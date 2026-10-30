Homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes: de Juan Gabriel a Frida Kahlo, los personajes que también fueron despedidos allí

Desde 1949, el Palacio ha despedido a pintores, escritores, músicos y cineastas. Cárdenas será el primero en ingresar al recinto como figura exclusivamente política en tiempos recientes. FOTO: ARMANDO MONROY /CUARTOSCURO.COM

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El Palacio de Bellas Artes recibirá este 30 de octubre los restos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido por voto popular, quien murió la noche del 28 de octubre a los 92 años. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó el acto durante un evento en el Zócalo y anunció que comenzará a las 11:00 de la mañana.

Con este homenaje, el recinto se convierte una vez más en el espacio donde México se despide de sus figuras más convocantes. Desde 1949, el Palacio ha abierto sus puertas para dar el último adiós a pintores, escritores, músicos, cineastas y políticos que marcaron la vida del país.

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Mexican politician Cuauhtemoc Cardenas listens to presidential candidate Claudia Sheinbaum during an event where she presented her energy plan, at the Monumento a la Revolucion, in Mexico City, Mexico, March 18, 2024. REUTERS/Paola Garcia

Juan Gabriel llenó Bellas Artes aun sin estar presente

El caso de Juan Gabriel es uno de los más recordados de las últimas décadas. El compositor de Querida y Amor eterno murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, y sus restos fueron cremados. Dos semanas después, el 5 y 6 de septiembre de ese año, sus cenizas fueron colocadas en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes.

Miles de personas hicieron fila durante horas para rendir tributo al cantautor de Ciudad Juárez. El acto demostró que el vínculo entre el recinto y el duelo popular no depende de la presencia del cuerpo: basta con la magnitud de quien se va.

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CIUDAD DE MÉXICO, 06SEPTIEMBRE2016.- Miles de personas continúan visitando el palacio de Bellas Artes para despedir a los restos de Juan Gabriel, quien falleció a los 66 años de edad debido a un paro cardiaco. El mariachi del cantante Mi Tierra de Juárez y su grupo de coristas realizaron una guardia de honor. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Frida, Cantinflas y María Félix: el recinto como escenario del duelo nacional

El primer homenaje luctuoso documentado en el Palacio fue el de José Clemente Orozco, en 1949. Cinco años después, en 1954, el féretro de Frida Kahlo fue velado en el mismo espacio y cubierto con una bandera comunista, un gesto que desató una controversia política que aún se recuerda.

Diego Rivera pasó por el recinto en 1957. Mario Moreno, “Cantinflas”, fue despedido allí en 1993. María Félix recibió su homenaje en 2002, con el féretro presente. Octavio Paz, en 1998, también fue despedido en el mismo recinto.

Carlos Fuentes y Chavela Vargas compartieron el mismo año de homenaje: 2012. Carlos Monsiváis pasó por Bellas Artes en 2010. Juan Rulfo fue despedido allí en 1986.

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María Félix, recibió un homenaje de cuerpo presente en el palacio de Bellas Artes. (FOTO: Juan Pablo Zamora/CUARTOSCURO.COM)

José José y García Márquez: el adiós con cenizas

José José, el “Príncipe de la Canción”, recibió su homenaje el 9 de octubre de 2019, también con sus cenizas. El cantante había muerto en Miami el 28 de septiembre de ese año y sus restos fueron trasladados a México para el acto en Bellas Artes.

Gabriel García Márquez tuvo un recorrido similar. El escritor colombiano murió en Ciudad de México en abril de 2014 y sus cenizas fueron llevadas al Palacio para el homenaje. El caso del Premio Nobel subrayó que el recinto no está reservado exclusivamente para mexicanos: basta con que la figura haya dejado una huella profunda en el país.

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José Agustín, uno de los fundadores de la literatura de la Onda, fue el más reciente en recibir este tipo de homenaje: sus cenizas estuvieron en Bellas Artes en junio de 2024.

Juan Gabriel, José José, Frida Kahlo, Cantinflas y María Félix son algunos de los personajes que el Palacio de Bellas Artes ha recibido para su último adiós. Cuauhtémoc Cárdenas se suma a esa lista este 30 de octubre. (Foto: Cinthia Flores Salvador)

Silvia Pinal e Ignacio López Tarso, los homenajes más recientes con cuerpo presente

En 2023, el actor Ignacio López Tarso, figura del cine de la Época de Oro, fue despedido con cuerpo presente en el Palacio. Un año después, en 2024, le tocó el turno a la actriz Silvia Pinal, referente del cine, el teatro y la televisión mexicana durante más de seis décadas.

También en 2024 fue homenajeada en el recinto la escultora María Lagunes. En 2023, antes que López Tarso, el Palacio recibió los restos de la dramaturga Luisa Josefina Hernández.

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Familiares y amigos participan en el homenaje de la actriz mexicana Silvia Pinal, este sábado en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La lista completa abarca disciplinas que van de la pintura al periodismo, de la música a la literatura. David Alfaro Siqueiros fue despedido allí en 1974, el mismo año que la escritora Rosario Castellanos. Rufino Tamayo, en 1991. Leonora Carrington, en 2011. Francisco Toledo y Miguel León-Portilla, en 2019.

El Palacio también ha recibido a cronistas como Carlos Monsiváis y a figuras del periodismo como Julio Scherer García y Vicente Leñero. La llegada de Cuauhtémoc Cárdenas marcará la primera vez que un político con esa trayectoria ocupa ese espacio en tiempos recientes, lo que amplía una vez más el alcance simbólico del recinto.

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