goalkeeper #13 Guillermo Ochoa celebrates after winning the 2026 World Cup Group A football match between the Czech Republic and Mexico at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 24, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Para Ochoa, el Azteca es el escenario donde también cerró su etapa como futbolista profesional tras seis mundiales jugados. Su regreso, apenas poco más de un mes después de anunciar su retiro, lo colocó nuevamente en el centro del cariño de la afición.

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El homenaje a Don Memo que unió generaciones

La ceremonia previa al encuentro tuvo como eje el reconocimiento a las Fuerzas Armadas y la Policía que participaron en la seguridad del Mundial 2026.

Rafa Márquez y Memo Ochoa encabezaron el grupo de invitados especiales que caminaron al centro del campo junto a altos mandos militares y dirigentes del futbol.

  • Se desplegó una monumental bandera de México y la Banda de Guerra interpretó el Himno Nacional, coreado de pie por la multitud.
  • Márquez, con la ropa de la Selección Nacional, se acercó a los jugadores para observar posibles convocados al Tri.
  • Ochoa dedicó tiempo a firmar autógrafos, tomarse fotos con niños y convivir con seguidores en las gradas.
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa Preview - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 10, 2026 Police officers outside the Estadio Azteca ahead of the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa Preview - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 10, 2026 Police officers outside the Estadio Azteca ahead of the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

La proyección de un video en las pantallas del Coloso de Santa Úrsula sirvió para recordar la justa mundialista y la labor de quienes hicieron posible la seguridad.

El reencuentro con el Club América

El regreso de Memo Ochoa al Azteca también significó un reencuentro con viejos conocidos. Antes del silbatazo inicial, el exarquero saludó a varios integrantes del América, club donde debutó y forjó su carrera.

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  • Memo compartió abrazos y palabras con Henry MartínLuis Malagón y otros futbolistas azulcremas en la cancha.
  • El ambiente fue de cercanía y respeto, reflejado en los videos que circularon en redes sociales.
  • El gesto de Ochoa con los jugadores y la afición desató una ola de aplausos, reafirmando su lugar como referente del futbol mexicano.

Así, la emoción del momento se extendió entre los asistentes, que registraron el reencuentro con mensajes de apoyo.

Ovación, despedida y memoria en el Azteca

El cierre del homenaje reflejó el vínculo entre Guillermo, el Coloso de Santa Úrsula y la afición. Durante el protocolo, el público se puso de pie y aplaudió la trayectoria del portero, quien se despidió como futbolista en ese mismo escenario tras el último partido de México en la Copa del Mundo.

  • Márquez y Ochoa abandonaron la cancha entre muestras de cariño y agradecimiento.
  • La Jornada 6 del Apertura 2026 arrancó minutos después, con la memoria del homenaje aún presente en el ánimo de los aficionados.
  • La imagen de Memo saludando a la grada, envuelto en aplausos, quedó como testimonio de una noche que celebró la historia y la unión en el futbol mexicano.
Miles de aficionados ovacionaron a Memo Ochoa en la cancha del Coloso de Santa Úrsula durante la ceremonia previa al encuentro entre América y Puebla. REUTERS/Eloisa Sánchez
Miles de aficionados ovacionaron a Memo Ochoa en la cancha del Coloso de Santa Úrsula durante la ceremonia previa al encuentro entre América y Puebla. REUTERS/Eloisa Sánchez

De esta manera, la ceremonia reafirmó el papel de Ochoa como símbolo generacional y el reconocimiento en el recinto futbolístico más importante del país.

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