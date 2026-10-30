ANAM y Guardia Nacional aseguran tres armas y 698 cartuchos tras revisiones en aduanas de la frontera con Estados Unidos

Hombre detenido tras las inspecciones federales. Crédito: ANAM

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La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y la Guardia Nacional aseguraron tres armas de fuego y 698 cartuchos útiles en tres operativos realizados en aduanas fronterizas de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como en Nuevo Laredo y Reynosa, en el estado de Tamaulipas.

Las acciones contaron con la coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), según informó el organismo en un comunicado conjunto.

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Tres personas fueron detenidas durante los operativos y quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal. Los decomisos se realizaron con apoyo de equipos de revisión no intrusiva y binomios caninos, herramientas que permitieron detectar el armamento oculto en equipaje, equipo de cómputo y el interior de vehículos.

En Ciudad Juárez un binomio canino detectó un arma dentro de un autobús procedente de El Paso

En el Puente Internacional Córdova-Las Américas, en Ciudad Juárez, Chihuahua, personal aduanero realizó la revisión ordinaria de un autobús de pasajeros procedente de El Paso, Texas. Durante la inspección, los efectivos detectaron, mediante equipos de revisión no intrusiva, una maleta que contenía un arma corta semiautomática.

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El hallazgo se confirmó con el apoyo de un binomio canino, que inspeccionó tanto el equipaje como el interior de la unidad. El aseguramiento se sumó a los otros dos realizados el mismo día en territorio tamaulipeco, en el marco del reforzamiento de la vigilancia en los cruces fronterizos del norte del país.

En Nuevo Laredo una pistola y 45 cartuchos permanecían ocultos en un equipo de cómputo

En la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, los elementos de seguridad aseguraron un arma de fuego corta y 45 cartuchos, los cuales se encontraban ocultos en el interior de un equipo de cómputo. Un binomio canino identificó la mercancía durante la inspección del equipaje.

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Inspección en maleta donde localizaron ilícitos. Crédito: ANAM

Este segundo decomiso representó la menor cantidad de municiones aseguradas entre los tres operativos, en contraste con los 653 cartuchos localizados después en la Sección Aduanera Anzaldúas, de la Aduana de Ciudad Reynosa. La diferencia entre ambos hallazgos ilustró la variedad de métodos empleados para intentar cruzar armamento por la frontera.

En Reynosa un arma larga y 653 cartuchos estaban debajo del asiento del conductor

En la Sección Aduanera Anzaldúas, de la Aduana de Ciudad Reynosa, Tamaulipas, personal aduanero detectó, durante una inspección física, un arma de fuego larga, así como 653 cartuchos ocultos debajo del asiento del conductor de un vehículo procedente de Estados Unidos. Ante estos hechos, se procedió al aseguramiento de la mercancía y del vehículo conforme a los protocolos correspondientes.

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Arma larga asegurada en Reynosa. Crédito: ANAM

Este decomiso concentró la mayor parte de los 698 cartuchos totales asegurados en los tres operativos, y representó el único caso en el que, además del armamento, se incautó el vehículo utilizado para el intento de cruce.

La inspección física, sin el uso de equipos no intrusivos ni binomios caninos, resultó suficiente para localizar el armamento.

Otros golpes aduaneros recientes incluyeron 176 mil 640 dólares ocultos en una camioneta

El 7 de octubre, la ANAM, la Secretaría de la Defensa Nacional y la SSPC dieron a conocer la detención de una mujer que intentó ingresar a México desde Estados Unidos con 176 mil 640 dólares ocultos en una camioneta Kia Seltos de color gris. El hecho ocurrió en el cruce fronterizo El Chaparral, en Tijuana, Baja California, cuando el vehículo avanzó por el carril destinado a automóviles ligeros.

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El dinero estaba distribuido en billetes de diferentes denominaciones. Crédito: Gabinete de Seguridad

La revisión del vehículo, realizada con apoyo de un ejemplar canino entrenado para la detección de ilícitos, arrojó un total de 8 mil 674 billetes distribuidos en cuatro denominaciones: 100 de 10 dólares, 8 mil 462 de 20 dólares, 96 de 50 dólares y 16 de 100 dólares. El monto equivalió a aproximadamente 3 millones 208 mil 255 pesos mexicanos al tipo de cambio vigente.

Más del 97% del efectivo se concentró en billetes de 20 dólares, un patrón relacionado con prácticas de fraccionamiento destinadas a dificultar la detección del dinero durante los cruces fronterizos. La conductora no declaró el monto que transportaba y fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con la totalidad del efectivo asegurado.

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El mismo 7 de octubre, la Fiscalía General de la República dio a conocer que obtuvo de un juez de control la vinculación a proceso a Rey “N”, conductor de un tractocamión detenido en la garita de Otay, en Tijuana, cuando pretendía cruzar hacia Estados Unidos con cocaína y fentanilo ocultos en un doble fondo del vehículo.

Rey "N" quedó vinculado a proceso luego de que la Fiscalía Federal presentó los datos de prueba en sus contra. Crédito: Gabinete de Seguridad

El operativo, realizado con apoyo de la ANAM, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, localizó inicialmente 195 paquetes con un peso aproximado de 249 kilos, cifra que el dictamen pericial de la Fiscalía Especializada de Control Regional ajustó después a 194.9 kilos entre ambas sustancias.

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El juzgador impuso a Rey “N” prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras la Fiscalía General de la República le imputó el delito contra la salud en la modalidad de tentativa de extracción del país.